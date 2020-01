Este domingo 26 de enero, un total de 24′799.384 peruanos (23′825.154 en territorio nacional y 974.230 en el extranjero) acudirán a las urnas para elegir a 130 legisladores como parte de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Los comicios se llevarán a cabo desde las 8:00 a.m. hasta las 4.00 p.m.

Para que una organización política obtenga curules en el próximo Parlamento deberá superar la valla electoral, que es de 5% de los votos válidos, u obtener siete escaños en más de uno de los 26 distritos electorales. Una agrupación con el 3% de los votos totales puede llegar a tener el 6% en el cómputo general de votos válidos, debido a que el universo de votos cambia sin los nulos o viciados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha informado que 166.750 jóvenes votarán por primera vez ese día. En total fueron sorteados 509.106 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que ejercerán esta labor en las más de 84.000 mesas de sufragio que se instalarán para efectos de los comicios.

La Ley 28859 establece que quienes no asistan a votar deberán pagar una multa de S/84 si viven en un distrito no pobre, S/42 si residen en un distrito pobre no extremo y S/21 si viven en un distrito pobre extremo.

La multa podría incrementarse si, además de no acudir a las urnas, el elector es miembro de mesa titular o suplente. Si se es miembro de mesa y no se acude al local de votación se deberá pagar S/215.

Los únicos excluidos del padrón electoral son los que están cumpliendo una pena privativa de libertad o que tras haberla cumplido no lo comunicaron al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Tampoco quienes tengan sentencia judicial firme.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha informado que 230 observadores internacionales se encuentran acreditados por dicha institución para supervisar las elecciones. Además, el máximo ente electoral ha desplazado en todo el país a 8.391 especialistas para fiscalizar el cumplimiento de las garantías y la legalidad del sufragio. Por su lado, el Ministerio Público ha comunicado que desplegará 7.000 fiscales para cubrir en todo el país cualquier incidencia registrada.

El voto en el Perú es obligatorio desde el cumplimiento de la mayoría de edad (18 años). Además, no es obligatorio para los ciudadanos mayores de 70 años.

El pasado 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra dispuso la disolución del Parlamento luego de considerar que se rechazó, por segunda vez en el quinquenio 2016-2021, la cuestión de confianza solicitada por el entonces primer ministro Salvador del Solar.