Unos ladrones de poca monta

El teatro del Centro Cultural Peruano Japonés parece lleno y no sorprende: Los Productores son conocidos por entretener con espectáculos de gran calidad. Las proporciones varían, pero los ingredientes se mantienen —humor bobo, doble sentido, comedia de enredos, comedia física y rostros conocidos— y el resultado es el mismo: el público se descose de la risa. “Un robo hasta las patas”, cuya temporada va hasta el 8 de setiembre, no es la excepción.

Los Productores ya saben que la fórmula pasa por actuaciones exageradas propias de una farsa inocua. No es raro, por tanto, que apuesten por las creaciones de los británicos Mischief Theatre, que manejan libretos de buena factura en los que el error/caos se repite ad infinitum. Y entre golpes, gags, saltos y acrobacias, el que no cae con alguna broma, resbala: ya lo vimos en “Hasta las patas” (“The Play that goes Wrong”), lo vemos ahora en “Un robo hasta las patas” (“The Comedy About a Bank Robbery”) y seguramente lo veremos en “Peter Pan sale mal” (“Peter Pan goes Wrong”), que estrenarán en noviembre en el Teatro Claretiano.

La experiencia, sin embargo, ha hecho que Los Productores tengan aliados que elevan la propuesta. No podría ser de otra manera: si bien esta es una obra ligera, necesita un despliegue escénico muy coordinado. Allí es donde el director Juan Carlos Fisher —siempre atinado en sus adaptaciones de obras y franquicias del West End, como “Mamma Mía!” o “Prima Facie”— se alía con la experimentada Compañía de Teatro Físico para lograr que todas las individualidades estén al servicio de la propuesta coral y operen casi como un reloj. Eso explica porqué no hay alguien del elenco que se destaque.

Lo que sí vale la pena apuntar son las composiciones muy bien logradas que tienen como protagonistas a Betty (Patricia Barreto), Mitch Ruscitti (Andrés Wiese, quien coincide con Emilram Cossio y Ricardo Velásquez en el mismo escenario en el que hace diez años montaron “Full Monty”) y Sam Monaghan (Emanuel Soriano). Verlos columpiándose de unas cuerdas amarradas al techo para no activar la alarma del banco y robar un diamante -a lo Ethan Hunt en “Misión imposible” (1996)-, mientras que con sus cuerpos dibujan una línea diagonal a modo de punto de fuga y se combinan luces rojas y blancas sobre el fondo negro, asombra y mantiene en vilo entre tanta carcajada. Y ni hablar de la escena del cuarto de Betty, en la que Sam se escabulle para evitar ser descubierto.

La trama de “Un robo hasta las patas” es bastante evidente, pero no tanto así el final. ¿Será que Los Productores hacen un guiño a una realidad en la que todos los días vemos a ladrones de poca monta? Me tinca que no, que este es un espectáculo que con oficio logra desconectar al público de lo que sucede en el país y que de taco ayuda a procesar los traumas a punta de risas. Son 100 minutos de pasarla bien.