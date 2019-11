Después de que en el 2016 no fue incluida en la lista de candidatos al Congreso de Fuerza Popular por una decisión de Keiko Fujimori y de sus asesores, ahora Martha Chávez encabeza la lista del partido en Lima para las elecciones parlamentarias de enero próximo. La expresidenta del Legislativo considera que si se van a eliminar las inmunidades, se debe comenzar por la presidencial.

— ¿Por qué postula a un Congreso que solo tendrá un año y medio de mandato?

Porque es el tiempo suficiente para quienes quieren deshacer el orden constitucional, introducir a la Constitución un cierto modernismo que destruye los valores por la vida, a la familia, y también eliminar el modelo económico. Podrían hacerlo en muy pocos meses. Entonces, es un tiempo crucial y trascendental para el país.

— Históricamente, el fujimorismo ha estado en contra de la bicameralidad. ¿Apoyarán el retorno del senado para el 2021? ¿Están dadas las condiciones?

Particularmente, tengo una posición a favor de la unicameralidad, pero también reconozco que en el fujimorismo hay personas que están apostando por la bicameralidad. Lo importante es que haya un debate sereno y que se den argumentaciones no tan simples como aquella de decir que se necesita una cámara reflexiva, como si la otra cámara [la de diputados] fuese de tontos o atrevidos, ese no es el argumento.

— ¿De qué depende? ¿Bajo qué condiciones se puede dar la bicameralidad?

Que no se crucen ni dupliquen las atribuciones de las cámaras y que tampoco se empantane el procedimiento de formación de una ley, como sucedió cuando existía la bicameralidad, cuando no se llegaba a solucionar los problemas urgentes. También, en ese contexto, había una cámara que pensaba que era superior a la otra, que era una cuestión de supremacía o de importancia, o que ahí [en el senado] estaban los más sabios, bonitos y de mejor apellido y allá [en la cámara de diputados] estaban los chuscos. Este no puede ser el criterio. Depende de que la argumentación sea seria y que demuestre ser conveniente para el país, que no haya gastos excesivos, porque si esto es para duplicar la burocracia, no creo que sea positivo.

— ¿Está a favor o en contra de cambiar el sistema de elección de magistrados del TC?

Sí hay que introducir modificaciones. Por ejemplo, no me gusta que los magistrados que no sean reemplazados sigan, porque al final resulta que los primeros interesados en mantenerse son los mismos miembros del tribunal. [Y estos] abonan en tomar decisiones que obstruyen la posibilidad de ser reemplazados. Incluso, algunos se han aliado con el gobierno. Al final, la excusa [para la disolución del Parlamento], ¿cuál ha sido? Que [el Ejecutivo] no quería que se renueve la composición del TC. Quizá se pueda aumentar los miembros del TC, pero yo sí creo que se debe mantener la designación por parte del Congreso.

— ¿El Parlamento debe mantener la prerrogativa de elegir al defensor del Pueblo, los directores del BCR y los magistrados del TC?

De los magistrados del TC ya le contesté. Respecto a los directores del BCR, es una muestra clarísima de equilibrio de poderes, porque de los siete, cuatro los designa el Ejecutivo, entre ellos al que va a presidir, y el Congreso nombra a los otros tres y, además, ratifica al que debe presidir. Entonces, hay equilibrio para que no todo esté en manos del gobierno ni en las del Congreso. Igual, la Defensoría del Pueblo es considerada doctrinariamente el brazo largo del Congreso. El Parlamento debe nombrar [a su titular] y, por eso, el defensor debe rendirle cuenta al Congreso. Es un mecanismo importante, siempre habrá algo que modificar o discutir. Son temas opinables, no hay que correrle a los debates, pero con argumentos serios.

— ¿La prohibición de la reelección parlamentaria se debe mantener? ¿Por qué?

Bueno, ese es un tema bien duro, reitero que hay que debatir. Yo soy partidaria de la reelección de todas las autoridades, inclusive en el gobierno nacional. Fíjese usted que hay tal incongruencia ahora, el legislativo del nivel local y regional sí puede reelegirse, pero el legislativo a nivel nacional no por el caprichito del gobernante que tenemos. Hay [una] incongruencia, entonces hay que hacer una revisión genérica. Yo soy favorable a la reelección incluso de los alcaldes, gobernadores y del propio presidente, pero es un tema debatible.

