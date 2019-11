El secretario nacional de organización de Contigo, Jorge Villacorta, aseguró que su organización no postulará a otros miembros del Congreso disuelto para participar de las elecciones del 2020, salvo a Juan Sheput, Salvador Heresi y Janet Sánchez, quienes conformaron una bancada.

Según dijo el dirigente, la decisión del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de dar luz verde a los parlamentarios puedan ser reelectos en los próximos comicios, “no cambia en nada” la situación de su agrupación.

“Para nosotros ya es un tema cerrado. Vamos a ir con los tres: Salvador, Juan y Janet. Gilbert [Violeta] no desea [postular] por voluntad propia, no por decisión del jurado. Así que para nosotros eso no cambia absolutamente nada”, refirió Villacorta en diálogo con El Comercio.

Respecto a lo resuelto por el JNE, Villacorta indicó que, “en una Estado de derecho, esta tenía que ser la posición de la justicia, porque estamos hablando del mismo periodo congresal”.

Juan Sheput encabeza la lista de Lima con el número 1, seguido por Salvador Heresi con el número 2. Villacorta, por su parte, es candidato con el número 3.

Janet Sánchez, quien fuera la presidenta de la Comisión de Ética, lidera la lista del Callao.

—Inscripción—

Por otro lado, Villacorta manifestó que esperan poder inscribir su lista por Lima ante el Jurado Electoral Especial este viernes 15 de noviembre; y a la par hacerlo de forma progresiva al interior del país.

“Acordémonos que los jurados electorales especiales son por jurisdicción. En Lima quizás podamos hacerlo el 15 y en otras que se puedan haber atrasado podemos hacerlo hasta el día 18 [de noviembre]”, aseveró el secretario.