Sunedu: por una universidad de calidad

Por Martín Benavides

Superintendente de la Sunedu



En el Perú, los jóvenes no tenían garantizado su derecho a una educación universitaria de calidad. Muchas universidades no producían conocimiento relevante, otras no daban una formación profesional adecuada y otras estaban atrapadas por problemas de gestión y corrupción. En ese escenario, la función que empezó a cumplir la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) fue garantizar que estas tengan, al menos, condiciones esenciales para el servicio universitario.



El proceso de licenciamiento es uno de los mecanismos para lograr dicho objetivo. Actualmente, 74 universidades cumplen ya con condiciones básicas de calidad y se tienen ya evidencias de mejoras: contenidos claros a los estudiantes, buena infraestructura, docentes calificados y condiciones para la investigación, etc. La universidad peruana está mejorando como resultado de este proceso.



Nos estamos preocupando también de que los estudiantes de las nueve universidades que no han logrado el licenciamiento tengan una nueva oportunidad. La Sunedu supervisará que las autoridades de esas casas de estudio cumplan con ellos. Denegar una autorización es una decisión difícil, pero no podemos permitir que más estudiantes sigan ingresando a lugares que no brindan una educación

de calidad.



En 2020 esperamos contar con un sistema universitario que garantice igualdad de oportunidades. Con ello empezaremos la segunda etapa de la Reforma Universitaria: por un lado, se evaluará la autorización de programas priorizados (como Medicina); y, por otro, se generarán incentivos para que cada vez más universidades se consoliden como excelentes y otras inicien la transición a ese objetivo.