— Hay una corriente de algunos candidatos al Parlamento que plantean el recorte de la inmunidad o su eliminación…

La inmunidad parlamentaria tiene sus razones y es una inmunidad que existe en todos los países del mundo. Ahora, eso no significa tampoco impunidad. Yo mismo, cuando pretendían cuestionarme a nivel judicial, yo me he presentado ante el juez sin necesidad de que me levanten la inmunidad, el que no tiene nada que temer da la cara. Pero también es cierto que hay personas que son objeto de hostigamiento intenso por la labor de fiscalización que realizan. El señor García Belaunde, de quien no soy fan, fue hostigado por la red Orellana. Si no hubiera tenido inmunidad, lo habrían destruido. Ahora, si vamos a eliminar todas las inmunidades, eliminémoslas pues, pero comencemos por la inmunidad presidencial. Es un desprecio y una burla que quien es el principal denostador de la inmunidad parlamentaria se acoja a la inmunidad presidencial para cubrirse de investigaciones, algunas listas para acusarlo.

— Usted mencionó a García Belaunde, pero también hubo situaciones como la de Edwin Donayre…

No tiene nada que ver el caso de Donayre, al señor lo siguieron procesando a pesar de tener inmunidad parlamentaria. No lo pudieron detener porque el Congreso ya tenía una interpretación, en el sentido de que para detener a alguien debe existir una sentencia firme. Igual, cuando a mí me iban a reponer en el Congreso me exigieron sentencia firme. Si a una persona inocente, que es declarada por una sentencia intermedia, no la reponen en el cargo de congresista, tampoco tienen por qué quitar del cargo de congresista y permitir que se detenga a una persona que todavía no ha sido objeto de sentencia firme. Esto no es cosa de la inmunidad, sino de principios, de razón y coherencia.

— ¿Qué pueden aportar los integrantes del colectivo Con mis Hijos no te Metas que postulan al Parlamento?

Bueno, es su derecho, todos tienen el derecho [de ser candidatos]. Así como están postulando el señor Costa y De Belaunde que son de la otra orilla, con mayor razón gente que defiende a la familia, el derecho de los padres de participar en la educación de sus hijos, derecho que está en la Constitución y que pretende ser burlado desde el Ministerio de Educación. Este gobierno está aliado con ONG que quieren imponer en el Perú cierto modernismo, que quieren crear ateos, generar gente que tenga dudas sobre su sexualidad. Si hay gente con esa agenda, por qué no puede haber gente con una agenda similar a los valores que están reconocidos en la Constitución.

— ¿Usted cree que el enfoque de género busca homosexualizar a niños y adolescentes?

El enfoque de género está planteado como una trampa. En el idioma castellano no existe el concepto de “género”, las personas no tenemos género, lo tienen las cosas y los animales, en el castellano tenemos sexo hombre y sexo mujer, el concepto género crea cierta distorsión y más aún como lo utilizan, en el sentido de que no interesa la biología. Sobre la igualdad de las personas, todas tienen la misma dignidad, sean hombres o mujeres o sientan lo que se sientan, pero eso no autoriza a que queramos imponer la idea supuestamente modernista de que [una persona pueda decir] “yo soy mujer hoy porque me da la gana y mañana me reconozco como hombre”, hay que respetar el orden natural biológico, lo que cual no significa que se deba discriminar a nadie.

— ¿Qué tipo de autocrítica hace a la forma como Fuerza Popular condujo el Parlamento en los últimos tres años?

Ninguna, porque las mayorías deben ejercer su mayoría. Los partidos compiten por el voto y si un partido obtiene la mayoría debe ejercerla. Sí se equivocó el fujimorismo en escoger a un presidente como el señor Salaverry, que simplemente quiso convertir al Congreso en un apéndice del Poder Ejecutivo. Sus razones tendrán y tendrán que explicarlas y se tendrá que esclarecer algún día. No digo que seamos perfectos, nadie lo es.

— ¿Por qué Rosa Bartra no continúa en Fuerza Popular? ¿De quién o quiénes fue la decisión?

Pregúntele a ella, ella ha dicho que tenía el ofrecimiento de Solidaridad Nacional y que se lo comunicó a Keiko Fujimori […]. Simplemente no fue objeto de selección en el procedimiento interno que hubo…

— ¿Es decir, las bases no la respaldaron?

No puedo decir eso, simplemente no fue… No conozco si la respaldaron o no, cada delegado de comité provincial vino con su propuesta y acá se completaron y se hicieron las elecciones. Lo cierto y lo objetivo es que ella no estuvo dentro de este conjunto de personas elegidas por las bases y ella señaló que tenía otra opción, por eso no fue objeto de designación directa.

— En el 2016, Fuerza Popular no la tomó en cuenta para ser candidata. Pero hoy usted lidera la lista en un momento de crisis, como lo hizo en el 2006 cuando postuló a la presidencia. ¿El tiempo le dio la razón a la ‘vieja guardia fujimorista’?

No, a mí no me gustan ese tipo de diferenciaciones. Es cierto que en un partido hay líneas, hay personas distintas, procederes, preparaciones y experiencia. En el 2016 yo no discutí mi participación, se consideró por quienes dirigían la campaña que no era conveniente que participe y yo soy miembro de un colectivo, no me estoy saltando al sol que más caliente. Y yo como quiero ser parte de ese colectivo, acepté la decisión, porque si yo no la acepto, entonces mejor me voy a hacer mi grupo de uno o mi propia alternativa, pero la construyó y no me aprovecho de la que me acoge.

