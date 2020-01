Andrea Lanata y Pedro Gamio, quienes habían inscrito sus candidaturas por el Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Morado, respectivamente, fueron finalmente excluidos de las elecciones parlamentarias que se celebran este domingo. Así lo confirmaron a El Comercio Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, y la oficina de prensa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por la tarde de ayer, Lanata circuló en sus redes sociales una resolución del JNE en la que se ordena al JEE de Lima Centro 1 acatar la medida cautelar dictada a favor suyo por la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta decisión dejaba sin efecto la exclusión ordenada previamente por el JEE debido a inconsistencias en el registro de dos inmuebles en su hoja de vida.

Según Lanata, esta resolución del JNE era la prueba definitiva de que su candidatura seguía vigente. Sin embargo, Carrasco explicó a este Diario que ello no es correcto. La resolución del JNE indica que se debe cumplir con la cautelar “en tanto no afecte el cronograma electoral”, y el presidente del JEE de Lima Centro indica 1 que dicho perjuicio sí existe.

“[El JNE] no me está ordenando que cumpla con la medida cautelar, sino que evalúe si afecta el cronograma electoral. Nosotros hemos evaluado y, efectivamente, afecta el calendario”, aseguró. La misma lógica, dijo, aplica en el caso de Gamio, quien también recibió la notificación del JNE con la misma salvedad.

El jueves, el JEE de Lima Centro 1 había emitido una resolución que disponía no reincorporar a Lanata y a Gamio por “afectar el principio de seguridad jurídica” de las elecciones. Esto debido a que los carteles que contienen las listas de candidatos –y que se pegan en las cámaras secretas de los locales de votación– ya se habían impreso y distribuido. Hacerlo de nuevo, explicó Carrasco, resultaría imposible de acuerdo al cronograma.

–Tiempos cruzados–

El presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, explicó que la resolución del JNE no tiene carácter vinculante con el JEE de Lima Centro 1, aun cuando haya sido emitida con fecha posterior (el viernes 24).

Esto porque se trata de procesos distintos: mientras que el JNE responde a la comunicación enviada por el Poder Judicial, el JEE de Lima Centro 1 lo hace a la solicitud de Lanata y Gamio.

“Si alguno de los candidatos hubiera apelado y el JNE estuviera respondiendo a esta apelación, el JEE sí tendría que cumplir con la cautelar. Pero en este caso se trata de respuestas que se cruzan, pero no se anulan”, afirmó. “Yo he sido más rápido en resolver por la premura de la votación. El JNE lo ha hecho después, pero no es que responda sobre mi resolución”, coincidió Carrasco.

“Cualquier abogado constitucional sabe que las cautelares son de inmediato cumplimiento”, argumentó Gamio. Lanata no contestó las llamadas de El Comercio.

Según Carrasco, no se trata del desacato a una cautelar, sino de una decisión basada en dos precedentes vinculantes previos establecidos por sentencias del Tribunal Constitucional. “Ambos dicen que una decisión derivada de un proceso de amparo no puede suspender la seguridad jurídica de un proceso electoral”, explicó.

–Más datos–

- Según Villalobos, queda en los miembros de mesa la decisión sobre si contar o no los votos de Lanata y Gamio como válidos para sus listas parlamentarias.

- Carrasco dijo que es imposible pegar avisos en las cámaras de votación por la cantidad de candidatos que podrían buscar cautelares. “Si hay 50 medidas cautelares, no vamos a poner 50 avisos además del cartel de la ONPE”, argumentó.

- Pedro Gamio había sido excluido por no declarar dos vehículos y un inmueble en su hoja de vida.