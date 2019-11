Si bien el Apra y Fuerza Popular están entre los 21 partidos políticos que firmaron el Pacto Ético Electoral rumbo a los comicios parlamentarios del 2020, el acta muestra que solo ambas agrupaciones lo suscribieron “con reservas”.

De parte del Apra, quien firmó el documento fue Mauricio Mulder, quien además de haber sido electo recientemente presidente de la Comisión Política de la agrupación, ha sido anunciado como cabeza de la lista de candidatos al Congreso del partido por Lima.

“Con reservas: el gobierno debe también firmar”, escribió a puño y letra Mulder al costado de su firma.

Como se informó, el Pacto Ético Electoral fue suscrito pasado 8 de noviembre. En el evento estuvo presente el presidente Martín Vizcarra, siendo la primera vez que un mandatario asiste a la firma del compromiso.

Mulder es uno de los miembros del partido de la estrella que han cuestionado a Vizcarra por disolver el Congreso, medida por la cual se convocaron las elecciones parlamentarias del 2020.

Similar postura tuvo Milagros Takayama, representante legal de Fuerza Popular. Sin embargo, a diferencia de Mulder, ella solo escribió “con reservas” al costado de su firma. Desde el partido naranja también fue férrea la oposición a la medida de mandatario.

Este Diario intentó comunicarse con la integrante del Parlamento disuelto para tener más detalles de su posición, pero no fue posible. Roy Ventura, personero legal alterno del partido, dijo desconocer el hecho y las razones de su excolega de bancada.

Oswaldo Hundskopf Exebio, presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, manifestó a El Comercio que el hecho no le quita altura al acto ni al proceso electoral. Resaltó que esas y otras agrupaciones tienen derecho a competir.

“Los dos representantes se pararon, no se quedaron para la foto grupal al final. Es decisión de cada partido, pero firmaron […] Nosotros estamos para otro tipo de temas; por ejemplo, cuando hay mentiras, falsedades, ataques”, indicó.

Representantes de Restauración Nacional, que no participa en las elecciones, y de Solidaridad Nacional, que sí lo hace, no firmaron el pacto. Tampoco lo hizo Unión por el Perú (UPP). José Vega, secretario general de esta agrupación, sí estuvo en la ceremonia, pero dijo que no suscribió el acuerdo en protesta. Su partido tiene como cabeza de lista en Lima a Antauro Humala, quien cumple una condena de cárcel por la asonada golpista del ‘andahuaylazo’.

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que publicó el acta, señalaron que las puertas aún están abiertas para la firma del Pacto Ético Electoral para aquellos partidos que no lo suscribieron el pasado 8 de noviembre.

El pacto incluye 14 puntos, que hacen un llamado a practicar valores y principios democráticos y constitucionales; construir una agenda pública de prevención y lucha contra la corrupción; fortalecer la transparencia; fomentar el uso responsable de las redes sociales, entre otras.