A pocos días de que se realicen las Elecciones Congresales Extrordinarias del 26 de enero, el partido Juntos por el Perú (JP) denunció que fue víctima de un robo de equipos electrónicos en su local de campaña ubicado en el distrito de Breña.

"Esto tiene una orientación política. Hemos venido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedir que tomen cartas en el asunto sobre este tema. En vista de que Juntos Por el Perú está creciendo en la aceptación popular es que ha sufrido este robo muy peculiar, en nuestro local. De acá vamos al Ministerio Publico, esperamos que esto acabe”, señaló a la prensa José Boza, representante legal de JP, luego de acercarse al local del JNE para pedir su intervención.

Según indicó el secretario general del partido, Álvaro Campana, el robo fue “selectivo” y ocurrió el pasado 19 de enero. Explicó que los asaltantes sustrajeron dos discos duros de las computadoras de Verónika Mendoza y de la jefa de prensa, Nila Taboada.

“En el disco duro había información del partido y de la campaña, no tenemos nada que esconder, lamentablemente no hay cámaras de seguridad. El domingo fue el robo, se han llevado el CPU completo de Verónika, se trata de un robo selectivo, porque había otros objetos y solo se han llevado las pertenencias de la jefa de prensa y de Verónika Mendoza”, aseveró.

Juntos por el Perú anunció la noche del lunes que habían sufrido un robo. (Twitter)

Mediante un comunicado de prensa de la agrupación, Campana pide al jefe de Estado, Martín Vizcarra, que intervenga directamente en el caso dado que se trataría de un “gravísimo atentado contra los derechos políticos”

“Pretenden intimidarnos, pero no lo conseguirán. Exigimos al gobierno de Vizcarra que se tome en serio este gravísimo atentado contra los derechos políticos e identifique y sancione a los responsables. A aquellos adversarios políticos que pretenden amedrentarnos y sustraer de manera delincuencial información, les decimos que no les tenemos miedo.”

-“No nos van a amedrentar”-

Verónika Mendoza consideró que el robo registrado al local partidario de Juntos por el Perú, ubicado en Breña, busca amedrentarlos y aseguró que no tienen miedo y continuarán con sus propuestas.

“Han ingresado a nuestro local, pero solamente se han llevado mi CPU, donde yo trabajo y el disco duro de nuestra jefa de prensa, habiendo otros bienes como una cámara fotográfica, que ni siquiera les ha interesado […] Esto lo que nos da a entender es que están buscando información comprometedora que no van a encontrar porque no tenemos nada que esconder, pero sobre todo buscan amedrentarnos y desde aquí les quiero decir que no les tenemos miedo”, dijo.