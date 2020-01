Este Diario abre un espacio para el intercambio de ideas entre los candidatos al Congreso 2020. Luis Solari (Solidaridad Nacional) y Óscar Ugarte (Juntos por el Perú) debatieron sobre reforma política, enfoque de género y reforma de salud. A continuación un resumen del encuentro realizado en la redacción de El Comercio.

1. ¿Usted está a favor o en contra de restaurar la reelección?

Óscar Ugarte Ubilluz, candidato de Juntos por el Perú al Parlamento | N°3

Óscar Ugarte fue ministro de Salud de octubre del 2008 a julio del 2011 durante la segunda gestión presidencial de Alan García. (Foto: El Comercio)

No, no estamos de acuerdo con restaurar la reelección parlamentaria [inmediata], la ciudadanía se ha expresado claramente al respecto [en el referéndum de diciembre de 2018]. Creo que es saludable que haya renovación, es cierto que también se necesita experiencia, pero esa experiencia se puede dar cuando un congresista que hizo una buena gestión, luego de un tiempo, pueda volver a ser elegido.

La ciudadanía está harta de muchos políticos tradicionales que suman años en el Congreso y que no han aportado mayormente. Es por eso que nosotros estamos de acuerdo en que no haya reelección, si estamos de acuerdo en que haya renovación.

Luis Solari de la Fuente, candidato de Solidaridad Nacional al Parlamento | N°3

Luis Solari ha sido presidente del Consejo de Ministros, titular de Salud y parlamentario (2000-2006). (Foto: El Comercio)

Decir que hay que renovar el Congreso por un tema generacional no es cierto, el Congreso que acaba de ser cerrado ha estado lleno de gente nueva, [gente que] por primera vez [salió elegida] y han hechos las tropelías que han hecho los políticos antiguos.

La posición de Solidaridad Nacional es no a la reelección presidencial, presidente solo una vez. Nosotros somos partidarios también de la renovación a la mitad del mandato, el congresista flojo, el sinvergüenza [debe irse], y si el gobierno tiene mayoría y luego la pierde, será porque el pueblo lo castiga en las urnas. A la mitad del mandato hay que renovar a la mitad del Congreso. Si el presidente y el gobierno son buenos, entonces que los premien y les aumenten congresistas; si el gobierno es malo, que les quiten. Y si hay congresistas malos, se les bota en el camino, no hay que esperar cinco años para renovar el Parlamento.

[Mi partido está a favor] de la renovación por mitades, de la no reelección [parlamentaria] y de la no reelección presidencial, nadie puede hacer carrera en un partido político porque arriba hay un tapón de tina, un expresidente, el eterno candidato. ¿Quiénes llegar a los partidos? Los que cargan los maletines, los genuflexos.

2. ¿Usted está a favor o en contra del enfoque de género?

Óscar Ugarte Ubilluz, candidato de Juntos por el Perú al Parlamento | N°3

Por supuesto que estamos a favor, no solamente es una posición de Juntos por el Perú, es una posición a nivel internacional claramente establecida con sustentos, es parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [de las Naciones Unidas] que el Perú y la gran mayoría de países ha suscrito que es educar, formar desde niños, pero desarrollando los lazos de la familia, de la comunidad en un respeto a la igualdad entre las personas, eso incluye la igualdad de género.

Creemos que esto tiene que ser desarrollado, no estamos de acuerdo con las alternativas de oposición que han sido planteadas como, por ejemplo [el colectivo] “Con mis hijos no te metas”. El Estado tiene responsabilidad con todos, aunque la familia tiene que ser manejada por los integrantes de la familia.

Luis Solari de la Fuente, candidato de Solidaridad Nacional al Parlamento | N°3

El señor o la señora que nos está mirando tienen un derecho, que está en los tratados de derecho internacional, que es a decidir la educación de sus hijos y la formación moral también. Es un derecho que está en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se supone deben respetar los que defienden los derechos humanos.

El enfoque de género se funda, porque soy un estudioso del tema desde hace 25 años, en la teoría del género, que dice que uno nace neutro y que la sociedad lo convierte en masculino y femenino. Esa teoría nunca ha sido demostrada científicamente, me extraña que el doctor Ugarte que es médico la haya aceptado a rajatabla.

El enfoque [de género] viola un principio de la educación peruana, que aparece en la Ley General de Educación, que es la verdad. En este momento el Estado Peruano está enseñando- violando el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos- una teoría que no tiene comprobación científica, que, por lo tanto puede ser calificada de verdad y que, por lo tanto, es mentira.

¿El enfoque de género ha reducido las violaciones de menores? No, y hace 12 años que está en el Perú. ¿Ha reducido los feminicidios? No, han aumentado, significa que es ineficaz porque no es cierta.

3. ¿Qué medidas deben impulsarse para una reforma de salud?

Luis Solari de la Fuente, candidato de Solidaridad Nacional al Parlamento | N°3

Anteayer [lunes] recibí un estudio, en el cual le preguntaron a las personas cuáles son los servicios de salud que mejor funcionan en Lima, y la primera respuesta fue que los hospitales de la Solidaridad, porque no tienen que esperar. El gobierno acaba de meter a 5 millones más [al Seguro Integral de Salud], Humala, del cual fue ministro Ugarte, metió a 5 millones más y le quitaron a los pobres la cobertura total que tuvieron cuando yo cree el seguro. En aquel entonces un pobre no tenía que pagar nada, hoy tiene un plancito de cuestiones mínimas porque la plata se va en atender a los que no son pobres. Eso es servir al poder de turno, utilizar el SIS de manera política para ganar votos, [aprobación] en las encuestas, eso no se hace doctor Ugarte, a los pobres se les da lo que no pueden pagar.

Sobre las propuestas, planteamos un concurso de directores de hospitales para que no estén en la esfera del poder y el aumento y expansión de los hospitales de la Solidaridad.

Óscar Ugarte Ubilluz, candidato de Juntos por el Perú al Parlamento | N°3

El doctor Solari miente escandalosamente, sabe perfectamente que yo no he sido ministro de Humala, efectivamente [fui titular de Salud en el segundo gobierno aprista] cuando Yehude Simon pasó a ser primer ministro. Cuando se creó el SIS, este tenía un presupuesto de 131 millones de soles, fue promovido por Solari con ese presupuesto. Pero la ley se aprobó con el doctor Carbone. Lo que nosotros hicimos fue multiplicar en 10 veces el presupuesto, se crearon condiciones, se ampliaron los servicios. Esto aún no es suficiente.

Desde el Congreso queremos aprobar los recursos necesarios para que lo aprobado [por el gobierno] de adicionar a 4 millones de personas [al SIS] no sea demagógico. El Congreso no puede ampliar hacia arriba los presupuestos, pero sí puede distribuir adecuadamente. También queremos mejorar la ley de medicamentos genéricos.