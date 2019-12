Enrique Fernández Chacón postula por cuarta vez al Congreso; la última vez que tentó un escaño fue en 1990. El político de izquierda, quien a sus 77 años lidera la lista en Lima del Frente Amplio, afirmó que le parece un despropósito que algunos planteen la destitución del presidente Martín Vizcarra.

— ¿Por qué postula a un Congreso que tendrá solo un año y medio de mandato?

Mire, porque lo considero necesario y muy importante. Estamos en una crisis política, precisamente la disolución del Congreso es parte de la crisis política y las crisis no te dan mucho tiempo para comenzar a abordar cómo solucionar. Entonces, a pesar de la brevedad de este Congreso, es muy importante, por eso creo conveniente intervenir electoralmente.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos que presentará si resulta elegido?

No me preocupa tanto los proyectos de ley, que los tengo para presentar, me preocupa lo que será este Parlamento. Este Congreso va a decidir sobre un nuevo Tribunal Constitucional, cuyos integrantes ya cumplieron en exceso el plazo para el cual fueron elegidos y hay que cambiarlos. Este Congreso también debe revisar todos los decretos que está sacando el gobierno. Además, tengo algunos proyectos que tienen que ver con la vida nacional, fundamentalmente los sueldos de los trabajadores.

— ¿A qué se refiere cuando dice los sueldos de los trabajadores?

La forma más concreta de expresar hasta dónde avanza un país son los sueldos y acá los sueldos son terriblemente bajos; las condiciones de trabajo, peor. Acabamos de ver los que pasó en el McDonald’s [de Pueblo Libre] y los pensionistas ni hablar. Yo soy pensionista, he trabajado en la planta de automóviles, yo percibo una pensión de 500 soles, a pesar de que nos han aumentado hace poco 85 soles después de 18 años. Considero que eso es injusto, entonces hay que trabajar los proyectos necesarios para que se considere un mejor sueldo a los jubilados.

— La mayoría de los partidos de derecha han dicho que postulan al Congreso para cerrarle el paso a la izquierda que pretende cambiar el capítulo económico de la Constitución...

[...] Nosotros constatamos que hay un modelo económico que le da crecimiento al país, pero vemos una desigualdad cada día más abierta y servicios que no cumplen los objetivos ni los estándares necesarios. Sí, hay un crecimiento económico tan grande como el que tenemos, por encima del resto de América Latina, pero eso no se ve en los bolsillos de los trabajadores ni en los servicios que el Estado otorga. Los que le tienen miedo al cambio son los que quieren que todo siga igual, que continúen las exoneraciones tributarias, que siga la educación que tiene fines de lucro y el saqueo del país.

— ¿Cuáles son los cambios puntuales que proponen al modelo económico?

Nosotros estamos [a favor], por ejemplo, de que los recursos del Estado, los fundamentales, sean administrados por el Estado. Le voy a poner un ejemplo muy concreto: en Las Bambas hay una riqueza impresionante. Los que explotan el recurso le dieron US$2 millones a los comuneros y firmaron un acuerdo. Con ese acuerdo fueron a los bancos y consiguieron US$12.000 millones. ¿No es mejor que [la mina] la explote el Estado para que precisamente atienda las demandas de nuestro pueblo?

— ¿Puede darme un ejemplo de una empresa estatal que haya tenido éxito y que perdure...?

Petro-Perú creo es una empresa con éxito a pesar de los desajustes que tiene. Otra empresa estatal, no sé si la conoces, fue Naviera Transoceánica, que toda la vida dio margen de utilidades y fue estatal. Antes los grifos tenían el precio controlado y hasta [un límite] en sus ganancias para invertir. Esos mismos grifos [que] después pasaron al capital privado se llenaron de beneficios y levantaron. No es que una empresa sea mala por ser estatal o privada. La empresa estatal es para dar un servicio al margen de que gane o pierda, su razón tendría que ser dar un buen servicio. Acá van a tener que dar salud, educación y recoger la basura, así estas empresas [del Estado] pierdan dinero, la rentabilidad es un tema secundario.

— Solidaridad Nacional difundió un video en el cual relaciona al terrorismo con la izquierda. ¿Cómo interpreta esto?

