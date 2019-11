A la espera de que varios partidos culminen este miércoles —último día de plazo— sus procesos de democracia interna, desde las organizaciones políticas que ya han difundido sus listas definitivas o preliminares (a ser sometidas a elecciones internas) se van conociendo algunas apuestas que incluyen distintos rostros conocidos. Todo ello camino a los comicios parlamentarios del 2020.

En el caso de Fuerza Popular, Partido Popular Cristiano (PPC), Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, Juntos por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular ya se han difundido las listas de candidatos por Lima y otras regiones.

Mientras tanto, en Partido Aprista Peruano, Perú Libre, Podemos por el Progreso del Perú, Democracia Directa y Perú Nación se ha ido conociendo información preliminar respecto a quiénes serán los cabezas de lista.

De esas catorce agrupaciones, se conoce al momento que solo dos, Acción Popular y Fuerza Popular, han definido tener a mujeres como cabezas de lista.

Asimismo, cinco —Fuerza Popular, PPC, Somos Perú, APP y el Partido Aprista— han recurrido a exparlamentarios de conocida trayectoria como líderes de sus listas en la capital. Otras agrupaciones prefirieron a dirigentes, militantes, o personajes conocidos por otras candidaturas o cargos públicos previos.

Entre las cartas, principalmente para Lima Metropolitana y también en otras jurisdicciones, están personajes que han ocupado otros cargos públicos o han tenido conocida militancia política, exparlamentarios e incluso miembros del Congreso disuelto. A continuación, algunos casos.

—Fuerza Popular—

El partido naranja —que en el Congreso disuelto pasó de mayoría absoluta a simple y fue protagonista de confrontaciones con el Ejecutivo— es el que más rostros conocidos lleva en su lista por Lima, y el que lleva a la mayor cantidad de miembros del desactivado Poder Legislativo.

Martha Chávez encabeza la lista de Fuerza Popular en Lima. (Foto: GEC) ROBERTO ROJAS | TROME

La cabeza de lista en Lima es Martha Chávez, quien no milita en el partido. Así, vuelve a tentar un escaño quien fuera una de las caras parlamentarias del régimen de Alberto Fujimori en los noventa. Fue legisladora por casi 20 años entre 1992 y 2016, y presidió la Mesa Directiva. En el presente quinquenio ha sido asesora de la primera vicepresidencia del Congreso. Hace unos días, manifestó a El Comercio que, de retornar, dará batalla por la defensa de la Constitución de 1993.

Otros que quieren volver son los legisladores ‘disueltos’ Marco Miyashiro y Juan Carlos Gonzales por Lima, así como otros representantes regionales: Carlos Domínguez (Áncash), Miguel Elías (Ica), Mario Mantilla (Moquegua), Mártires Lizana (Piura), Gilmer Trujillo (San Martín)

Entre los rostros conocidos que buscan su primera vez como congresistas están el excandidato a la alcaldía de Lima Diethell Columbus, quien en el proceso del 2018 quedó en el octavo lugar entre veinte postulantes, y el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía. Ambos son invitados, no militantes.

Marco Miyashiro y Mario Mantilla son dos de los miembros del Congreso disuelto que buscan seguir hasta el 2021. Diethell Columbus, excandidato a la alcaldía de Lima, es uno de los rostros nuevos en la lista. (GEC)

—Partido Popular Cristiano (PPC)—

La agrupación con la que la excongresista Lourdes Flores Nano tentó la alcaldía de Lima el 2010 y la presidencia, en alianza, en el 2006 entró en un proceso de renovación y ahora, bajo la presidencia de Alberto Beingolea lleva principalmente rostros nuevos.

Pero es Beingolea el que encabeza la lista por Lima. El abogado busca retornar al Parlamento tras su primera incursión en el período 2011-2016 y luego de su postulación a la alcaldía de Lima el 2018, donde quedó en el cuarto lugar entre veinte contendores.

Alberto Beingolea postuló a la alcaldía de Lima en los comicios del 2018. (Foto: Difusión)

En Lima, va con el número 2 Andrea Lanata Dentone, exregidora de San Isidro y excandidata al Congreso en el 2016 con Alianza Popular (Apra-PPC). Con el número 13, Miguel Soria Fuerte, exviceministro de Justicia del actual gobierno que fue cuestionado por un insulto contra la hoy ministra Gloria Montenegro en diciembre del 2017.

A través de un tuit y en respuesta a otro usuario, se refirió a su salida como funcionario de la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la siguiente manera: “Me botaron, no me ‘votaron’, ignorante, porque a la enferma de la congresista para quien trabajas no le permití en ningún momento maltratarme, como lo hace contigo diariamente. Aguanta, porque si no ya sabes”. En setiembre del 2016, la entonces ministra Marisol Pérez Tello —dirigente del PPC— lo designó como director de Promoción de Justicia, parte de la Dirección General de Justicia y Cultos.

