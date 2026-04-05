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Resumen

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Daniella Delgado Rey es la autora de "Precariedad de la luz”. (Fotos: Instagram)
Daniella Delgado Rey es la autora de "Precariedad de la luz”. (Fotos: Instagram)
Por José Carlos Yrigoyen

Los cuentos de Daniella Delgado Rey (Lima, 1987), reunidos en su debut, “Precariedad de la luz”, se distinguen por la disímil elección de sus temas, por los muy diferentes escenarios que elige para plantearlos (la selva peruana, Lima, Tokio, Marruecos, etcétera), así como por la sobriedad con que los narra. Esa sobriedad es una de las virtudes más destacables del conjunto, pues Delgado Rey consigue, en pocas y breves frases, construir una atmósfera, un espacio físico o un lugar mental; hay un lirismo seco y preciso con el que define personajes, objetos y sensaciones. Lo propio ocurre con los diálogos, casi siempre lacónicos, fugaces, definitorios en su propia noción.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.