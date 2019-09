La Universidad del Pacífico publica "Aproximaciones al Perú de hoy desde las ciencias sociales"

En estos últimos tiempos han salido varios títulos que pretenden entender y explicar la a veces desconcertante realidad de nuestro país. Algunos son muy académicos y otros buscan generar un nexo con el lector no especializado. Este libro editado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico corresponde a este segundo caso. Editado por Felipe Portocarrero y Alberto Vergara, es el resultado del seminario Retos del Desarrollo en el Perú, en el que los autores de las ponencias buscaron interpretar las recientes transformaciones de nuestra sociedad.

“Aproximaciones al Perú de hoy desde las ciencias sociales” ahonda en aquellos temas pendientes de nuestra vida nacional como la formalidad, la igualdad, la institucionalidad, la representación política, entre otros. La característica de varios de estos ensayos es que a pesar de abordar temas bastante discutidos procuran agregar nuevos enfoques. En el ensayo “La sociedad desformal”, de Danilo Martuccelli, se discute la informalidad no solo desde el sector productivo sino que reconoce y explora los efectos económicos, sociales y culturales de este fenómeno. Es así que terminamos por encontrarnos con un texto que explora términos presentados por el autor como la informalidad económica, el desborde social y el achicamiento cultural de manera individual y colectiva.

Los temas abordados en esta publicación merecen una especial atención. La corrupción, la desigualdad económica, las reformas políticas y la gestión de recursos naturales parecían imposibles de abordar de manera coloquial y masiva, pero gracias a la coyuntura que atravesamos, y publicaciones como esta, no hay motivo para seguir deteniendo aquella discusión. Tenemos la posibilidad de cruzarnos con un libro capaz de despertar aquel debate sensato que muchas veces no logramos encontrar en nuestros representantes. No pierda la oportunidad de una lectura como esta.

Datos

Autor: Felipe Portocarrero y Alberto Vergara

Editorial: Universidad del Pacífico

Año:2019

Precio: 42.5 soles