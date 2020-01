El presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, reconoce que su agrupación no fue capaz de revertir, en la campaña al Parlamento, la tendencia negativa de las votaciones que han recibido en los últimos procesos electorales. También rechaza que en su partido exista una “irrupción de izquierda”.

— ¿Por qué cree que el PPC no ha pasado la valla electoral?

Porque es más o menos una constante que viene desde hace mucho tiempo y que no hemos podido revertir. Si tú analizas las últimas elecciones hemos venido teniendo este porcentaje electoral [entre 4% y 5%], hablo de la última elección municipal, en la que a nivel nacional la votación fue bajita. Y en las generales, en las que fuimos en esta nefasta alianza con el Apra, que si bien pasamos la valla, lo hicimos a la justas y ningún pepecista entró al Congreso. Si haces una mirada retrospectiva, desde el 2011, todas las demás elecciones [han sido adversas]…

— Es un tema de arrastre de errores del pasado. ¿Los resultados de las parlamentarias no tienen relación a esta campaña?

Tengo la impresión de que vamos a terminar en número ligeramente por encima de la última década, pero este es un registro que viene ya desde antes y obedece a una serie de errores que en esta elección no hemos sido capaces, ahí comienza una autocrítica, de descubrir. Descubrir las causas, atacarlas y rebatirlas.

— Al PPC no le sobra figuras. ¿En ese contexto, fue un error que Marisol Pérez Tello no vaya en la lista en Lima?

El PPC es un partido democrático, como lo he dicho siempre, y para presentar candidaturas hay que pasar por un proceso democrático interno y para entrar [a este] parte de la voluntad de cada persona. Entonces, nada, se presentaron los que estaban a disposición de presentarse y fueron elegidos por las bases. Aquí no es que nosotros, como partido, decidimos quién va y quién no va. Si hubiera sido mi decisión seguramente [hubieran estado] algunas personas que no estuvieron ahora, pero eso pasa por una decisión libre y democrática.

— Javier Bedoya Denegri- militante del PPC y nieto de su líder histórico Luis Bedoya Reyes- le ha pedido a la militancia trabajar juntos para que su partido “vuelva a ser fiel a sus principios y valores, hoy maltratados por corrientes de izquierda”. ¿Cómo toma esta crítica? ¿Es su dirigencia de izquierda?

A ver, si alguien me conoce sabe que no soy de izquierda, he combatido las ideas socialistas y comunistas desde siempre, desde el atrio político, desde la academia. Este tuit famoso de Javier que creo ha causado algún efecto mediático importante creo que es la expresión de sus ideas, tiene derecho como cualquiera a dar su punto de vista. Pero no le voy a contestar a través de un medio de comunicación, no me parece leal. Solo diré, a propósito de este comentario, que no hay ninguna irrupción de izquierda [en el PPC], que no permitiría que haya una irrupción de izquierda como tampoco permitirá que haya una de derecha. El pensamiento del PPC, el social cristianismo es una posición de centro y eso lo tienen que entender todos aquellos que tienen coqueteos con la izquierda y la derecha, el social cristianismo no admite ni uno ni otro lado.

— Bedoya Denegri también ha considerado que “corresponde que la dirigencia del PPC dé un paso al costado”. ¿Lo hará?

Yo tengo una carrera pública que si bien es corta es bastante firme con respecto a la corrección de mis decisiones. Cuando a mí me quisieron imponer una candidatura presidencial con la que no estaba de acuerdo, yo renuncié a seguir en el Congreso. Cuando he tenido que tomar decisiones difíciles, no he tenido ningún problema. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. En los próximos días, eso sí lo puedo adelantar, voy a convocar a un congreso extraordinario del partido, porque creo que hay decisiones muy importantes que tomar y creo que estas decisiones las tiene que tomar el órgano máximo del PPC, que es el congreso partidario y no el presidente.

— ¿En este congreso extraordinario va a poner a disposición su presidencia?

Mis decisiones suelen ser distintas a las que habitualmente se toman, en las que la gente se aferra a los cargos, yo he tenido una política de renuncia permanente. He dado mil ejemplos, pido paciencia, por un tema de respeto al PPC las decisiones que tomen sobre mi presidencia serán conocidas por la militancia antes que por la prensa. Si lo que me estás preguntando es si estoy dispuesto a dar un paso al costado, estoy dispuesto a dar 20 pasos al costado, ya en su momento los he dado. He traído al recuerdo lo que pasó en la última elección general, en la que me dijeron que había que apoyar la candidatura presidencial de Alan García y yo dije “no” y me retire.

— A raíz de estas desavenencias, ¿se viene una nueva guerra civil dentro del PPC por el control del partido?

Para que haya una guerra civil tienen que haber dos. Insisto en que aquí no hay desavenencias, aquí lo que hay es un militante que ha expresado su punto de vista, que ha decidido hacerlo en público en lugar de hacerlo dentro del partido, no soy quien para hablar sobre sus formas.

— Bajo este contexto, el PPC no resistiría una nueva guerra civil, como la que lo enfrentó a Raúl Castro Stagnaro…

Yo creo que no, pero esperaría que con responsabilidad la prensa no la aliente, aquí no hay nada, solo una persona que hizo un comentario público, la gente dentro del partido sabe quién es quién y se tomarán las decisiones que haya que tomar.

Lee la entrevista completa al presidente del PPC, Alberto Beingolea, mañana en El Comercio.