Mi-ok y Ho-seok son una pareja de clase obrera. Ella acompaña a su esposo en un momento delicado y sombrío, pues el hombre acaba de perder su trabajo y afronta no solo apuros económicos, sino también una crisis psicológica y emocional. A ellos se acerca Ye-ji, una documentalista que trabaja en una película sobre los problemas laborales del sector. Ella es una mujer sagaz y acomodada y su marido, Sang-woo, también es un próspero hombre de negocios y heredero de una fortuna considerable.

“Un amor posible” sigue la dinámica entre ambas parejas, provenientes de estratos sociales casi opuestos. Sin embargo, en el medio aflorará un juego cruzado de roles que hará más compleja esa relación de a cuatro. Entre las dos mujeres, por ejemplo, crecerá un trato cordial y amistoso, que irá estrechando naturalmente su conexión; en cambio, la distancia entre los dos hombres parece insalvable: uno es exitoso y encantador, y ello se refleja incluso en su porte atlético y sus rasgos finos; el otro luce más bien como agobiado por el rencor, siempre de gesto adusto, de facciones agrietadas. Hay un recelo mutuo que parece repelerlos.

Es interesante comparar esta película de Lee Chang-dong (el mismo director de las aclamadas “Poetry” y “Burning”) con otras producciones surcoreanas recientes que han abordado con inteligencia la profunda brecha social existente en el país asiático. “Parasite” de Bong Joon-ho y “No Other Choice” de Park Chan-wook también incidían –desde registros más satíricos, por supuesto– en una ácida crítica al problema capitalista y neoliberal contemporáneo. Por el éxito que cada una de ellas ha obtenido en festivales, su no poca presencia mediática y el prestigio de sus respectivos directores, podría estudiárselas como una tríada involuntaria sobre la Corea del Sur de nuestros tiempos.

Pero la película no solo se ocupa de la mencionada tensión de clases. Hay también una inquietante mirada a otra jerarquía: la que surge entre documentalista y documentada, entre la mujer que filma y la familia que se deja filmar. Provista de su cámara, el personaje de Ye-ji va invadiendo de a poco las vidas de los sujetos protagonistas, que le abren las puertas de su hogar con paciencia, aunque no sin reparos. ¿Es un interés genuino y empático el de la cineasta? ¿O hay más bien un deseo de instrumentalizar una problemática para otros fines? Tangencialmente al relato central, Lee Chang-dong establece también esas preguntas incómodas en torno al ejercicio fílmico.

Finalmente, también ocupa un lugar preponderante en la cinta la cuestión del deseo, que se va develando con un tono sugerido, silencioso, pero que abre otras situaciones mucho más complejas a esa confluencia de dos matrimonios que son a la vez dos mundos. Entre miradas disimuladas, mensajes en código, y encuentros que se mueven entre la claustrofobia de una casa y amplias secuencias de una playa solitaria, “Un posible amor” adquiere así un tono sorprendentemente íntimo y privado, pero que dialoga en perfecta sincronía con su dimensión social.