Virgilio Acuña, candidato de Unión por el Perú (UPP) para las elecciones parlamentarias del 2020, compartió en su cuenta en Twitter un video en el que se representa un fusilamiento a expresidentes y líderes políticos, lo que han cuestionado penalistas consultados por El Comercio al considerar que se trata de un acto que incita a la violencia.

El video está acompañado del mensaje “¡Que todos tiemblen!”, y seguidamente se menciona a distintos líderes políticos. Estos aparecen representados por personas que usan máscaras. También llama a un cambio de la Constitución.

“En este momento, daremos inicio al fusilamiento de los presidelincuentes. Invitamos a nuestro comando y pelotón de fusilamiento, un paso adelante”, se escucha en el video, en el que aparecen simpatizantes de Antauro Humala. Como se sabe, este cumple actualmente una condena de 19 años de prisión por cinco delitos perpetrados durante el ‘andahuaylazo’ del 2005, entre ellos la coautoría en el asesinato de cuatro policías y el secuestro de 21 personas.

Consultado por este Diario, Oswaldo Hundskopf, presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, indicó que las imágenes serán evaluadas en la sesión del grupo a realizarse este lunes. Esto a fin de emitir una exhortación por ese y otros contenidos en videos difundidos por distintos partidos políticos en el marco de proceso electoral.

“Nos preocupa la fuerte carga de videos que van a producirse en estos días. La preocupación es que con ellos se tergiverse y confunda a la población, se mezclen personajes, épocas, historias, países”, refirió. El tribunal ya se ha pronunciado sobre un video del partido Solidaridad Nacional publicado en redes sociales y ha exhortado sea retirado porque “tergiversa la información y confunde a la ciudadanía respecto de las posturas políticas de personas y partidos”.

—Cuestionan imágenes—

Los abogados penalistas Carlos Caro y Luis Lamas Puccio cuestionaron las imágenes y consideraron que se trata de un incentivo a la violencia.

“Esto sería un incentivo a la violencia, pero no configuraría un delito como tal, porque eso no está tipificado en la ley penal. Por más que nos parezca que hay sensación de impunidad, la instigación a la violencia como tal no está tampoco tipificada en el Código Penal”, manifestó Caro. En esa línea, añadió que no se podría considerar que hay un delito de apología, porque los hechos aludidos no se han cometido ni hay personas condenadas por ellos.

Lamas Puccio recordó que el Perú es parte del sistema interamericano de derechos humanos, por lo que el video estaría engañando a la opinión pública y generando expectativas falsas. “De repente, quien se sintiera agraviado podría plantear una querella penal por difamación, injuria o calumnia […] Tiene un efecto pernicioso en el sentido de asumir la justicia con mano propia. Legalmente eso no se puede hacer. Ahí se está simulando la institucionalidad, la presencia de algún personaje público”, apuntó.

—Acuña defiende video—

Virgilio Acuña manifestó que el video fue una iniciativa de simpatizantes de Antauro Humala, y que no es el enviado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la franja electoral. “En ONPE no nos han aceptado llevar la cara ni mensajes de Antauro”, manifestó.

Como se sabe, Antauro Humala, quien pretendía encabezar la lista de UPP en Lima, fue excluido definitivamente del proceso por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto organismo electoral recordó la prohibición legal de que un candidato a congresista de la República se encuentre condenado a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso.

Acuña afirmó que las imágenes no representan apología a la violencia, sino que es “una propuesta política” y “una idea de Antauro [Humala]”. “Nosotros nos ratificamos en la propuesta de pena de muerte para los grandes corruptos, o como dice Antauro, ‘presidelincuentes’ […] La pena de muerte tiene que estar en la nueva Constitución y seguir el debido proceso en el Poder Judicial”, aseveró.

Hace unos días, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro decidió excluir a Acuña por no consignar en su hoja de vida que había tenido una proceso penal por el delito de estelionato (estafa o defraudación) en el 2016. Él señaló que apelará ante el pleno del JNE.

DATO

El Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE considera estos aspectos para el contenido de las grabaciones de la franja electoral.