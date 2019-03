Faldas: Escuchemos la voz de las estudiantes, por María Villalobos

Por: María Villalobos

Cuando 353 alumnas, entre 11 y 18 años, opinaron sobre el uso de la falda escolar, las reacciones no se hicieron esperar. El estudio Uso de la falda escolar y su relación con las desigualdades de género en el sistema educativo, de la abogada Lizbeth Yllanes, indicó que 8 de cada 10 alumnas prefiere no usarlas, por ello decidimos apoyarlas a través de una campaña sobre este problema. Algo simple pero significativo como el uso de la falda escolar libera nuestra memoria y esperanza, así como nuestros miedos y prejuicios. Incluso se ha considerado esta denuncia como una cortina de humo y parte de la inexistente ideología de género.



El ministro de Educación indicó que el uso de la falda escolar no es obligatorio porque no hay norma que lo diga. Sin embargo, en nuestro país los estereotipos de género llevan siglos de ventaja y en el imaginario social las niñas usan falda y los niños pantalón. Por ello, en muchas escuelas está internamente normado, hay testimonios de sanción a estudiantes por no usarla, y en las tiendas es lo que se ofrece. En la investigación, el 84 % de las escolares señala que es obligatorio; el resto la usa, pero no sabe por qué ni quién las obliga. Por estas contradicciones entre la realidad y las normas es que la Defensoría del Pueblo y el congresista De Belaunde le han pedido al Ministerio de Educación una norma que explicite que no es obligatorio el uso de la falda escolar.



Esperamos que el Ministerio publique la norma. Solo así pondrá en valor la opinión de las estudiantes y promoverá sus derechos a la igualdad y la participación. Este no es un tema inocuo. Todo lo contrario, es una gran oportunidad para el aprendizaje de todas/os sobre la importancia de preguntar, escuchar, intercambiar ideas y actuar.