Manuel Masías, portavoz de Somos Perú, afirmó que respeta la decisión de Susel Paredes de declinar su postulación, pero consideró que la gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria no puede “irse diciendo que todo lo que está” en el partido del corazón “está manchado”.

— Susel Paredes renunció a la lista de Somos Perú al Parlamento argumentando que no podía continuar por razones “éticas”. ¿Cómo ha tomado su partido esta decisión?

Nos hemos enterado por su comunicado de prensa, que fue remitido a las 6:20 a.m. de hoy. El partido tenía prevista una reunión en la noche [de hoy] con todos los candidatos […] Respetamos la decisión, porque Somos Perú es un partido libre, abierto y limpio. Si alguien no se siente cómodo y no quiere postular, se respeta. Y con relación a lo otro [la situación de Dante Mendieta] el partido hace su trabajo, tiene sus propios filtros y los mismos candidatos declaran que están limpios. Pese a ello, a un segundo filtro, el de la ciudadanía y de la prensa, y eso nos permite excluir a candidatos incluso si fueron elegidos en las internas.

— ¿Mendieta, quien ha sido vinculado a la red Orellana, continuará como candidato?

No, no, no. Hay un segundo filtro, el ciudadano, que es el que está operando ahora, y el señor que mencionas ya no está, ya no es candidato más, se tomó la decisión esta madrugada misma, luego de deliberar sobre el reportaje de “Panorama”, el señor ya no es candidato…

— ¿Le comunicaron a Susel Paredes sobre la exclusión de Mendieta?

La secuencia es la siguiente, entre las 9 y 10 de la noche [de ayer, domingo] “Panorama” emite su informe sobre Mendieta, luego el partido toma una decisión en la madrugada, muchas horas antes del anuncio de Susel Paredes. Quizás si ella hubiera conversado con la presidenta del partido, quizás si hubiera asistido a la reunión de hoy, quizás no hubiera renunciado, pero renunció.

— ¿Cree que la gerente de Fiscalización de La Victoria tomó una decisión apresurada?

No, yo no quiero calificar nada. Se respeta la decisión de Susel. Si hubo o no apresuramiento, eso es muy subjetivo y no lo podría decir. Si hubiese esperado a conocer la medida del partido [sobre Mendieta], probablemente otra habría sido su decisión. La exclusión de este señor se dio cuatro horas antes de la renuncia de Susel Paredes.

— Mendieta fue candidato de Fuerza Popular en las últimas municipales. ¿Cómo llegó a Somos Perú?

No te puedo responder esa pregunta, porque no conozco la historia de cada uno de ellos, sé que no era de Somos Perú…

— ¿La renuncia de Susel Paredes solo fue por la situación de Mendieta? “ Panorama” también recordó cuestionamientos a Rennán Espinoza, el cabeza de lista de su agrupación.

Yo te puedo decir lo que tengo en mi celular, y lo puedo demostrar, hay un chat en el que aparecen todas nuestras conversaciones, y yo no he visto nunca una sola conversación en la que la señora Susel Paredes cuestione la candidatura de Espinoza, ni una.

— ¿Y su candidatura tampoco?

¿Y yo por qué? Sé que Susel Paredes conversó con Mendieta, le dijo que él postuló por el fujimorismo y si todavía creía en los postulados de Fuerza Popular [...] Tú estás asumiendo como que la señora Susel Paredes ha renunciado a causa mía y eso es totalmente falso, no es cierto. La señora ha renunciado por un tema que salió ayer en “Panorama”.

— ¿Ustedes conocían que Mendieta fue vinculado a la mafia de Rodolfo Orellana?

Yo jamás hasta el programa, era un invitado, pero yo no puedo saber la vida de las personas. El partido le pide a sus candidatos antecedentes penales y policiales, te hace llenar una serie de declaraciones y pasas por el filtro de las elecciones internas, pero luego surge un tema como el de anoche. Obviamente, toma por sorpresa a todo el mundo, incluida a la señora Paredes, ella sí mostró preocupación, pero no por el Caso Orellana, no se sabía eso, sino por el tema de que había postulado por el fujimorismo.

— En las últimas tres elecciones generales, Somos Perú fue en alianza. En el 2006 en Frente de Centro, en el 2011 con Perú Posible y en el 2016 con APP…

La primera elección de Somos Perú fue en el 2000 con Alberto Andrade a la cabeza, yo fui el primero en la lista al Congreso y entré. Luego, hubo alianzas, pero quiero que te enfoques en algo de ahora, Somos Perú es la tercera fuerza municipal en votos, según la elección de 2018. Acción Popular, APP y nosotros, tenemos 100 alcaldías y una región, es un partido que está creciendo muy fuerte y que, además, es un partido que ahora va a solo sin ningún tipo de coalición, porque ha logrado una madurez y crecimiento. Es momento de caminar como en los orígenes: solos.

— Susel Paredes iba como N°2 en la lista de Somos Perú, era su “locomotora”. ¿En cuánto afecta a su partido su salida?

Siempre la pérdida de un buen cuadro va a causar una merma, pero también se debe pensar que estas elecciones aún no han empezado, no sabemos todavía cómo va a caminar, qué es lo que va a suceder. Normalmente, las elecciones terminan con resultados muy distintos a los que uno piensa en el inicio. Se respeta su decisión, pero no comparto las motivaciones de su renuncia, porque en el partido hay filtros y porque hemos sido totalmente reactivos. Se respeta su decisión, pero no se comparten [sus argumentos], no puede irse diciendo que todo lo que está ahí [en Somos Perú] está manchado, y eso no es cierto, no es verdad.

— Otra candidata como Alexandra Ames le ha pedido aclaraciones a Somos Perú. ¿El alejamiento de Susel Paredes puede provocar otras salidas?

No, no creo que suscite más renuncias, la señora Paredes ha comunicado su renuncia en términos genéricos, no he leído nada sobre tal o cual persona. Que la señora Ames diga, haya puesto, no sé a quién se refiere (cuando dice que no puede ir con alguien que le ha hecho daño al país), ella tiene que ser más explícita, las cosas al interior de Somos Perú están muy tranquilas […] Yo a la señora Paredes, a quien no conozco, nunca he tenido de ella nada, ni la menor situación, no me vengan a arrastrar con estas situaciones cuando no tengo absolutamente nada que ver en sus motivaciones.