Es normal que Solidaridad Nacional se cure en salud, porque Castañeda debería ser el que les haga compañía a todos los presos; no se olvide del Caso Comunicore, todos los contratos que él ha hecho. Se están curando en salud. ¿Cuál es el temor? Todo lo que ha hecho el hombre puede cambiarse. Es una terquedad insistir en un modelo económico que cada día separa más a los pobres de los ricos, cada día la distancia se abre más.

— ¿La valla electoral debe aplicarse para esta elección al Parlamento?

Desgraciadamente, ya estamos en carrera y las normas son las normas. Yo estoy en contra de eso [la valla electoral], yo creo que se debe calificar a los partidos de otra manera, que los partidos sean centro de investigaciones ideológicas, que tengan militancia, que no se aglutinen porque pagan un poco más para ir en el [número] 1, 2 o 3 [de la lista parlamentaria]. Yo estaría porque los partidos se convaliden, de acuerdo a su funcionamiento y actividades. Acá se da al revés, aparecen partidos cada vez que hay elecciones, los políticos alquilan un partido o al revés. Por ejemplo, hoy pueden estar en Solidaridad Nacional, aunque antes estuvieron en el fujimorismo, el famoso transfuguismo. Lo del 5% para pasar la valla sí es preocupante, pero creo que nosotros la vamos a pasar con seguridad.

— ¿Y debe aplicarse o no la valla en esta elección?

En un principio, estoy en desacuerdo. Para medir el funcionamiento de un partido no es necesario que pase la valla o no. Ahora, en este caso específico, se está convocando a un proceso electoral con la ley anterior. Las reglas están cantadas y quien las ha asumido, las asume como son.

— ¿El sistema de elección para los magistrados del TC se debe mantener?

Yo creo que no.

— ¿Qué se debe modificar?

La forma de elegir. ¿Quién elige al Tribunal Constitucional? El Congreso y todos los congresos son manejados políticamente, todos. Lo raro sería que no fueran manejados políticamente. Entonces, los tribunos que tú eliges necesariamente son de alguna agrupación política. Hemos tenido [magistrados] del Apra, del PPC, entre otros. Yo creo que no debe ser así, porque sencillamente ellos se han convertido en una instancia superior de la administración de justicia, así tenga otro nombre. ¿El TC lo debe elegir un sistema parlamentario en crisis, que no expresa lo que es el país? ¿Cuánto sacó Fuerza Popular en las elecciones anteriores? 38% y tuvo 73 de 130 parlamentarios, no refleja lo que fue la elección. Y con esa mayoría han querido imponer a alguien para que políticamente diga lo que a ellos les convienen. ¿Cómo habría que elegir? Yo creo que es una buena discusión que se debe dar a nivel nacional.

— ¿Por concurso público?

Hay que discutirlo, puede ser por concurso público, por meritocracia, que se evalúen los antecedentes de las personas, esto se pone en segundo plano cuando eso es lo más importante, la calidad de las personas.

— En el referéndum de diciembre del año pasado la mayoría rechazó el retorno a la bicameralidad. ¿Cree que el nuevo Parlamento debe restaurar el Senado?

No, por una razón: hay que respetar lo que la gente ha señalado. Yo estuve en contra del referéndum porque yo creía que había que cambiar todo, no solo cuatro artículos [de la Constitución], pero respeto lo que dice la gente. No soy como [Carlos] Mesía, que fue un tribuno, que dice que “al pueblo no se le hace caso”. Yo soy al revés: hay que hacerle caso [al pueblo], aunque se equivoque.

— ¿Hacerle caso al pueblo así se equivoque no es caer en una oclocracia?

No, es ser coherente. Es decir, el pueblo tiene derecho a equivocarse. ¿No es mejor que se equivoque el pueblo a que se equivoquen dos facinerosos que dirigen el país? A eso me refiero […]. A mí me gustaría que hubiera doble cámara, los congresos bicamerales son más efectivos [que los unicamerales]. Sin embargo, no se puede hablar de esto después de que la gente decidió.

— Entre los partidos que postulan en estas elecciones también existe una corriente para eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio en este punto?

La inmunidad a razón de las funciones [de los congresistas] no puede ser eliminada, lo que hay que eliminar es la impunidad, para el delito común no tiene que haber inmunidad.