—Partido Aprista Peruano—

En la agrupación de la estrella hay una polémica debido a que Mauricio Mulder, miembro del Congreso disuelto, figuró en la lista de precandidatos en las elecciones internas, pese a que la dirigencia había acordado designarlo como cabeza del bloque.

A la espera de que se publiquen los resultados de ese acto, el secretario general político del partido, Benigno Chirinos, ha ratificado que quien encabezará la lista será Mulder, quien al 2021 —de no haberse dado al disolución— iba a cumplir veinte años como legislador.

Mauricio Mulder es actualmente presidente de la Comisión Política del Partido Aprista. Busca mantenerse en el Congreso. (Foto: Congreso)

Durante el actual quinquenio, Mulder promovió la ley de prohibía la publicidad estatal en medios privados y la resolución legislativa para modificar las reglas de la cuestión de confianza, pero ambas normas fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Entre quienes buscan llegar por primera vez al Congreso, en la lista por Lima, se encuentra el abogado Mijael Garrico Lecca, hijo del exministro aprista Hernán Garrido Lecca.

—Alianza para el Progreso—

Omar Chehade lidera la lista en la capital, intentando así retornar al Parlamento en el que ya estuvo durante el gobierno de Ollanta Humala, en el que además fue segundo vicepresidente de la República.

Como se recuerda, en enero del 2012, a medio año de iniciada su gestión como parlamentario, Chehade fue suspendido 120 días por el pleno a raíz de un informe de la Comisión de Ética en el que se le sindicó su intervención para orientar la actuación de la Policía Nacional del Perú en beneficio de particulares, a fin de concretar el desalojo de una azucarera. Ese mismo mes, renunció a la segunda vicepresidencia del Perú.

Omar Chehade fue congresista y vicepresidente durante el gobierno de Ollanta Humala. (Foto: GEC) CESAR GRADOS

El caso derivó en una acusación constitucional archivada por la Comisión Permanente y en una investigación preliminar, finalmente archivada por la Fiscalía de la Nación.

El economista Daniel Córdova también integra la lista por Lima. Él fue ministro de la Producción al inicio del actual gobierno, pero su duración en el cargo (23 días) fue la más breve desde el 2005. Presentó su renuncia luego de que se difundiera un video en el que ofreció despedir a su viceministro de pesquería, Héctor Soldi, en medio de una negociación con pescadores artesanales para solucionar la huelga en este sector. El 2011 intentó, por primera vez, llegar al Congreso con Alianza por el Gran Cambio, pero no tuvo éxito.

—Somos Perú—

El cabeza de lista en Lima es Rennan Espinoza Rosales, excongresista y exmilitante de Perú Posible, otrora partido del expresidente Alejandro Toledo. El 2002 y 2006 fue electo alcalde de Puente Piedra. No está afiliado a la agrupación.

Su hijo Rennan Espinoza Venegas es el actual alcalde de dicho distrito al norte de la capital y está afiliado a Somos Perú.

La número 2 es la abogada Susel Paredes, quien se estaba desempeñando como gerente de Seguridad Ciudadana, Fizalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres. También fue gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán.

Paredes ha intentado en dos ocasiones ser congresista, el 2006 y 2011, pero no ha tenido éxito. Con Somos Perú busca tener una suerte distinta.

Otro rostro conocido que, en este caso busca retornar al Congreso, es Manuel Masías. El también exalcalde de Miraflores logró un escaño en los comicios generales del 2000 con Somos Perú, pero ese período culminó el 2001 tras el gobierno de transición de Valentín Paniagua.

—Unión por el Perú (UPP)—

Este partido ha levantado polémica en los últimos días por postular como cabeza de lista a Antauro Humala, quien cumple su pena de 19 años de cárcel por la asonada golpista del ‘andahuaylazo’ en el 2005. La Ley Orgánica de Elecciones (LOE) le impide postular por tener una pena de prisión efectiva, pero desde la agrupación han señalado que batallarán por la candidatura hasta las últimas consecuencias.

Antauro Humala encabeza la lista de UPP en Lima, pero la ley señala que por tener sentencia firme no puede postular. (Foto: GEC) CESAR FAJARDO | PERU21

Entre los que siguen en la lista están dos exparlamentarios que buscan retornar al Palacio Legislativo. Uno es José Vega Antonio, actual secretario general de UPP, y Virgilio Acuña Peralta, quien en su primera gestión obtuvo un escaño con la Alianza Solidaridad Nacional representando a Lambayeque.

