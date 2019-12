Carlos Torres Caro, candidato de Vamos Perú al Parlamento, consideró que los delitos de corrupción deben ser equiparados con “los de traición a la patria”. También afirmó que el Congreso debe mantener la prerrogativa de levantar la inmunidad de sus integrantes, aunque precisó que esta protección no debe ser usada para la impunidad.

— ¿Por qué postula a un Congreso que solo tendrá un año y medio de mandato?

Bueno, en principio habría que decir que no es que yo quiera postula al Congreso, sino más bien me siendo en la obligación y en el deber de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque creo que desde el Parlamento se puede ayudar a muchas personas a realizar sus proyectos, ideales y sueños. Cuando yo estuve en el Parlamento [entre el 2006 y 2011] me bastó un año y medio para lograr [ayudar a más de] 250,000 familias que estaban siendo de alguna manera presionadas por el ex banco de Materiales con injustos intereses y moras, logré a través de una ley la exoneración del pago de estas personas que estaban en tres condiciones: extrema pobreza, tercera edad y damnificados por el terremoto.

— Usted acaba de decir que no es que quiera postular, entonces, ¿por qué se lanza?

Porque es un deber y una obligación de quienes de alguna manera tenemos las condiciones para servir y la capacidad en el ámbito de la gestión de la ley. Un filósofo antiguo dijo que “la indiferencia de los buenos es lo que permitía que los malos ganaran”. Entonces, creo que los que de alguna manera queremos apostar por una sociedad mejor debemos de presentarnos, de insistir a pesar de que las circunstancias son difíciles, a pesar de que hoy en día ser congresista es mal visto por la población por el mal ejemplo de los que fueron disueltos. ¿Qué mal ejemplo dieron? Haber blindado de alguna manera a ciertas personas.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará si resulta elegido?

Comenzaré con los [proyectos] que son de carácter partidario, de Vamos Perú. Estos tienen que ver básicamente con el tema de la inmunidad, no a la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que trae un proceso antes de ser congresista no puede ampararse en la inmunidad, esa ha sido una de las razones y causas del porqué de la aversión de la población con respecto a una institución tan importante como la inmunidad. Un segundo proyecto será reforzar la ley de extinción de dominio. Es decir, que las personas que han cometido ilícitos vinculados a la corrupción pierden todos sus bienes y adicionales se les debe dar penas severas, hay que equiparar los delitos de corrupción con los delitos de traición a la patria.

— Usted se ha referido a que la inmunidad no debe proteger a los congresistas que traigan en su mochila procesos. En el papel está normado así, pero se aplica de otra manera…

Lo que pasa es que la aplicación de los mecanismos [para levantar] la inmunidad parlamentaria han sido desastrosos y precisamente con qué objetivo, con el objetivo del blindaje, eso es con lo que nosotros estamos en desacuerdo. Todo aquel que traiga causas pendientes ante la justicia tendrá que ser procesado como cualquier ciudadano. Pero otra cosa es que en el ejercicio de la función congresal tengas un acto de defensa o fiscalización, ahí tienes que tener la protección.

— ¿Y el Congreso debe seguir levantando la inmunidad de sus integrantes?

Creo que el Congreso debe seguir en la función propia del levantamiento de la inmunidad, pero obviamente bajo este criterio: si [el proceso] no es por actos de funciones, no tienen por qué ser materia de inmunidad.

