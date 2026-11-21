Si hay una tensión que define la obra de Elqui Burgos (Cajamarca, 1946) es la de un poeta que escribe desde el escepticismo sin renunciar nunca a la utopía. Esa paradoja impulsa una poesía que le ha ganado territorio a la pérdida, que ha fundado un desierto moral para volverlo espacio de enunciación y de meditación ante los hechos humanos y los simulacros que intentan suplantarlos. De ahí que Burgos se autodefina como un cazador de espejismos (epíteto que da nombre a su primer libro, quizá el mejor de su producción): esos espejismos son las ideologías mesiánicas, la patria y el amor mismo, que nos elude cuando parecemos más cercanos que nunca a él.

Burgos ha sido siempre un poeta discreto, de perfil bajo, desde los tiempos en que participó en la redacción de la célebre revista “Estación Reunida”, que agrupó a un puñado de escritores embebidos de ánimo revolucionario y renovador. Esa alergia a la figuración provocó que muchos lo tomaran por un autor de segundo plano. La compilación de su poesía completa, “Una ilusa rosa azul en el desierto”, es prueba suficiente para sacarlos de su equivocación: no solo estamos ante el dueño de textos estremecedores e imprescindibles, sino ante un creador que ha forjado, a lo largo de décadas de trabajo paciente, una obra singular y a contracorriente, subterránea en su rebeldía, generosa en su inconformismo ante las fórmulas al uso. En efecto: mientras la mayoría de sus compañeros de generación adoptaba el coloquialismo y los aportes del llamado “británico modo”, él eligió en su momento un expresionismo que testimonia la degradación y la tragedia del vivir: un punto de partida muy cercano al de Juan Ojeda, pero con una dicción más contenida y una ironía que funciona como antídoto contra la desolación que nos circunda.

La de Burgos es la poesía de un desarraigado. El exilio geográfico del Perú se complementa con una voz que parece hablar desde un purgatorio ideológico en el que la desmitificación es el único camino para la revelación. En su segundo libro, “Sublimando al impostor”, de versos cortantes y precisos, erige una teología escatológica, de sabor vallejiano, que halla su concreción conceptual en el poema “W.C.” y su parábola en “El lamento de Miguel / mi hermano”, texto que convierte la blasfemia en un bello acto de compasión y de adhesión a la fe de los cuerpos y de la sangre que los emparenta: una fe tosca y sencilla, pero de todos modos más limpia y menos mancillada que la impuesta por Occidente con las herramientas de la coerción y la culpa.

Los poemas posteriores de Burgos no renuncian a estas tesis, pero sí orientan su tono hacia uno más desnudo y esencial. La sed de absoluto no ha sido saciada, por lo que ha generado nuevas búsquedas que ya no denuncian, sino que sacralizan la materia y lo ordinario, según atestiguan poemas cardinales como “El banquete”. Leer la obra reunida de Elqui Burgos no es solamente participar de un ágape de imágenes sancionadoras y liberadoras, sino contribuir a recuperar una voz obstinada en su desencanto sereno, rotunda en su expresión de religiosa animalidad.