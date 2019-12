Crisóstomo Benique Apaza, excandidato al Parlamento de Fuerza Popular, afirmó que el expresidente Alberto Fujimori, con quien se reunió en dos oportunidades, le confirmó que él iba a tener el número 4 de la lista del partido naranja en Puno. Agregó, en una entrevista a El Comercio, que espera verlo una tercera vez para pedirle disculpas por difundir el audio de su conversación.

— ¿Cómo llega usted a ser candidato de Fuerza Popular al Parlamento?

Bueno, en la ciudad de Juliaca soy el presidente del comité central de agua y desagüe, venimos trabajando nueve años, ya estamos en los estudios definitivos, creo que la razón ha sido esa, que el señor Alberto Fujimori ha escuchado de mi persona, que yo aglutino a más de 340 organizaciones, pienso más de eso, que tiene esa referencia.

— Usted refiere que Moisés Mamani, integrante del Congreso disuelto, fue la primera persona que lo contacta. ¿Él sigue teniendo influencia dentro del fujimorismo?

No, no, yo con el señor Moisés Mamani he sacado una ley, la 30537 que declara de interés nacional y de necesidad pública el servicio de agua y desagüe en Juliaca. Esa norma garantiza este servicio básico, gracias a esta iniciativa ya estamos en el estudio definitivo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está invirtiendo S/12 millones. Juliaca no cuenta con este servicio, y si cuenta es solo por una o dos horas, el 70% no tiene agua. Este proyecto lo hemos trabajado durante nueve años, esa ha sido la razón por la que conocía a Mamani, él presentó el proyecto y fue aprobado por unanimidad [en el Congreso disuelto].

— ¿El señor Mamani lo llama, se reúne y le propone ser candidato?

Él como conoce que yo tengo esta responsabilidad como presidente del comité central de agua y desagüe de Juliaca, siempre hemos tenido reuniones y lo hemos invitado, esta es la razón por la cual él me hace esta invitación para yo pudiera participar por Fuerza Popular, yo no podía negar esa participación que él me quería dar.

— Si Moisés Mamani no lo invitaba o lo recomendaba, ¿usted igual hubiera sido candidato por Fuerza Popular?

No, no, no, de ninguna manera. No soy militante [de Fuerza Popular]. Yo he sido militante del Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, pero este ya dejó de existir, yo he aceptado la invitación del señor Mamani.

— ¿Bastó que Mamani le hiciera la invitación para que integre la lista?

Bueno, a mí me mandaron al WhatsApp para que yo llenará algunos documentos, para que yo pudiera dar mi currículo. Yo, antes cuando fue la segunda vuelta [de 2016] y vino Keiko Fujimori [a Juliaca] tuvimos una reunión con los directivos, yo bajo la aprobación de él [de Mamani], apoyamos.

— ¿Moisés Mamani tiene influencia en el fujimorismo?

No puedo decir si tiene o no, después que mande [mis documentos], otras personas me llamaron, no exactamente él.

— Mamani ha sido acusado de tocar indebidamente a una tripulante de la aerolínea. ¿Cuál es su posición sobre este tema?

Estuve con el señor Mamani [ese día]. Yo le estuve exigiendo a Mamani que el ministro de Vivienda venga a Juliaca a hacer la entrega. El señor Mamani estaba delicado de salud, yo lo esperé en el aeropuerto, él llegó de los brazos del chofer, ni siquiera conversé con él […] Él tenía un bolso en la rodilla, la aeromoza le dijo que tenía que poner eso arriba. Y él cuando ha ido a ponerlo ahí, se desvaneció, es por eso que cae de arriba abajo, eso está en investigación, eso es lo que yo vi. Lo bajaron para hacerlo ver en el tópico, no estaba mareado. Él [Mamani] ha revelado la inmoralidad que existe en la capital, yo pienso eso le está pasando al señor Mamani.

— ¿Cuántas reuniones tuvo usted con el expresidente Alberto Fujimori en el penal de la Diroes?

Tuve dos, la invitación que me hizo para el 21 [de noviembre], luego por el cumpleaños de mi nieto yo fui a Lima, de paso fui a visitar [al expresidente] el 4 de diciembre de este año.

— ¿Fue el expresidente Alberto Fujimori el que determinó su número en Puno?

No, eso me lo dio el señor Moisés, que iba a estar en el número 2, luego le pregunté a una señorita, me dijo que vaya con el número 4, y después me lo confirma el expresidente.

