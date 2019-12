El presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, consideró que la valla electoral sí debe aplicarse para las elecciones parlamentarias de enero próximo. Agregó que el primer proyecto que se debe presentar en el nuevo Congreso es el que traslada el levantamiento de la inmunidad a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional.

— ¿Por qué postula a un Congreso que solo tiene un mandato de año y medio?

En el PPC creemos que es un Congreso fundamental para los próximos años de la República. El deterioro del sistema político peruano es tan evidente y está llegando tan al fondo que, a puertas de llegar al 2021, nos parece que es relevante lo que tiene que discutir este Parlamento, que es la reforma política y judicial. Además está la defensa de la economía social de mercado, con las mejoras que requiera. Este es un Congreso que tiene que dar estas batallas, que tiene que tratar de recuperar la credibilidad en muy corto tiempo.

— ¿Cree que los partidos que no superen la valla en el 2020 deben perder su inscripción?

Lo que pasa es que es una elección que ha sido convocada a última hora y de emergencia, habría razones para considerar que esta vez se haga una excepción, pero si no se hiciese, mira, la razón de fondo de la valla electoral [es] tratar de corregir un problema enorme que tiene el Perú: tenemos un montón de partidos, lo cual es innecesario. Tenemos que ir a una reducción de partidos, las democracias más avanzadas en el mundo tienen poquitos partidos, dos, tres o cuatro, la nuestra es una democracia extraña, que tiene 25 partidos y algunos más que están a punto de inscribirse. Es una cosa de locos, acá amanece un señor con la idea de ser presidente o alcalde y listo: junta sus firmas, jala a cuatro amigotes y ya hace un partido. Estos mal llamados partidos políticos y que han arruinado el sistema, esos tienen que ir desapareciendo.

— ¿Debe haber valla electoral o no?

Sí, que haya valla [electoral], yo no tengo ningún problema con que haya valla. Somos un partido histórico, nosotros no nos juntamos por una elección ni buscamos candidatos por una elección […]. Un partido político en serio, como es el PPC, hace esta tarea [de formación] permanente, y aunque [esta elección] nos agarra de sorpresa, estamos preparados.

— ¿Cuál será la posición del PPC frente al gobierno de Martín Vizcarra?

Cuando comienza el próximo Congreso vamos a estar a un año y medio para el fin de este quinquenio, que comenzó con PPK y que está culminando con Vizcarra. Y sería lamentable que a este quinquenio se le recuerde por pasar desapercibido. Hasta el día de hoy, más allá de los conflictos, no hay una obra que se recuerde o algo que vaya a quedar. Más allá de esto, que es algo que nos gana en todo el país y que no es mérito de nadie en especial, que es la lucha anticorrupción, donde creo que todos estamos de acuerdo. Pero más allá de esta cuestión que es una impresa muy importante, sería importantísimo que en el último año y medio pudiéramos ponernos de acuerdo en algunos objetivos para terminar con este lamentable espectáculo que hemos visto en los tres años pasados…

— ¿Entonces, el PPC no será oposición?

A ver, espera, [el PPC] será la oposición que tiene que haber, la que dé alternativas y soluciones, no el picón, que es lo que ocurrió con el fujimorismo, que haga pataletas. Nosotros somos el PPC y tenemos una larga historia de buenos modales democráticos. Esto no quiere decir que nos opongamos a las cosas que creemos debemos oponernos, y sí lo hemos hecho y nos ha costado decir nuestra palabra, porque a veces no es lo más popular. No hace falta destruir para oponerse, el Perú no aguanta más peleas.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electo?

Apuntan a la reforma política, a la reforma del sistema de justicia y a un paquete de medidas sobre seguridad ciudadana. Tenemos que eliminar, acabar con este tema de la mal entendida inmunidad parlamentaria, ese tendría que ser el primer proyecto, porque debe ser el primer mensaje que se le dé a la población, en el sentido de que este Congreso será distinto.

Alberto Beingolea en entrevista con El Comercio

— Hay una corriente entre candidatos de diferentes partidos para eliminar la inmunidad parlamentaria, incluyendo a los del PPC. ¿Cuál es su propuesta concreta?

