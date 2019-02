Ana Cecilia Saavedra: “Con esta técnica la biopsia de piel ya no será necesaria”

A partir de un proyecto bastante innovador se ha desarrollado una técnica para diagnosticar el cáncer de piel de manera no invasiva. Su aplicación haría que se dejen de lado las biopsias, pues a través de un ecógrafo de investigación se podrá determinar la existencia de las patologías.



Ana Cecilia Saavedra, graduada en Ingeniería Electrónica, trabaja como investigadora en el Laboratorio de Bioingeniería de la PUCP, y es la responsable de esta investigación que ayudará a reducir incomodidades en miles de pacientes. La carrera de Ingeniería Biomédica es reciente en esta universidad, y hay especialistas de diversas ramas que combinan y comparten sus conocimientos para impulsar la investigación en este nuevo espacio.



¿Cómo se desarrolló esta técnica no invasiva?

En mi tesis de pregrado trabajé en la evaluación de diferentes equipos ultrasónicos y profundicé en ello en mi tesis de maestría. Desde pregrado trabajé con maniquíes y un tejido simulado fabricado por nosotros mismos tras consultar mucha literatura al respecto. Ya en la maestría logré trabajar con pacientes. Ahora es un trabajo que viene haciendo el Laboratorio de Imágenes Médicas. En este momento nos encontramos enfocados específicamente en la piel. Para aplicar esta técnica usamos un ecógrafo de investigación que nos da mucha más data que el ecógrafo convencional que se usa en las clínicas.





Además del cáncer de piel, ¿qué otras enfermedades se pueden detectar aplicando este procedimiento?

También se puede detectar cáncer de mama y de próstata, y otras enfermedades como las úlceras, pues se puede aplicar en otras partes del cuerpo.





¿Dónde y cómo se ha aplicado esta técnica en pacientes?

El laboratorio trabaja de la mano con una clínica, y eso nos ha permitido poner en práctica el uso de este método para detectar la situación en la que se encuentran algunos órganos de pacientes con problemas en próstata y mamas.



Considerando tu formación en ingeniería, ¿qué le otorga esta ciencia a la medicina para su desarrollo y viceversa?

Parecen ser temas que no están ligados pero sí que lo están. El desarrollo de las nuevas tecnologías es lo que le permite a los médicos realizar diagnósticos correctos cada vez de manera más sencilla. Nosotros como ingenieros nos basamos en eso, en tratar de solucionar problemas. Con los conocimientos adquiridos por años podemos encontrar y aplicar métodos para resolverlos.



En el futuro, ¿cómo será el acercamiento con los médicos para replicar la técnica que han desarrollado?

Para realizar una investigación se necesita atravesar varias etapas. Hasta el momento, con todo el camino recorrido, puedo asegurar que esta metodología funciona al 100 %, ya que ha sido probada en tejido homogéneo, heterogéneo y también en voluntarios. La siguiente etapa será incorporarla al protocolo de una clínica y ver el desarrollo en pacientes, así como ver qué tan fácil es para un doctor la implementación de la técnica. Entonces los miembros del equipo de investigación van a trabajar de la mano de los médicos, pues hay que enseñarles la técnica e ir evaluando cómo la están desarrollando para evitar algún error.



¿Hubo alguna etapa durante el desarrollo del proyecto que haya sido particularmente difícil?

No ha sido tan sencillo al inicio porque todo lo experimental requiere bastante perseverancia. He tenido que ser muy analítica y minuciosa porque cualquier detalle que uno pierde de vista en el experimento puede hacer que este falle. Al principio no sabíamos cómo aplicar la técnica propiamente, pero consultar literatura sobre el tema y experimentar cada parámetro posibilitaron pequeños avances. En el camino he viajado a Japón y Portugal para ir alimentando la investigación con más datos, experiencia y conocimientos.