— En el papel está reglamentado de esa manera, pero no se cumple...

El parlamentario tiene como función específica legislar, fiscalizar y representar […]. Yo viví entre 1980 y 1985 un período como diputado cuando había una transición en la economía del Perú, cuando los empresarios abandonaban sus fábricas y dejaban a los trabajadores sin pagos de beneficios sociales, sin nada. Entonces, yo como representante de los trabajadores tomé con ellos muchas fábricas para proteger las maquinarias y no le violentaran los derechos que tenían. Estaba haciendo uso de mi inmunidad parlamentaria, no me podían juzgar ni nada, pero si yo en la calle hubiera tenido un problema X violentando la legislación, pues estoy cometiendo un delito, para eso hay sanciones.

— ¿La Corte Suprema o el TC deben levantar la inmunidad parlamentaria?

A mí me parece bien que haya plazos determinados [para que el Congreso levante la inmunidad] y si por motivos A, B o Z no funciona, puede entrar un tercero. Que en este caso no creo que sea el Poder Judicial, porque también está bastante cuestionado. Creo que en el Perú sigue habiendo gente proba que a lo mejor se hace su ‘cachuelito’. Por qué no recurrir a gente proba.

— Se refiere a formar un comité especial que levante la inmunidad…

Lo que creo es que [la inmunidad parlamentaria] no puede estar en manos de una institución tan cuestionada como el Poder Judicial, no se olvide de los ‘hermanitos’, de los compadrones.

— ¿La no reelección de parlamentarios se debe mantener? ¿Es una buena medida a su juicio?

Yo creo que no porque ahí le están limitando el derecho al pueblo de elegir a quien considere que hay que elegir.

— Esta reforma también fue aprobada en el referéndum. Antes dijo que se debe respetar lo que el pueblo dice.

Sí pues, pero usted me preguntó qué opino, respeto lo que dijo el pueblo.

— ¿Cuál será la posición del Frente Amplio, si llega al Congreso, ante el gobierno de Martín Vizcarra?

Primero vamos a revisar todos los decretos [que ha emitido el Gobierno]. Y, de otro lado, me parece un despropósito que gente que aún no ha salido [elegida al Congreso] esté planteando que hay que revocar [a Vizcarra]; eso se lo escuché a [Mauricio] Mulder cuando tuve una polémica con él. Acabo de escuchar a otro candidato del Apra que dice que se debe acabar con las confrontaciones, que hay que ver cómo nos entendemos. Es bueno que nos entendamos un poco en relación a una agenda legislativa en la que podamos reunir esfuerzos.

— ¿No serán de oposición, entonces?

Pero ahí, ese es otro tema distorsionado, se dice que “hay que ser oposición [por] fulano o por mengano", pero primero hay que ver qué propone fulano para ver si estamos de acuerdo o en contra, me parece ilógico [decir ahora si seremos de oposición o no]. No somos gobiernistas, no estamos con el proyecto [de Vizcarra], creo que se debe investigar lo que hay que investigar.

— ¿Desde su punto de vista el Gobierno está cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía?

No, creo que no. Le falta precisamente ser más coherente con lo que dice. Por ejemplo, eso de que Tía María va, pero luego no va, esa ambivalencia es la que genera conflicto. A mí no me parece que esté actuando bien ahí.

— ¿Edmer Trujillo debe renunciar al MTC luego del informe de la contraloría que advirtió irregularidades en el adelanto para construcción del hospital de Moquegua?

Me resulta sospechoso que en los últimos días de gestión se haga un desembolso de esa naturaleza a X o Z, eso ya es una alerta. ¿Si debe continuar? A mí me parece que con tanto cuestionamiento [Trujillo] debería dar un paso al costado. Pero el problema no se arregla con que renuncie, hay que hacer las averiguaciones del caso en el momento oportuno.

— ¿Marco Arana debe ser el candidato a la presidencia del Frente Amplio en el 2021?

Sí, Marco Arana debe ser el candidato [a la Presidencia de la República], ha demostrado que es un buen parlamentario, ha mantenido a la bancada del Frente Amplio, ha hecho su gestión como debe de hacerse y creo que cada día avanza más y, además, es una buena persona. Arana es el mejor candidato que tenemos hoy [en el Frente Amplio].