La corriente nuestra es que tiene que levantarla otro. Nosotros hemos dicho que el Tribunal Constitucional, mientras que la Comisión Tuesta decía que tiene que ser la Corte Suprema. Cualquiera de los dos por último nos parece bien, que se someta a votación que y la mayoría decida […]. Todas las inmunidades, pero no tiene que ser el Congreso el que las levante, que sea una sala especial de la Corte Suprema o el TC. [La inmunidad] no puede seguir siendo lo que es hoy, que se ha convertido en una impunidad lamentable.

— El retorno a la bicameralidad fue rechazado en el último referéndum. ¿Están dadas las condiciones para que el nuevo Congreso evalúe el regreso de las dos cámaras?

Una de las cosas que tenemos que hacer llegando al Congreso es conversar con el Ejecutivo, que fue el principal responsable [de que no se aprobará esta reforma], no porque lo creyese, sino por la coyuntura. En este caso concreto, el presidente [Martín Vizcarra] tuvo una posición inicial a favor de la bicameralidad, pero luego la cambió por lo que estaban haciendo los fujimoristas [con el proyecto]. Creo que es dable que nos sentemos con él, le digamos que se acabó esta amenaza coyuntural, que se piense a largo [plazo] y en el Perú. ¿Es necesario o no [un Senado]? Si todos estuviésemos de acuerdo y hubiera un consenso en el Ejecutivo y Congreso, planteemos el tema nuevamente.

— ¿La no reelección de congresistas se debe mantener?

Ahí hubo un referéndum, en el que no hubo ninguna modificación de voluntad. Este referéndum fue la gran voluntad de Vizcarra, él lo propuso y él lo ganó. En el caso de la bicameralidad, él tuvo una primera idea y después, por la coyuntura, tuvo otra, hizo que la población cambie de idea. Acá no hubo esto, hubo una propuesta de Vizcarra [de la no reelección] y la gente lo respaldó, eso es bastante claro. Nosotros creemos, como posición histórica, que eliminar la reelección en general es quitarle al votante su derecho a elegir. Sin embargo, acaba de haber un referéndum que dice lo contrario. Como congresista tengo que respaldar lo que la población está diciendo y en esto ha sido clarísima.

— ¿Está a favor o en contra de cambiar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional?

Cuando estos magistrados, no solo los del Tribunal Constitucional, sino también las autoridades del Banco Central de Reserva, que deben ser nombradas por el Congreso, cuando fueron nombradas por concurso público fue un desastre también, es cuestión de hacer memoria. Creo que tendríamos que encontrar alguna fórmula que nos permita ser transparentes en la explicación a la población del porqué. Recuerdo mucho lo que ocurrió en el quinquenio anterior [2011-2016], se llegó a un acuerdo para el TC y el BCR.

— Lo que se denominó la repartija…

Un congresista aprista estaba muy molesto porque no se había considerado a ninguno de los suyos y armó un escándalo, fue él quien dijo “¡repartija!”, ese fue un escándalo que armó el Partido Aprista. La composición que se había propuesto era la que reflejaba la composición del Parlamento. Si el Congreso representa a la nación, es correcto que los que vayan [al TC] representen a los que están representados. Cuando meses después se volvió a hacer [la elección], pero con más calma, los nombrados fueron los mismos, hubieron dos cambios, no más […]. Hay una propuesta que se está debatiendo en el partido. Miguel Ángel Soria, el candidato N°13, la está abanderando a efectos de pedir que sean más los miembros del TC para asegurar pluralidad y para que todos se sientan representados, me parece que hay que considerarla.

— ¿Cuál es la posición del PPC sobre el enfoque de género en la educación pública?

Ahí también creo que hay una confusión enorme, otra vez en función a dos bandos que están enfrentados. Hay un grupo que hace de estas cuestiones una bandera, como si fuera una cosa particular de sus agrupaciones políticas, y hay otros que más bien la enfrentan como si la palabra en sí misma fuese un pecado. Ahora resulta que la palabra género es una suerte de pecado. El plan de educación planteó siete ejes transversales, uno de ellos es el que habla de igualdad de género y oportunidades. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades? ¿Alguien puede estar en desacuerdo en que niñas y niños tengan la misma educación? No entender que en el Perú los varones hemos tenido privilegios, más oportunidades y mejor tratamiento que las mujeres es no conocer la historia del país y no querer arreglar los problemas de fondo que generan la violencia, precisamente, de género.

