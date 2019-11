El frente de izquierda conformado por los partidos Juntos por el Perú, Perú Libre y el movimiento sin inscripción Nuevo Perú no logró formalizar ayer su alianza electoral con miras a los comicios parlamentarios del 2020. Tras ello, existe incertidumbre sobre el resultado que puedan obtener por separado.

La coalición izquierdista no alcanzó al plazo legal para la inscripción de alianzas por lo que, en una reunión de emergencia de ayer por la noche, Juntos por el Perú (de Yehude Simon) y Nuevo Perú (de Verónika Mendoza) decidieron sumar fuerzas pero dejando fuera de la ecuación a Perú Libre (de Vladimir Cerrón). Esto se desprende del comunicado emitido pasada la medianoche.

"Las agrupaciones de Juntos por el Perú y Nuevo Perú hemos asumido el compromiso ante el país de construir una plataforma política, social y ciudadana que represente a todas las fuerzas de cambio del Perú”, refiere el comunicado firmado por Roberto Sánchez Palomino, presidente de Juntos por el Perú y por Álvaro Campana Ocampo, secretario general de Nuevo Perú.

El pronunciamiento fue reforzado por un tuit de Roberto Sánchez, donde además de hacer referencia al acuerdo político con el movimiento Nuevo Perú, le desea “éxitos” a Perú Libre. Sumado a esto, Juntos por el Perú convocó a sus elecciones internas para definir sus listas de candidatos.







Poco después, Vladimir Cerrón publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando que su partido, Perú Libre, participará en las elecciones de enero con “inscripción propia”, es decir solos. Indicó además que su unirá con movimientos regionales y organizaciones sociales.

PERÚ LIBRE participará en Elecciones Congresales 2020 con inscripción propia. pic.twitter.com/sC8fpgKIGX — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) November 1, 2019

-Fuera de plazo-

Ayer fue el último día de plazo para inscribir las alianzas electorales. Según precisó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en una nota de prensa publicada la semana pasada, en la fecha señalada “deben haber culminado con éxito todas las etapas del proceso de inscripción, debiendo tenerse presente que este trámite pudo haberse iniciado desde la convocatoria del proceso”. Este proceso electoral fue convocado el 30 de setiembre pasado, pero el bloque izquierdista recién llegó a un acuerdo de alianza el 25 de octubre, el cual oficializó a través de un comunicado público. Es decir, seis días antes del plazo final para la inscripción formal.

José Manuel Villalobos, presidente de Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó que, en el promedio histórico, el tiempo que le tomó a los partidos inscribir alianzas no baja de 20 días. “Puede que [los grupos de izquierda] hayan entendido mal, que hasta el 31 se presentaba la solicitud y seguía el proceso. Hasta hoy [ayer] tenían plazo para tener la alianza ya inscrita. La inscripción tiene un proceso de calificación, no es automática”, refirió.

José Tello, también del Instituto Peruano de Derecho Electoral, acotó que formalizar una alianza en los plazos de esta elección corta era casi inviable. “Lo que se puede dar ahora es una alianza fáctica. Si el estatuto de un partido lo permite, en este caso Juntos por el Perú o Perú Libre, pueden postular a afiliados de otros partidos, siempre y cuando el candidato tenga licencia y su agrupación no presente listas en las mismas circunscripciones electorales”, explicó.

En el reglamento de la alianza izquierdista que se pretendía inscribir, colgado en el portal de Juntos por el Perú, se habilitaba la inscripción de no afiliados que pertenezcan a otra agrupación. Es por ello que firmaron un acuerdo político para integrar a los candidatos de Nuevo Perú en sus listas.

—Descoordinados—

Horas antes de la decisión final, Yehude Simon, de Juntos por el Perú, dijo que esperarían hasta el lunes para tener una definición sobre el futuro de la alianza, ya sea formal o de facto. “Lo que tenemos seguro es que, si no se llega a inscribir la alianza, nosotros no vamos a dejar nuestra identidad. Por lo tanto, la gente de Verónika Mendoza[Nuevo Perú] va a tener que tomar una decisión, si van con nosotros o con ellos [Perú Libre]”, dijo a El Comercio. Al final, el grupo de la excandidata presidencial optó por sumarse al partido de Yehude.

Alberto Quintanilla, representante de Nuevo Perú, dijo que la información interna que recibieron fue que la alianza no se logró inscribir. “No se han cumplido los requisitos formales. No se ha logrado inscribir la alianza básicamente porque la documentación no estaba actualizada. Perú Libre no tenía la documentación al día, esa es la verdad, y no se han podido levantar las observaciones”, sostuvo.

Ante ese escenario, Quintanilla indicó que el acuerdo preliminar era participar en los comicios con la inscripción de Juntos por el Perú. Hasta el cierre de esta edición, ni Vladimir Cerrón ni representantes de Perú Libre contestaron nuestras llamadas. Ayer al mediodía, las tres agrupaciones habían presentado actas en regiones con sus candidatos en alianza. Para hoy, tendrán que comenzar a reacomodar las listas sin los nombres propuestos por Perú Libre.