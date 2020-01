Desde las 8 a.m. del sábado 25 de enero quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas con motivo de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 a realizarse el domingo 26.

Esta prohibición se extenderá hasta las 8 a.m. del lunes 27 de enero, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Además, desde el viernes 24 de enero no se podrá realizar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.

Tampoco se podrá portar armas desde el día anterior a la votación hasta un día después del proceso electoral.

Se encuentra prohibido impedir, coactar, inducir o perturbar el ejercicio personal del sufragio.

Cabe recordar que la ONPE informó que los electores que no acudan a votar este 26 de enero recibirán una multa de S/86.

Este monto está estipulado para los que viven en distritos que no son considerados como pobres. Para aquellos que viven en los llamados pobres no extremos, la multa será de S/43, y en los distritos considerados como pobres extremos será de S/ 21.50. Para los votantes en el extranjero no existe multa.