Carmen Huidobro Espinoza, abogada de Antauro Humala, también busca llegar al Congreso.

En el caso de Arequipa, el excontralor Edgar Alarcón encabezaría la lista. Como se recuerda, el Congreso lo removió del cargo en julio del 2017 al considerar que cometió cuatro faltas: el pago irregular a la extesorera de la contraloría y su expareja, la coacción a un auditor para que retire una denuncia en su contra, haber realizado negocios con un proveedor cuando era vicecontralor y la no declaración de bienes y rentas. Actualmente, la Fiscalía de la Nación lo investiga en etapa preparatoria por un presunto desbalance patrimonial de casi S/3 millones.

Edgar Alarcón, excontralor, postula en UPP por Arequipa. (Foto: El Comercio)

—Perú Libre—

El partido que lidera Vladimir Cerrón está aún definiendo su lista de candidatos. Este Diario pudo conocer que, al momento, el primer número en Lima lo tendría Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala y del encarcelado exmilitar retirado Antauro Humala.

“Nunca he ostentado un cargo público en toda mi vida. Estoy ya por los 89 años, quiero probar un puesto público”, manifestó Humala el último lunes a El Comercio, acotando que de obtener un escaño defenderá la soberanía nacional y al “Perú profundo”.

Isaac Humala intentó integrar la plancha presidencial de Siempre Unidos (hoy Renacimiento Unido Nacional) en las elecciones generales del 2016, pero el JNE declaró improcedente su candidatura por ser familiar del saliente mandatario Ollanta Humala. (Foto: GEC)

Luis Raygada Sousa-Ferreyra, exembajador del Perú en Venezuela, y Guillermo Bermejo, quien fue procesado por terrorismo y estuvo asilado en Venezuela entre el 2015 y 2017, también ha sido considerado.

—Juntos por el Perú—

El partido realiza este miércoles sus elecciones internas, incluyendo a representantes del Movimiento Nuevo Perú. Pero la lista de precandidatos para ese proceso incluye a su presidente, Roberto Sánchez Palomino, como cabeza de lista.

Manuel Dammert, miembro del Parlamento disuelto, busca continuar hasta el 2021. En el 2013, inició su primera gestión, pero al ingresar como accesitario tras al fallecimiento del legislador Javier Diez Canseco. Su compañero Alberto Quintanilla también busca continuar como parlamentario, representando a Puno.

Manuel Dammert (der.) y Alberto Quintanilla (izq.) son miembros del Congreso disuelto. Con JPP buscan seguir hasta el 2021 representando, respectivamente, a Lima y Puno. (Foto: GEC) CESAR CAMPOS | PERU21

Ricardo Soberón busca ser uno de los rostros nuevos del Parlamento. Durante aproximadamente cinco meses en el gobierno de Ollanta Humala, fue jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Desde un inicio, su designación fue cuestionada debido a su relación cercana con organizaciones cocaleras en los valles del Alto Huallaga, de los ríos Apurímac y Ene y en la cuenca de La Convención y Lares (Cusco), que se oponían a la erradicación de cultivos de coca.

—Frente Amplio—

Este partido liderado por Marco Arana, miembro de la Comisión Permanente, realiza este miércoles sus elecciones internas. En Lima, su cabeza de lista sería el excandidato a la alcaldía de Lima, Carlos Fernández Chacón.

“No me gustaría que a los sinvergüenzas que acabamos de echar los reemplacen elementos de su misma calaña”, ha manifestado vía Twitter el también exdiputado.

Carlos Fernández Chacón, excandidto a la alcaldía de Lima, encabeza la lista del Frente Amplio. (Foto: GEC) ALONSO CHERO | ALONSO CHERO/EL COMERCIO

Arlette Contreras, activista por los derechos de la mujer, es una de las invitadas en la lista del Frente Amplio. Farid Matuk, exjefe del INEI, también figura entre los designados. (Foto: GEC) PIKO TAMASHIRO | PERU21

MÁS INFORMACIÓN

— Acción Popular ha recurrido sus militantes para armar su lista, siendo principalmente integrada por rostros nuevos para el Congreso.

— Algunos partidos aún no definen sus listas completas por Lima, pero se ha adelantado algunos nombres.

Daniel Urresti, exministro del Interior y excandidato a la alcaldía de Lima, encabezará la lista de Podemos por el Progreso del Perú; el excandidato presidencial Francisco Diez Canseco, hará lo propio por su partido Perú Nación; Francisco Sagasti lideraría la lista del Partido Morado y lo acompañaría el exlegislador Daniel Mora.

Daniel Urresti encabezó este miércoles un operativo en Los Olivos. (Foto: GEC)