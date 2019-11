El partido Alianza para el Progreso (APP) publicó su lista de precandidatos a nivel nacional para los comicios parlamentarios 2020. En todas las regiones se presentaron listas únicas que serán sometidas al proceso de elección interna que se llevará a cabo este sábado.

A través de su portal web, el partido que lidera César Acuña publicitó todas las listas de los preseleccionados para postular al nuevo Congreso. La lista de Lima es encabezada por el excongresista y exvicepresidente de la República Omar Chehade, El jueves, Chehade ya había confirmado su postulación por APP pero no se sabía que iría como cabeza de lista. “Es un partido estructurado a nivel nacional. Otros grandes están ligados a la corrupción y otros pequeños se han convertido en vientres de alquiler. Me convenció la propuesta del ingeniero Acuña que va en la línea de los temas que me interesan, como la reforma política”, dijo a El Comercio.

El número 2 de la lista por Lima queda guardado para un candidato designado. De los 36 cupos en la capital, APP ha reservado cuatro para postular a invitados. Otros candidatos en la lista de lista son el exministro Daniel Córdova (quien duró 23 días en la cartera de Producción), el exalcalde Antonio Mezarina (Barranco), y otros militantes apepistas que postularon en las elecciones distritales del 2018 y quedaron en buenas ubicaciones, como Hernán Sifuentes (San Martín) y Olimpio Alegría (Santa Anita).

En el Callao, la lista la lidera el dirigente chalaco Daniel Lecca En el número 3 de la lista figura César Pérez, actual teniente alcalde y hombre de confianza del alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro.

Alianza para el Progreso publicó en su portal web la lista de precandidatos por Lima.

-En regiones-

En las circunscripciones electorales al interior del país postulan personas con pasados en otros partidos como César Combina (Junín) y Giovanna Rebatta (Ica), quienes han postulado con Fuerza Popular en pasadas elecciones. “Acepté en consenso con las bases sociales debido a que tienen como pilar fundamental la defensa de la educación. APP es un partido estructurado y tenemos intereses afines”, explicó Rebatta, quien postula con el número 2 en Ica.

Entre los exgobernadores que postularán con APP están Luis Valdez (La Libertad), Humberto Acuña (Lambayeque) o Fernando Meléndez (Loreto), este último hermano del excongresista y exministro de este gobierno Jorge Meléndez. También apuestan por candidatos que en el 2018 quedaron en los primeros lugares en sus regiones, como Jaime Talavera (Arequipa) o Walter Benavides (Cajamarca), este último incluso llegó a la segunda vuelta de la elección para gobernador.