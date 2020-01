Este Diario abre un espacio para el debate de ideas entre los candidatos al Congreso. Daniel Córdova (Alianza para el Progreso) y Daniel Olivares (Partido Morado) participaron en este intercambio de posturas sobre reforma política, derechos civiles y temas económicos. A continuación, un resumen de la presentación llevada a cabo ayer en la redacción de El Comercio.

1. ¿Está a favor de eliminar o modificar la inmunidad parlamentaria?

Daniel Córdova: La inmunidad parlamentaria en las democracias modernas existe para que los parlamentarios no sean después enjuiciados por los poderosos a los cuales fiscalizan. Todo lo que es difamación, todo lo que son juicios contra parlamentarios que van a fiscalizar, necesita cierto grado de protección. Estoy en total desacuerdo con la inmunidad para temas penales, temas de corrupción. Hay que tener una figura clara y que no sean los propios congresistas los que tengan que decidir sobre la inmunidad; la tiene que ver la Corte Suprema, otra instancia.

Daniel Olivares: La propuesta del partido es que vamos a buscar la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Vamos a proteger a nuestros congresistas con la figura del antejuicio, una figura poco conocida, una figura que sirve para que no se nos persiga judicialmente y que no se conoce lo suficiente. Estamos de acuerdo, como dice Daniel, en el discurso, pero me gustaría que estemos de acuerdo también en los hechos. El Congreso pasado ha blindado por mucho tiempo a Edwin Donayre, que es un señor que ha cometido una falta gravísima en contra del Estado al robar gasolina de la peor manera y escaparse.

2. ¿Está a favor o en contra de la figura del matrimonio igualitario?

Daniel Córdova: Estoy a favor de la unión civil; presentaremos una propuesta de ley. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la sociedad va avanzando, va progresando. Existe cada vez un gran porcentaje de la población, como es mi caso, que desde hace mucho tiempo está a favor del matrimonio igualitario, de la unión civil, pero existe una gran porción de la población que es conservadora y que todavía no termina de digerir eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo de educación muy fuerte y dar pasos concretos. Sabemos que para lograr el matrimonio igualitario o la unión civil tenemos que tener una mayoría.

Daniel Olivares: Los políticos no solo tenemos que usar el micrófono del Congreso para atacar a Héctor Becerril, sino que tenemos que usarlo para hacer un poco de docencia a la ciudadanía. Se nos escucha, se nos da voz y ese es un poder y hay que usarlo bien, para eso necesitamos claridad. Nosotros como Partido Morado estamos impulsando el matrimonio civil igualitario, no la unión civil. La unión civil es crear un régimen especial para personas que deberían estar en un capítulo especial. El matrimonio civil igualitario es igualarlos a todos en los mismos derechos. Hay una falla de origen en la unión civil. Está bien, regúlalo, pero es crear más submundos, crear más guetos.

3. ¿Cuál considera que debe ser el rol del Estado en la economía?

Daniel Córdova: Tenemos que cambiar de manera radical y me refiero a los aspectos prácticos que afectan directamente a la gente. No quiero que se cambie el control de la inflación; eso sería lo peor que pudiéramos hacer. El trabajo en el terreno es el que tiene que cambiar. Los ministros deben estar en el terreno como yo estuve con los pescadores artesanales; los grandes intereses se ocuparon de combatirme. Tenemos que ver los mercados, que no solo tienen el problema de pago en 120 o 240 días. Los mercados son acosados por los municipios que les cobran arbitrios y no les dan ningún servicio a cambio. Yo le digo al alcalde Jorge Muñoz: ¿qué está haciendo?

Daniel Olivares: Tenemos que pasar del discurso a la práctica. Por ejemplo, lo de la ley pago 30, que es una ley para que los microempresarios no reciban su plata en 160 días, 180 días, sino que la reciban en 30 días. ¿Qué está pasando hoy? Las grandes empresas ya no trabajan con sus productos. Eso está haciendo quebrar a muchas personas. Otro tema son las AFP; nosotros tenemos un sistema colapsado con el que ya nuestro vecino de Chile tiene problemas y nosotros debemos empezar a leer lo sucedido para corregir acá. ¿Hay un ‘club de las AFP’ como hay un ‘club de la construcción’?