— El PPC, en junio del 2014, votó en contra de la creación de la Sunedu. ¿Cuál es su posición sobre el trabajo que ha hecho tras 5 años?

Ha hecho un buen trabajo sin duda. El que nosotros hayamos tomado una posición en un momento determinado o en otro no quiere decir que estemos en contra de reconocer después los méritos de una institución. La Sunedu está haciendo un buen trabajo, creo que hay que reforzarla. En aquel momento, el debate no era sobre la Sunedu, sino sobre la ley universitaria […] Al final lo que dijo el entonces congresista que dirigía la Comisión de Educación es que se iba a votar artículo por artículo y al final una votación en conjunto. Cuando se votó el último artículo, en vez de esperar tal y como lo había prometido, ese día se votó la ley completa...

— El PPC ha presentado a siete candidatos que tienen condenas, seis de estos por omisión de asistencia familiar. ¿Qué harán con ellos?

Para hacer su lista, el PPC usó todos los filtros que había que usar, todos los candidatos nos presentaron certificados de antecedentes penales, judiciales y policiales. También nos presentaron una declaración jurada en la que decían que no tenían procesos penales en curso. ¿Puedes hacer más después de esto? Sí, fuimos como partido a la Ventanilla Única, que habilita el Estado, escaneamos a todos. Después de esta denuncia periodística, la primera observación es que hay que mejorar la ventanilla que habilita el Estado, no es posible que yo confíe en la ventanilla y no arroje resultados confiables, no es culpa de los partidos políticos. Y si alguna persona que nos mencionas nos ha engañado en su declaración jurada, entonces debe ser sometido a la Comisión de Ética y Disciplina del PPC para ser expulsado.

También hay que separar la paja del trigo. La jefa de la campaña [Marisol Pérez Tello] está revisando cada caso. Dos de ellos no es como se ha denunciado. Por ejemplo, hay un candidato que tuvo una diferencia con la madre de su hijo, ella le puso un juicio de alimentos que en el rigor no correspondería. En el acto se produjo una conciliación. Durante 20 años ha mantenido a la criatura, es un padre ejemplar, pero aparece registrado que hace 20 años le interpusieron una demanda por alimentos que no debió interponerse. Hay casos y casos.

— ¿Está a favor o en contra del matrimonio de personas del mismo sexo?

Si bien es cierto que el matrimonio nace como una institución civil en el derecho romano, lo cierto es que rápidamente quien le da forma y contexto es la Iglesia Católica, lo que lo convierte en una institución religiosa. El Perú es todavía mayoritariamente católico, yo soy católico, y me parece perfecto que [el matrimonio] quede como está dentro del ámbito religioso. Distinto es un contrato civil, que lo puedes llamar unión civil, unión de hecho o lo que fuese. El Código Civil peruano hoy día legisla lo que es la unión de hecho, lo que basta en esta legislación es cambiar una palabra nada más, quitar el tema “hombre y mujer”. Mi posición es que la unión de hecho corresponde a cualquier personas homosexual, heterosexual o lo que quieres, el matrimonio dejémoslo en la esfera religiosa.

— ¿Está a favor o en contra del aborto terapéutico? ¿Por qué?

El aborto terapéutico es permitido en el Perú, se está eligiendo entre dos vidas, la de la criatura y la de la madre, eso no puede ser penado. En el resto de casos, mira, yo sé que es un tema bien delicado y duro. Y yo sé que estamos en una época en la que hay grupos que sostienen y marchan en favor de los derechos de las mujeres y todos lo demás, y estoy de acuerdo en pelear por todos los derechos que correspondan para todos los seres humanos. Y la persona que está en el vientre de una mujer es un ser humano, según la Constitución. Si esto es así, hablar de un aborto es una palabra muy técnica para en realidad hablar de la muerte de un ser humano. En el PPC sí somos reacios al aborto, eso es matar a un ser humano.

“No conozco a nadie de Odebrecht, no tengo ningún acercamiento ni de costadito”

— ¿Por qué el PPC no ha emplazado a Lourdes Flores –a cuyas campañas del 2006 y 2010, según Raymundo Trindade Serra, Odebrecht aportó dinero– a solicitar licencia?

