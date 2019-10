Durante estas semanas las opiniones sobre los estudiantes sanmarquinos han sido diversas, algunos apoyando las medidas que están adoptando en defensa del campus universitario, otros desaprobando la toma de la universidad. Es cierto, la universidad atraviesa por una situación tensa respecto al bypass hace 11 años, la cual no ha sido resuelta a pesar del cambio de autoridades municipales y universitarias, reflejando el total abandono y desinterés de poder plantear una solución viable para la ciudad y el campus universitario.



A pesar de todo este conflicto tan largo, los estudiantes sanmarquinos siempre nos hemos caracterizado por nuestro ingenio para solucionar los problemas y seguir adelante; desde el inicio de nuestra vida universitaria hemos sido unos luchadores, ya que cualquiera no es parte de la Decana de América.



Estudiar en este contexto no es lo ideal para un universitario, el cual se ve obligado a parar sus actividades normales por enfrentamientos con las autoridades y policías cada cierto tiempo en el que se toca este tema. Recuerdo aún esos almuerzos en el año 2008, dónde a veces estallaba un enfrentamiento y debías de abandonar el comedor transitorio (ya que estaban remodelando el comedor universitario) para que no te cayera una piedra o te afectara el gas lacrimógeno; también recuerdo que varias veces tuvimos que interrumpir nuestras clases por ese mismo motivo. ¿Qué tipo de estudiante se expone a estudiar en estas situaciones? – Pues uno que no tiene otra opción más que estudiar y salir adelante.



El haber estudiado en una universidad pública me ha formado no sólo en la parte académica, sino también en la parte humana: te das cuenta que no todos tienen las mismas posibilidades económicas y que gracias a los servicios universitarios pueden tener un almuerzo o transporte; te das cuenta que el apoyo a la investigación no es suficiente, pero que a pesar de ello tus profesores no se cansan de postular a proyectos o fondos para que tengamos los materiales en clase; que a veces las autoridades toman decisiones erradas y debes optar por una posición y participar del cambio.



Definitivamente estudiar en San Marcos desde el inicio es un reto, mantenerse y egresar aún más; pero eso es parte del día a día; no podemos ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor, y seremos críticos cuando la situación lo amerite, así como seremos parte de la solución cuando se nos incluya.