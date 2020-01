Una vocación de diálogo y de no confrontación tendrá Fuerza Popular de obtener representación en el próximo Congreso, luego de las elecciones del 26 de enero. Esa fue una de las afirmaciones centrales durante una conferencia de prensa en la que participaron candidatos por Lima y Callao, quienes rodeaban a la mesa central encabezada por Luis Galarreta, secretario general del partido; Martha Chávez, cabeza de lista en Lima; y Milagros Takayama, representante legal.

“La vocación de Fuerza Popular siempre es dialogar. Eso no quiere decir, y vuelvo a suscribir, que no vamos a dejar de defender de ninguna manera los principios constitucionales. Pero defender los principios constitucionales no es estar en una permanente confrontación, de la que ya la gente está cansada”, manifestó a raíz de una consulta de El Comercio durante el evento realizado en el local central de la organización política, en el centro de Lima.

Sobre el mismo tema, Chávez consideró que es necesario definir mejor los mecanismos de división de poderes. Pero sostuvo que no puede continuar la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo, como la vista hasta antes de la disolución del Congreso.

Fuerza Popular, Elecciones 2020, Candidatos. (Video: Fuerza Popular / Foto: César Campos)

En esa línea, resaltó que los peruanos necesitan que se atiendan temas de urgencia. “¿Mea culpas? Siempre se puede hacer las cosas mejor. Miremos hacia el futuro. Nuestra razón aquí es mirar hacia adelante. El Perú no está pasando por el mejor momento económico, hay que poner el hombro todos”, refirió.

De otro lado, consultados por su posición respecto de la inmunidad parlamentaria, Galarreta y Chávez coincidieron en señalar que los temas políticos y jurídicos son debatibles, y que si hay algo que corregir se debatirá en su momento. “Nosotros no tenemos en nuestra agenda parlamentaria el término vacancia, no lo hemos conversado, de este partido no ha salido esa propuesta”, precisó el primero.

#AHORA "No tenemos ninguna relación con La Resistencia. No es nuestro estilo excederse en manifestaciones", refiere @MarthaChavezC @Politica_ECpe — René Zubieta Pacco (@renezp) January 9, 2020

#AHORA Martha Chávez sobre eliminación de inmunidad parlamentaria: son temas debatibles, hay cosas que mejorar @Politica_ECpe — René Zubieta Pacco (@renezp) January 9, 2020

#AHORA La vacancia no está en agenda de @PFuerzaPopular para el próximo Congreso, afirma Galarreta @Politica_ECpe — René Zubieta Pacco (@renezp) January 9, 2020

—La ausencia de Keiko Fujimori—

Este Diario también consultó a Chávez cómo tomaban los candidatos la ausencia de Keiko Fujimori en la campaña, más ella recordó que la lideresa del partido ha decidido tomar una pausa en sus actividades políticas con el fin de concentrarse en su familia —tras salir de la cárcel a causa de una orden de prisión preventiva— y en su defensa legal por el proceso judicial por lavado de activos que se le sigue.

“Hay una base programática que identifica a los candidatos. Y más allá de dificultades que implican esta persecución contra Keiko, que es lideresa, y el agravio también a nuestro líder histórico y fundador del fujimorismo, Alberto Fujimori, tenemos que superar esos obstáculos. Pero hay mucho más que nos une e impulsa a participar en este proceso sin darle legitimidad”, opinó.

Al respecto, Diethell Columbus, número 2 de la lista por Lima, manifestó que si bien le hubiera gustado a él y otros candidatos que Keiko Fujimori estuviera en actividades de campaña con ellos, entienden su decisión y la respetan.

“Todos te vamos a decir que nos hubiese encantado que Keiko estuviera en la campaña, pero Keiko acaba de salir de un trance bien complicado en su vida personal. Entonces, nosotros como sus correligionarios y amigos, tenemos que apoyarla”, explicó.

#AHORA Luis Galarreta señala que @PFuerzaPopular buscará el diálogo y no la confrontación en próximo Congreso @Politica_ECpe — René Zubieta Pacco (@renezp) January 9, 2020

En cuanto al expresidente Alberto Fujimori —quien cumple pena de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos— Columbus aseguró que no hay ningún problema con que los postulantes busquen a su líder histórico para hacerle preguntas, pedirle que comparta sus experiencias o algún consejo de naturaleza política. Sin embargo, dijo no querer que la situación carcelaria del exmandatario se complique, ello a raíz de un proceso administrativo sancionador iniciado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por haber realizado coordinaciones con un excandidato por Puno.

“No hay prohibición. Quienes quieren visitar al presidente pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Creo que a propósito de la complicación del audio que se le filtró, por el que se le abrió un proceso disciplinario injustamente, mientras esa situación no se resuelva hay que tener cierta prudencia para las visitas”, agregó el también excandidato a la alcaldía de Lima.

—Los 4 pilares de la agenda legislativa—

En la conferencia de prensa, Fuerza Popular anunció cuatro pilares de la agenda legislativa que tendrá la agrupación en caso logre representación para el próximo Congreso.

Martha Chávez explicó que el primero es el impulso a la economía, que incluye propuestas legislativas en torno al fomento del empleo, apoyo a pequeñas y microempresas, la formalización con incentivos, entre otros temas. El segundo, seguridad ciudadana, para lo que plantean que ni policías ni ciudadanos sean objeto de sanciones , los primeros por cumplimiento de su labor —por ejemplo cuando causen la muerte de alguien— y los segundos cuando actúen en legítima defensa.

El tercer pilar, acotó, se refiere a salud y previsión, para lo que proponen legislar para concretar el acceso de la población de menores recursos a medicinas de buena calidad y a un precio accesible. Finalmente, dijo que el fujimorismo aboga por la defensa de la familia y la posibilidad de que los padres puedan participar y dirigir el proceso educativo de sus hijos.

En tanto, Galarreta aprovechó la oportunidad para dirigirse a los militantes de Fuerza Popular a fin de asegurar: “No tenemos a ningún fujimorista postulando por ninguna otra lista. Aquí no hay ninguna estrategia. Los fujimoristas solo postulan con Fuerza Popular y el símbolo es la K”.

Definir mejor los mecanismos de equilibrio de poderes. No puede continiar confrontación entre poderes, dice @MarthaChavezC de @PFuerzaPopular. Vía @Politica_ECpe pic.twitter.com/aTqSI0IyzI — René Zubieta Pacco (@renezp) January 9, 2020

Martha Chávez, cabeza de lista en Lima, dice que @PFuerzaPopular tiene 4 pilares para próximo Congreso, "temas de urgencia" @Politica_ECpe — René Zubieta Pacco (@renezp) January 9, 2020

#AHORA Martha Chávez señala que los 4 pilares de @PFuerzaPopular para el próximo Congreso son: impulso económico, seguridad ciudadana, salud y previsión, y defensa de la familia @Politica_ECpe — René Zubieta Pacco (@renezp) January 9, 2020