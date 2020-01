No es lo mismo olvidar cómo se enciende un nuevo aparato que compraste en Navidad que no ser capaz de recordar el nombre del actor que tanto te gusta. Existen dos razones por las que no podemos recordar algo: o no lo aprendimos apropiadamente o no damos con ese recoveco de la memoria en el que está.

Un grupo de investigadores del Departamento de Bioquímica Aplicada de la Universidad de Tokio afirma haber identificado un gen que juega un rol crucial en el proceso de recordar y olvidar. Para ello, se trabajó con ratones en un laboratorio. A estos se les sometió a una serie de pruebas en las que se midió su capacidad y tiempo de respuesta para identificar objetos a los que habían sido expuestos previamente en distintos momentos.

Un grupo de los ratones estaba totalmente sano, mientras que el otro carecía de una proteína llamada BMAL1. Esta —según explican los científicos— regula la expresión de muchos genes y se sabe que normalmente se produce en mayor cantidad poco antes de dormir, mientras que alcanza sus niveles más bajos al despertar. Se observó que a los ratones sin BMAL1 o con niveles muy bajos de esta les fue difícil recordar algo que habían aprendido.

Los ciclos circadianos, el mecanismo del cuerpo con el que se regulan nuestras horas de sueño y descanso, ya habían sido previamente asociados con la predisposición que tenemos para aprender o crear recuerdos, explica el profesor Satoshi Kida, quien lideró el estudio publicado en Nature Communications. “Ahora tenemos evidencia de que regulan la capacidad de recordar”, refiere.

Aún queda por descubrir el sentido evolutivo de esta incapacidad de retener o aprender información nueva en cierto momento del día. Todo a su tiempo.





Crímenes de genes

el investigador médico He Jiankui anunció que había logrado traer al mundo a unos gemelos alterados genéticamente para ser resistentes al VIH.

Hacia finales del siglo XX, cuando el mundo conoció a la oveja Dolly, nociones como la clonación y otras formas de manipulación genética trajeron consigo un peculiar furor. En el Perú incluso se creó una ley que prohibía la clonación humana, algo que en China, país que está a años luz de nosotros en avances tecnológicos, paradójicamente, no existía.

Pero todo cambió hace un año cuando el investigador médico He Jiankui anunció que había logrado traer al mundo a unos gemelos alterados genéticamente para ser resistentes al VIH. Para hacerlo usó un software de edición de genes conocido como CRISPR. Pero remover un gen o alterarlo trae más consecuencias, pues se sabe que estos cumplen muchas más funciones.

¿Con qué criterio se decide editar los genes de un ser humano? El doctor He enfrenta ahora una sentencia de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de medio millón de dólares, reporta Gizmodo. Con este precedente jurídico, el Gobierno chino busca mandar un mensaje: con los genes no se juega.





Falsos instintos

Sharon Stone fue bloqueada de una app de citas porque reportaron su perfil como falso.

Los perfiles falsos de celebridades creados en redes sociales son tan antiguos como la existencia de las mismas. De ahí que las plataformas hayan desarrollado protocolos para autenticar sus cuentas.

Pero en las apps de citas, donde los perfiles no tienen el carácter público de los otros espacios, no existe una idea clara de cómo corroborar que alguien es quien dice ser, particularmente cuando se trata de famosos. Le pasó a Sharon Stone recientemente, quien tenía una cuenta en Bumble, una app similar a Tinder, reporta The Guardian.

Tan inconcebible fue la idea de imaginar a la estrella de cine en estos trances de gileo virtual que varios usuarios reportaron el perfil de esta hasta que fue suspendido, según pudo dar cuenta con los pantallazos de rigor la misma afectada en su cuenta de Twitter. ¿A esto hemos llegado?