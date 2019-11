Arlette Contreras, activista en la defensa de los derechos de la mujer, postulará al Parlamento en las elecciones de enero próximo como invitada de Frente Amplio. La abogada contó que aceptó la propuesta del partido de izquierda, porque aplicó la paridad y la alternancia al momento de conformar sus listas.

— ¿Por qué postula a un Congreso que tiene mandato de un año y medio?

Como es de conocimiento público, yo soy una activista en defensa de los derechos humanos de las mujeres, mi causa es esa. Mi participación en este período tiene mucho significado más aun encontrándonos en este escenario en el que se está tratando de implementar cambios importantes para el país. De esta manera, a través de mi participación [quiero] fomentar la participación política de más mujeres.

— ¿Por qué aceptó la invitación de Frente Amplio? ¿Fue el único partido que la buscó para integrar su lista?

Me invitaron otros partidos, les agradezco. Del Frente Amplio me gustó y me animó que haya tenido en consideración en sus listas de incluir a las mujeres, de aplicar la paridad y la alternancia. Este es uno de los puntos que nosotras fomentamos bastante, a través de nuestra lucha, porque de eso se trata, de tener representatividad, de tener opciones, de que otras mujeres también se involucren.

— Durante la presentación de los candidatos de Frente Amplio al Parlamento, Marco Arana afirmó que uno de los objetivos de su partido es modificar la Carta Magna a través de una Asamblea Constituyente. ¿Usted está de acuerdo con ello?

El día de ayer [martes] no pude asistir a la presentación de los candidatos, estaba de viaje [en Quito en una sesión de la CIDH]. Sin embargo, mi postura, y lo he dicho desde un primer momento, es trabajar una agenda mujer en el Congreso. Entonces, yo respeto las prioridades que puedan tener los distintos partidos políticos. En su momento y cuando se debata [este tema], optaré por una posición.

— ¿Usted conversó con Arana para su incorporación a la lista de Frente Amplio?

Sí, claro, conversamos.

— ¿Y, durante estos diálogos, él le pidió respaldo a esta iniciativa de la Asamblea Constituyente? ¿O la dejó en libertad de priorizar su agenda mujer?

En este momento quisiera enmarcar mi propósito en la agenda mujer, yo soy una activista, mi incursión y participación en la política es exactamente porque tengo la finalidad de llevar a cabo y poner sobre la mesa en el Parlamento todas las demandas y necesidades que tenemos las mujeres. De repente no alcanza el tiempo, pero sí quiero que a continuación más mujeres o personas se animen a continuar con estas demandas.

— El retorno a la bicameralidad fue rechazado en el último referéndum. ¿Usted está a favor de que se restauren las dos cámaras?

Entiendo que se rechazó esta reforma política, porque había sufrido algún tipo de variación [a la propuesta hecha por el Ejecutivo]. Sin embargo, si es un tema que se va a abordar en este Congreso, se tendría que ver la viabilidad de retornar a esas dos cámaras.

— ¿Para usted es viable?

Sí me parece viable, pero tenemos que ver cómo sustenta y se propone.

— ¿De qué depende exactamente?

Por ejemplo, esta reforma [la bicameralidad] fue rechazada porque sufrió algún tipo de modificación. De pronto, si no hubiera sufrido este tipo de modificaciones estaríamos hablando de una aprobación de parte de la sociedad civil. Nosotros, como representantes de la sociedad civil, del pueblo en el Congreso, tenemos que aceptar y actuar en base a las necesidades y demandas de ellos.

— ¿El nuevo Congreso debe concluir la reforma política de cara al 2021?

Sí, yo creo que sí. Es importante porque ya estaríamos dejando un escenario más limpio para los vayan a venir en el 2021. En realidad hay un trabajo bastante importante y arduo de parte de quienes van a asumir este período corto, porque prácticamente después, con esto de la no reelección, van a venir personas nuevas a las que vamos a confiar nuestros votos y van a actuar en nuestra representación. Esperamos, porque esa ha sido la lucha del país en estos últimos tiempos, poder ver un cambio, ver un Congreso mucho más limpio, actores políticos impecables, que quieran hacer un buen trabajo y dejar de ver sus propios intereses.

— ¿La prohibición de la reelección parlamentaria para un “periodo inmediato” debe mantenerse?

Considero que debe de mantenerse. Se ha luchado bastante para lograr la no reelección de los congresistas, porque necesitamos un cambio y todos queremos ver un cambio. En esa línea, debe de mantenerse. Ya si llegáramos a un punto en el que como país, el Congreso pudiera estar en mejores condiciones, mucho más estables, con aceptación popular, estaríamos hablando de una reelección, pero creo que no son las condiciones. El pueblo ha pedido un cambio, ha rechazado la reelección y eso se tiene que respetar.

