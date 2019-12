Carlos Torres Caro, candidato de Vamos Perú al Parlamento, consideró que aquellos partidos políticos que reciban dinero ilícito para sus campañas deben perder la inscripción. También sostuvo que el nuevo Congreso debe evaluar el retorno de la bicameralidad.

— ¿Por qué postula a un Congreso que solo tendrá un año y medio de mandato?

Bueno, en principio habría que decir que no es que yo quiera postular al Congreso; más bien, me siento en la obligación y en el deber de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque creo que desde el Parlamento se puede ayudar a muchas personas a realizar sus proyectos, ideales y sueños. Cuando yo estuve en el Parlamento [entre el 2006 y 2011] me bastó un año y medio para lograr [ayudar a más de] 250.000 familias que estaban siendo de alguna manera presionadas por el ex Banco de Materiales con injustos intereses y moras, logré a través de una ley la exoneración del pago de estas personas que estaban en tres condiciones: extrema pobreza, tercera edad y damnificados por el terremoto.

— Usted acaba de decir que no es que quiera postula, entonces, ¿por qué se lanza?

Porque es un deber y una obligación de quienes de alguna manera tenemos las condiciones para servir y la capacidad en el ámbito de la gestión de la ley. Un filósofo antiguo dijo: “La indiferencia de los buenos es lo que permitía que los malos ganaran”. Entonces, creo que los que de alguna manera queremos apostar por una sociedad mejor debemos de presentarnos, de insistir a pesar de que las circunstancias son difíciles, a pesar de que hoy en día ser congresista es mal visto por la población por el mal ejemplo de los que fueron disueltos. ¿Qué mal ejemplo dieron? Haber blindado de alguna manera a ciertas personas.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará si resulta elegido?

Comenzaré con los [proyectos] que son de carácter partidario, de Vamos Perú. Estos tienen que ver básicamente con el tema de la inmunidad, no a la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que trae un proceso antes de ser congresista no puede ampararse en la inmunidad, esa ha sido una de las razones y causas del porqué de la aversión de la población con respecto a una institución tan importante como la inmunidad. Un segundo proyecto será reforzar la ley de extinción de dominio. Es decir, que las personas que han cometido ilícitos vinculados a la corrupción pierden todos sus bienes y adicionalmente se les debe dar penas severas, hay que equiparar los delitos de corrupción con los delitos de traición a la patria.

— Usted se ha referido a que la inmunidad no debe proteger a los congresistas que traigan en su mochila procesos, pero en el papel está normado así, pero se aplica de otra manera...

Lo que pasa es que la aplicación de los mecanismos [para levantar] la inmunidad parlamentaria han sido desastrosos y precisamente con qué objetivo, con el objetivo del blindaje, eso es con lo que nosotros estamos en desacuerdo. Todo aquel que traiga causas pendientes ante la justicia tendrá que ser procesado como cualquier ciudadano. Pero otra cosa es que en el ejercicio de la función congresal tengas un acto de defensa o fiscalización, ahí tienes que tener la protección.

“Hoy en día ser congresista es mal visto por la población”, afirmó Caro. (Video: El Comercio)

— ¿Y el Congreso debe seguir levantando la inmunidad de sus integrantes?

Creo que el Congreso debe seguir en la función propia del levantamiento de la inmunidad, pero obviamente bajo este criterio: si [el proceso] no es por actos de función, no tienen por qué ser materia de inmunidad.

— ¿Y cuál es el proyecto que promoverá a título personal?

Es continuar en el tema social, quiero plantear una ley que permita una mejor gestión en un problema que ahorita es grave, es un problema de los adjudicatarios y los que de alguna manera se les resolvió el contrato con los fonavistas, son 250.000 familias que en estos momentos ven truncadas sus expectativas de tener una vivienda saneada, porque no hay las condiciones técnicas para que el Fonavi y estos adjudicatarios y prestatarios del ex Banco de Materiales resuelvan este problema. Entonces, a través de una norma espero que puedan resolver este gran problema que tienen desde hace décadas de ser posesionarios y no tener la posibilidad de titulación.

— ¿El nuevo Parlamento debe abordar el retorno del Senado? ¿Por qué?

Es una de las tareas pendientes del Parlamento desde que el fujimorismo ingresó a la escena política y eliminó el Congreso bicameral. A Fujimori le convenía tener un Parlamento unicameral, pequeño y de alguna manera controlable. Cuando los parlamentos son más grandes, es más complicado que los puedan controlar desde otros poderes del Estado. Por eso, yo considero que en un sistema de contrapeso de poderes es fundamental la bicameralidad. Yo sí apostaría por el retorno de un Senado funcional; es decir, por un Senado que represente a las instituciones vivas de la nación: los sindicatos, las asociaciones, los gremios, entre otros, no un Senado que sea producto, pues, del mismo tipo de elección que sería la de diputados.

