Corrieron unos doce días desde que se dio a conocer el acuerdo de conformar una alianza hasta que se anunció la separación. Pasada la página de la frustrada coalición, los partidos de izquierda Perú Libre y Juntos por el Perú, así como del Movimiento Nuevo Perú —sin registro—, han emprendido individualmente sus procesos de democracia interna rumbo a las elecciones parlamentarias del 2020.

Pero mientras Perú Libre camina ahora solo rumbo al proceso electoral, Juntos por el Perú decidió acoger en su lista a representantes de Nuevo Perú.

Para Vladimir Cerrón, suspendido gobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, aunque la alianza no se concretó, el saldo es positivo. Asimismo, refirió que las citadas agrupaciones se mantienen en buenos términos.

“Para mí, la izquierda ha ganado, porque se ha atrevido a sentarse en una misma mesa varios sectores y hemos podido llegar a acuerdos. Lo único que ha ocasionado que no se concrete es el tema de los plazos y el tema legal. Pero en la práctica, en la unidad se ha avanzado y se va a seguir avanzando”, dijo a El Comercio Cerrón, quien cumple una pena de cárcel suspendida. Como se sabe, el frente no pudo inscribirse al no alcanzar el plazo legal para la formalización de alianzas.

—Voceados en Perú Libre—

El partido Perú Libre tiene programado realizar este martes en Lima la asamblea de delegados que elegirá a los candidatos al Congreso. Cerrón evitó adelantar nombres de eventuales postulantes.

Sin embargo, fuentes de este Diario adelantaron que entre los voceados para integrar la lista por Lima están el sociólogo y exdiputado de Izquierda Unida, Manuel Benza Pflücker; el historiador y catedrático universitario Augusto Lostaunau Moscol; Dina Boluarte Zegarra, excandidata de Perú Libre a la alcaldía de Barranco; e Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala y del encarcelado militar retirado Antauro Humala.

Pero Isaac Humala, además, suscribió este lunes si ficha de afiliación a Perú Libre. En conversación con El Comercio, comentó que fue el propio Cerrón el que lo invitó a postular y señaló que conoció a aquel a través de un conocido en común. Según agregó, se ha estado dedicando al estudio del quechua y a publicaciones de columnas en un diario local.

“Nunca he ostentado un cargo público en toda mi vida. Estoy ya por los 89 años, quiero probar un puesto público”, manifestó también, acotando que de obtener un escaño defenderá la soberanía nacional y al “Perú profundo”.

—JPP y NP se alistan para selección—

En el caso de Juntos por el Perú (JPP), tras la frustrada alianza se estableció un cronograma electoral individual. Es así que este miércoles 6 tiene programado realizar sus elecciones internas bajo la modalidad de votación universal de afiliados y no afiliados.

Rolando Breña Pantoja, del Partido Comunista del Perú-Patria Roja, parte de JPP, postularía por Lima.

En cada circunscripción electoral se elegirá a las listas de candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos.

Es a ese cronograma al que se someterá Nuevo Perú (NP), movimiento liderado por la excandidata presidencial Verónika Mendoza que el último fin de semana realizó unas simbólicas elecciones ciudadanas de cara a seleccionar a sus postulantes. En Lima, las cartas son Manuel Dammert, miembro del Congreso disuelto; abogada laboralista y exdirigenta sindical del Poder Judicial; Augusto Malpartida León, exregidor de Puente Piedra, entre otros.

De otro lado, Alberto Quintanilla, también miembro del Congreso disuelto, busca lograr un escaño como representante por Puno. “Me están proponiendo seguir la lucha por la reforma política. No somos de la parte negativa del Congreso [disuelto]”, manifestó.

—El otro frente, el Frente Amplio—

De otro lado, el partido que lidera Marco Arana, miembro de la Comisión Permanente, también se alista para la contienda y este miércoles 6 realizará elecciones internas con el voto universal de los militantes. Cabe precisar que dicha agrupación ha seguido su proceso interno de forma individual alejado del intento de alianza de parte de otros partidos de izquierda.

El excandidato a la alcaldía de Lima, Enrique Fernández Chacón, busca ser el cabeza de lista en Lima. La cantante Martina Portocarrero, quien postuló al Parlamento en los comicios del 2016 con el mismo partido, busca nuevamente un escaño.

En la lista de precandidatos por Lima, tres lugares se han reservado para postulantes designados.