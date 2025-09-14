Juegos para ubicarse

Es incómoda, pero no tanto por los temas que toca sino por cómo los toca. “Igualados” tampoco propone respuestas; al contrario, al salir de El Galpón uno bien podría pensar qué acaba de pasar. Y eso es lo bueno de Panparamayo -colectivo que ahora se reactiva con Arés Escudero en el protagónico y Mario Ballón en la dirección-: que su camino pasa por ignorar las fronteras de los formatos y que sus recursos se anclan en la interacción con el público. Aquí la protagonista -una pituca de vestido mitad azul, mitad negro, con una corona en la cabeza- se para frente a un mapa de Lima, recuerda cuando un ex la increpó con un “Ubícate”, reflexiona sobre ser una desubicada, y pide al público coger un plumón y ubicar el distrito donde nació/vive. Novedad: todos somos unos desubicados.

LEE TAMBIÉN | Sombras en el bosque del lenguaje: la crítica de José Carlos Yrigoyen

Juega a favor, en todo caso, la forma en la que Escudero expresa el texto.

El texto no es el fuerte de “Igualados”; de hecho, podría decirse que la literalidad propuesta le juega en contra tanto porque a ratos suena aleccionadora como porque le resta poesía a la propuesta. Si bien plantear preguntas para evaluar estereotipos y prejuicios (¿de qué color es la piel del doctor que te atendió?, por ejemplo) tiene sentido porque se alinea con la acción del personaje y los temas que se plantean (identidad y resarcimiento), revelarlas de manera tan directa les resta a su potencial reflexivo. Aunque quizás el objetivo de Panparamayo no sea ese sino incomodar a la audiencia picándole en su lado más racista y, a partir de eso, que cada uno se haga cargo (o no) de su propia transformación. Juega a favor, en todo caso, la forma en la que Escudero expresa el texto. Los cambios en la intención (a veces muy profundos y repentinamente muy ligeros y exagerados, lo que le agrega toques de comedia) sumados a la propuesta escénica (un poco monólogo, un poco conferencia escénica y una pizca de danza), funcionan como un espejo que juega con la vergüenza ajena: ¿qué tanto hay de uno en ese personaje que trata de desprenderse de sus prejuicios, pero que es incapaz de lograrlo?

Las transiciones merecen afinarse para evitar romper la convención dramática. La iluminación es correcta -buena manera de trasladar al público a este universo es la verde y azul que, al inicio, apuntan y despegan la escalera del fondo oscuro-. En tanto que los juegos -a pesar de que no terminan de llevar al personaje a la anagnórisis- dan buenos resultados: los asistentes están muy atentos y dispuestos a ayudar, incluso sin pedírselos. Cuando la protagonista, por ejemplo, empuja una mesa repleta de bolsas llenas de ropa embaladas para donar y algunas de ellas caen al suelo, hay quienes se levantan de sus asientos (o amagan hacerlo) para recogerlos y devolverlos a su lugar. O cuando ella les pide intercambiar ropa, lo hacen sin problema. Incluso la peculiar acción que cierra el montaje cuenta con su complicidad. La respuesta no es extraña para una puesta en escena de Panparamayo: los asistentes quieren ser parte, están muy dispuestos a caminar junto al personaje en su transformación. Y que el público conecte y se esmere por sostener el vínculo durante 55 minutos, no es poca cosa.

Calificación: 3 de 5 estrellas