— Le preguntó a Fujimori cómo lo contacta o quién le dio su número de celular…

Como mandé mis datos a Fuerza Popular, entonces seguramente que Fuerza Popular le ha dado mi número para que me pudiera llamar.

— ¿Durante la primera reunión con Fujimori, este le dio alguna directiva para la campaña?

No, él me dijo que nosotros nos abocamos más al proyecto integral de agua y desagüe, me dijo que él siempre estuvo preocupado en brindar este servicio elemental para Juliaca, pero que no había un proyecto, que por esa razón no se dio [durante su gobierno]. Pero que ahora que nosotros estábamos trabajando se iba a solucionar el problema. Él preparó un cebiche, el señor expresidente tiene muy buena mano, me invitó carne asada y té. Me dio la confianza para hacerle un par de preguntas.

— ¿Y qué le preguntó?

Le dije que por qué estaba en la cárcel. Me respondió que por motivos que encontraron muertos en Barrios Altos. Le pregunté si le chocó [ir a prisión], me dijo que la primera vez “no”, pero más la segunda vez [tras la anulación del indulto] Y bueno lo vi su semblante bien.

— ¿Sabe si el expresidente Alberto Fujimori definió otras candidaturas?

No lo sé, pero sí había personas que estaban ahí, que lo habían ido a visitar, no sé si eran candidatos.

— Usted también mencionó una segunda reunión, que se realizó el 4 de diciembre. ¿Quiénes participaron en esa cita?

A esa reunión llevé un cancacho, es carne asada de cordero, yo le prometí al expresidente que si lo visitaba una segunda vez, le iba a llevar, también le llevé un grano andino…

— ¿Quiénes estuvieron en la segunda reunión?

Bueno, éramos cinco personas con el expresidente. El señor expresidente dijo que había que ver mi ejemplo, que como directivo he trabajado muchos años…

— ¿Estuvo el candidato Diethell Columbus?

Sí, había un señor Columbus, a quién le ofrecí mi teléfono, me dijo que sí salíamos como congresistas juntos íbamos a trabajar arduamente no solo por el desarrollo de Juliaca, sino del Perú.

— ¿Y quiénes eran las otras dos personas?

Creo que eran amigos [del expresidente].

— ¿No eran candidatos?

No, no creo, no dijeron absolutamente nada.

— ¿Le pidieron dinero para ser candidato de Fuerza Popular en Puno?

Nosotros no pagamos ni un solo centavo para ser candidatos. Al contrario, ellos han pagado al Banco de la Nación [lo de la inscripción]. Lo único que yo he pagado ha sido la apelación de S/1050 [a mí exclusión por no declarar dos autos], eso ha sido mandado a Lima, fue apelado, lo declararon fundado, ya estoy fuera de carrera.

— ¿Cree que Alberto Fujimori es quien dirige a Fuerza Popular desde el penal de Barbadillo?

Bueno, yo no noté nada, solamente me hizo unas preguntas. Me impresioné por el recibimiento que me hizo, quedé impresionado de su persona.

— Después que de que difundiera este audio con el expresidente Fujimori, ¿ha recibido alguna llamada de la dirigencia de Fuerza Popular? ¿Le han reclamado?

Hasta la fecha ningún dirigente de Fuerza Popular me ha llamado, solo los periodistas.

— ¿Difunde el audio porque dejó de ser candidato al Parlamento?

Había llamadas y mensajes en los que me decían que yo era “un loco”, que cómo iba a ser posible que haya hablado con el expresidente Fujimori y que este todavía me haya preparado un cebiche. Me empezaron a atacar duramente, yo le dije que tenía pruebas, que no estaba mintiendo, es por esta razón que solté el audio.

— ¿Cree que le cerrarán las puertas de Fuerza Popular, tras la revelación del audio?

No lo sé, no sé si me volverán a llamar, yo admiro al expresidente Fujimori, estoy pensando en viajar a Lima para pedirle disculpas y luego ver por su libertad, si es posible hacer una huelga de hambre, lo haré encantado.

El perfil

Entre el 2002 y 2010 postuló Crisóstomo Benique con el Frente Nacional de los Trabajadores y Campesinos al cargo de regidor provincial de San Román, en Puno. En ninguna de estas ocasaciones fue elegido.

Según la hoja de vida que presentó ante el JNE, ha sido administrador de un hotel, entre el 2014 y 2019. Y antes, fue taxista de una empresa privada entre el 2005 y 2012.

El último 12 de diciembre, el JNE confirmó la exclusión de su candidatura al Parlamento por no haber declarado dos autos.