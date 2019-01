Series web: Acción en línea

El mercado de series televisivas hechas en el Perú nunca ha sido especialmente prolífico y creativo, es cierto, pero todo apunta a que el desarrollo de este formato en internet tiene un futuro distinto y prometedor.



Las series web no son tan novedosas. Ya en 2013 Los cinéfilos, una microcomedia producida por Señor Z, llamaba la atención de los internautas que semana a semana seguían las aventuras de dos amantes del cine: Manuel y Guillermo. Su éxito en el mercado local fue indiscutible. Lo que sí es una novedad que el mercado global comience a ampliarse para quienes apuestan por este formato. Un caso emblemático es el de ¡Aj, zombies!, miniserie producida por La Pepa que cuenta la historia de cuatro personajes que sobreviven al apocalipsis zombi en Lima. Su éxito internacional se confirma no solo con la cantidad de premios obtenidos, sino con el hecho de que una productora francesa compró los derechos y realizó un remake de la misma.



Daniel Martín Rodríguez, director de ¡Aj, zombies!, cuenta que empezó a trabajar esta serie por amor al arte, por un lado, y para mostrar la calidad de su trabajo, por otro. No se esperaba el éxito que tuvo, es cierto, pero supo aprovecharlo. La internacionalización de esta serie significó también la posibilidad de trabajar en una coproducción con Francia para convertir ¡Aj, zombies! en una película que ya ha sido exhibida en festivales de cine locales. La globalidad lo hizo posible.



* * *

El mercado local, sin embargo, no es aún amable con estas producciones. Chino Pinto, editor de Señor Z que ha participado en el desarrollo de más de una producción web —desde Los cinéfilos—, lamenta que el mercado peruano no apueste con más fuerza por las series online. “Potenciales auspiciadores terminan apoyando a youtubers, pues les sale más barato. Una buena serie requiere presupuesto y es difícil de mantener, por eso muchos productos de calidad desaparecen en el camino”, dice. Pinto coincide con Rodríguez en que la motivación principal para apostar por estas producciones suele ser el amor al arte y las ganas de crear un contenido interesante aprovechando la libertad que da internet, y que no da la televisión que, valgan verdades, no suele abrirse a productos que salgan de la fórmula conocida.



* * *

Series Web Awards Lima es una premiación organizada por Toulouse Lautrec, que apoya este tipo de realizaciones. La primera edición fue en 2016 y el año pasado recibieron hasta 62 postulaciones para la categoría de mejor serie web.



Luis Felipe Alvarado, director de la carrera de comunicaciones del instituto y organizador de este evento, es consciente de las limitaciones actuales, pero augura un mejor futuro. “Los consumidores están cambiando; los formatos de producción, también. Las posibilidades son infinitas. El festival nació en 2016 y se sumó a un circuito internacional que funciona en países en los que las series web tienen mayor éxito y son casi una industria. Por ejemplo, el Festival de Berlín, el de Roma, el de Seúl, el de Medellín, etc., lugares donde los eventos duran una semana, como los festivales de cine. Nuestro evento es aún pequeño, pero hacemos que sea potente con charlas e invitados especiales y ahora también tenemos una sección internacional”, señala.



El Series Web Awards Lima 2019 será en junio y las inscripciones están abiertas desde febrero.



* * *

En este mercado, donde los auspiciadores aún son esquivos, hay que ingeniárselas para seguir produciendo. Es el caso de Con mi novio no te metas, serie bajo la dirección de Gonzalo Vildosola Risco, que narra la historia de una pareja gay que empieza a convivir y se enfrenta a un problema: uno está fuera del clóset y el otro no.



Tras una exitosa primera temporada, han abierto una petición de apoyo en Indiegogo para poder financiar la producción de la segunda.



“Aún no tenemos grandes productoras en el país que realicen ficción para streaming y la televisión peruana no tiene una producción diversa para la mayoría de nichos del mercado, entonces estas apuestas vienen de productoras independientes, ya que hay demanda por parte del público por contenidos de calidad sobre temas que no se ven habitualmente en la televisión abierta. Internet nos da la oportunidad de contribuir a la discusión”, dice Gonzalo Rodríguez Risco, responsable de los guiones con Regina Limo.



Es interesante seguir de cerca este mercado, en el que los productos audiovisuales no compiten por el rating o la franja horaria. Internet está cambiando no solo los modelos de negocio, sino también el consumo y la producción de contenidos. Las exitosas series web son un buen ejemplo.

Para ver:

Mira en el siguiente enlace el primer capítulo de "Con mi novio no te metas"

Producciones nacionales en internet

Dos es mucho

Se trata de una comedia romántica que nos introduce en el mundo de Jaco y Lucía, quienes acaban de mudarse juntos. Dirigida por Úrsula Pizarro y Juan Diego Servat y escrita por José de la Peña.

Dos es mucho

Hummus of barranco

Comedia dirigida por Daniel Martín Rodríguez que anuncia el próximo estreno de su segunda temporada. Cuenta, en forma de parodia, cómo transcurre la vida de un grupo de hipsters barranquinos.