Porque ella ha dado las explicaciones del caso, de lo que está ocurriendo, se ha sometido a todas las investigaciones que corresponden, ella no ha ido a buscar asilo a una embajada, no ha intentado salir del país, se ha presentado en el primer día ante todas las autoridades, y ha dicho su verdad. Adicionalmente, ella no tiene ningún cargo directivo en el partido.

— ¿Flores Nano ya no es personera legal del PPC?

No, no, no lo es.

— ¿Desde cuándo?

Desde que terminó el proceso de inscripción del partido, ella cumplió la tarea y dejó de ser la personera.

— Si Lourdes Flores reconoce más adelante que recibió aportes de Odebrecht para sus campañas, ¿quedará fuera del PPC?

Si esto fuera ilegal, claro que sí. Ahora ella está sosteniendo, hasta lo que la ha escuchado, que cuando esto ocurrió ella dice que alguna vez [se reunió con Barata], que eso no era ilegal, que se recibía aportes de todas las empresas sin ningún tipo de problema o reparo. Dejemos que las investigaciones ocurran y que determinen si hubo o no delito.

— En el 2011, Keiko Fujimori recibió aportes de Credicorp y del dueño del Grupo Gloria. ¿El PPC recibió en el 2006, cuando Flores Nano era favorita para pasar a la segunda vuelta, contribuciones de grupos económicos?

Que yo sepa, no. Cuando surgió esta denuncia hace buen tiempo, nosotros abrimos las puertas del partido, pedimos que abran todos los cajones y lo que yo encontré fue todo correcto y limpio, no encontré este tipo de registros. A partir de los registros que yo tengo, no hubo ningún tipo de estos aportes. Si tú me vas a decir que esto no lo declararon, eso no lo sé, en esas épocas yo no estaba en el partido, es parte de lo que se tiene que investigar y conocer.

— Según un colaborador eficaz, usted sabía de un presunto aporte de Odebrecht al PPC para una encuesta de cara al 2016…

Esa persona [el colaborador] claramente me tiene ojeriza desde hace mucho tiempo atrás por temas personales que terminaron de coronar cuando yo, siendo congresista, le arruiné una ley que él estaba a punto de sacar para sus propios intereses personales. Pero a pesar de eso yo me quedó bien tranquilo, eso lo desmentí. Se me acusaba de que se hizo una encuesta para ver si podía ser candidato presidencial, lo cual no es delito; segundo yo no estaba enterado…

— El colaborador refiere que usted sabía que el dinero para financiar la encuesta era de Odebrecht...

No conozco a nadie de Odebrecht, no tengo ningún acercamiento ni de costadito. Y también se dijo que yo había estado en la reunión en la que se dio cuenta de los resultados [de esa encuesta]. Felizmente, al día siguiente el director de esa encuestadora dijo que no hubo una encuesta para mí. Y lo segundo es que yo no estuve en esa reunión, que fue lo que contesté. Jamás existió una encuesta para mí.

— ¿Está a favor del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht?

[Silencio por unos segundos] Ese sí es un tema bien difícil, la respuesta a priori es sí. Pero me da la impresión de que ha podido tener mejores términos. Lo que yo estoy viendo es que con este acuerdo la gran empresa corruptora del Perú, los directivos que corrompieron a todo el mundo en el Perú, los grandes sin vergüenzas que terminaron de arruinar moralmente al país, caminan con gran felicidad [por la calle], tienen carro, chofer y todas las gollerías de quien vive a cuerpo de rey. Y encima le exige al Estado Peruano que le pague dinero y deudas, a menor nivel ocurre lo mismo con los colaboradores eficaces, se pasean por los mejores restaurantes de Lima, visten las mejores ropas. Siempre estaré de acuerdo con que se sepa toda la verdad, y que caiga quien deba caer, pero que los principales responsables vivan a cuerpo de rey y a expensas del Estado, exigiendo que el Perú les pague dinero o si no se callan la boca, eso me parece un chantaje inaceptable […]. Me repele saber que los delincuentes más grandes están libres de polvo y paja, eso me da asco.