— ¿Está a favor o en contra de cambiar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional?

Al Tribunal Constitucional se la ha dado, de manera sucesiva, demasiado poder. Es decir, el TC hoy en día se mete a reformular los criterios de un poder del Estado como es el Poder Judicial; el TC se mete a ser un control de otro poder, como el Legislativo; y el TC de alguna manera rectifica a otro poder, que es el Ejecutivo. El TC bajo la premisa de los derechos humanos no puede sustraerse al respeto que esa institución debe tener a las decisiones autónomas y libres de cada poder del Estado. En consecuencia, sí creo que debe haber no solo una modificación en el sistema de elección de los magistrados para que no provengan de una esencia política, sino de la meritocracia…

— ¿Cuáles son los cambios concretos que propone?

Básicamente, este que le acabo de mencionar; es decir, un sistema de elección cuya esencia no sea política, sino que sea basada en la meritocracia. [Puede establecerse] un concurso público. De la elección, digamos, de 10 personajes que han pasado por el concurso público llevado a cabo con la mayor transparencia, el Parlamento decide cuáles de estos pasan a ser los siete [magistrados del TC].

— ¿El Congreso debe mantener la prerrogativa de elegir al defensor del Pueblo y a los directores del BCR?

Sobre el defensor del Pueblo consideró que el Parlamento sí debe tener una función, porque el defensor en sí no tiene un poder, solamente el poder que tiene la Defensoría del Pueblo es de persuasión, sí considero que debe ser elegido por el Parlamento, pero también en base a criterios de meritocracia y no una repartija. Y con respecto al Banco Central de Reserva creo que la Constitución ha establecido los mecanismos sobre cómo deben ser elegidos y no me parece que sean inadecuados.

— ¿La no reelección parlamentaria se debe mantener?

Eso ya ha sido resuelto con el referéndum. Yo no estoy especialmente de acuerdo con la no reelección, sí estoy de acuerdo con la no reelección con los que estaban [en el último Congreso], porque dieron un mensaje totalmente tremendo a la nación. Pero sí estoy de acuerdo con la reelección de quienes en verdad trabajen por el país y de quienes demuestren con sus propios hechos y acciones que son fundamentales en el ejercicio de la democracia.

— ¿Cuál será la posición de Vamos Perú, de llegar al Congreso, frente al gobierno de Martín Vizcarra?

Nosotros hemos sido claros en decir que somos una bancada de conciliación, ni estamos en contra ni estamos a favor de los desaciertos, estamos en un posición en la que queremos construir, en la que queremos tender puentes, la población está hasta, hastiada de los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros no vamos a ir por esa línea, vamos a ir por una línea de concertación tratando de dar una imagen a la población en general de que no queremos obstaculizar los trabajos.

— ¿El nuevo Parlamento debe aumentar las sanciones a los partidos que reciban financiamiento ilícito?

Bueno, ya existe un delito que ha sido tipificado específicamente sobre el financiamiento ilícito…

— ¿Los partidos que reciben dinero ilícito deben perder su inscripción?

Que pierdan la inscripción, no puede tolerarse que un partido que ha recibido dinero de carácter ilícito siga como si no hubiera ocurrido nada.

— ¿Está a favor o en contra del matrimonio de personas del mismo sexo?

Ese es un tema que dentro del partido no se ha tocado porque se ha dejado en libertad. Estoy a favor de que las personas hagan con su vida lo que consideren que deben de hacer en el ámbito privado, estoy en desacuerdo con que el ámbito privado se mezcle con el tema público. De manera que en el ámbito privado puede cualquier persona decidir como corresponda, pero en el ámbito público el reconocimiento de la relación tipo matrimonio es algo que está prohibido en la Constitución, tendría que modificarse en todo caso.

— Juan Sotomayor, líder y fundador de su partido, dijo que ha sostenido conversaciones con Laura Bozzo, conductora de televisión, de cara a las elecciones del 2021. ¿Bozzo debe ser la candidata presidencial de Vamos Perú? ¿Reúne las condiciones?

No estoy al tanto de esta información, usted me la está haciendo saber. Creo que tiene todo el derecho el señor Sotomayor de proponer a quien considere, pero eso tiene que pasar por un Comité Ejecutivo Nacional que en su momento tendrá que evaluarlo. No soy parte de Vamos Perú, soy una persona que ha sido invitada a integrarse a este grupo. Con respecto a la señora Bozzo me parece una señora respetable, pero considero que hay todavía mucho pan por rebanar, mucho trecho por hacer para pensar en una candidatura presidencial al 2021.