— El Partido Aprista ha adelantado que, de llegar al Parlamento, promoverá la vacancia del presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo ve este escenario?

Nosotros no hemos hablado de eso a nivel de Fuerza Popular y menos hemos tomado una posición, creo que eso no es lo más importante, lo más importante es fiscalizar ahorita al gobernante que está para que no dilapide los recursos y no sea tan ineficiente como lo ha venido mostrando.

Los aportes al fujimorismo

— ¿El reconocimiento de aportes de parte de Credicorp es positivo o negativo para Keiko Fujimori?

A mí me parece que es positivo en la medida de que ratifica que siempre se dijo la verdad, porque Jaime Yoshiyama, quien fue el responsable en el tema del financiamiento en ese momento [elecciones de 2011], siempre señaló que solo se recibieron aportes de empresarios nacionales y que, si no se habían declarado los nombres de estas personas [que dieron dinero], era por temor a represalias. Y esto lo ha confirmado el señor Romero y también Roque Benavides, en el sentido de que hubo un aporte de Odebrecht y empresas de la Confiep para una campaña institucional a favor del modelo económico. Entonces, yo creo que estas declaraciones más bien debilitan el libreto construido por [José Domingo] Pérez y [Rafael] Vela.

— Para el fiscal Vela, el reconocimiento hecho por Fujimori Higuchi, en el sentido de que admite que recibió grandes sumas de dinero en la clandestinidad, comprueba el modus operandi de la excandidata presidencial y el pitufeo. ¿Cómo van a demostrar lo contrario?

Ellos [los fiscales] son los que tienen que demostrar la culpabilidad. En el Perú, que es un país civilizado, el que quiere acusar a otro tiene que probar el delito más allá de cualquier dicho. Más bien, que el señor Vela explique cómo así su hermano está de candidato en APP. Por eso es que a los señores Acuña, que están comprometidos como gobernadores de Lambayeque y La Libertad, no les pasa nada ni los investigan.

— Los aportes de Credicorp, el dueño de Gloria y otros no significan que el fujimorismo no haya recibido también dinero de Odebrecht. Está el testimonio de Barata y el del sobrino de Jaime Yoshiyama…

Yo no conozco ningún testimonio y, así haya un testimonio que indique eso, no es prueba. En todo caso, ese dinero, si hubiera ingresado, terminó en gran parte en los medios, en la prensa, así que tampoco seamos facilistas. Lo cierto es que, así hubiera entrado dinero de Odebrecht, que no está probado, habría que probar que ese dinero era ilícito. Los dichos de alguien que es operador de una estrategia y un libreto no significan nada, hay que comprobar las cosas. Cincuenta personas pueden decir algo, hay que comprobar eso.

— Los aportes que Keiko Fujimori recibió en el 2011 de parte de Credicorp o el dueño del Grupo Gloria, ¿pueden generar la percepción de que ella era la candidata de los ricos?

Bueno, habría que ver, más rico fue el señor [Ollanta] Humala. Entonces, mejor, [en] ese tipo de simplificaciones a mí no me gusta entrar porque dejan muchas cosas de lado, prefiero no pronunciarme sobre este tipo de simplismos.

— Keiko Fujimori también refiere que guardó silencio en cumplimiento de un pacto. ¿Esto justifica que le haya mentido no solo a la ONPE, al momento de declarar los ingresos y egresos de campaña, sino también al país, al afirmar que “todo fue bancarizado”?

En primer lugar, no hubo ningún pacto, lo que hubo fue una solicitud del donante. Primero que el donante se acercó, ustedes mismos lo han publicado, él se acercó. En segundo lugar, no le pidió nada a cambio, solo reserva y Keiko aceptó. Y, por último, mentira, no, porque está declarado, los montos están declarados, de S/16 millones, dentro de los cuales está el equivalente en soles de esos US$3,6 millones. Eso lo ha declarado ante la ONPE.

— Usted dice que se declaró ante la ONPE, pero no dicen quién aportó. Incluso, Keiko Fujimori menciona que “todo fue bancarizado”, pero la entrega de las empresas del dinero fue en efectivo.

Está bien, bancarizado ha estado para la empresa donante, ellos lo han puesto en su contabilidad. Ahora, está declarado [ante la ONPE], pero no está identificada la fuente.

— Es una falsa declaración, entonces…

No es falsa declaración, no está identificada la fuente, hay otros partidos, por qué ustedes no se preocupan por otros partidos que no presentaron ninguna declaración…

— Sí se ha investigado a otros partidos…

Hay tres partidos de los 11 [que participaron en el 2011] que no presentaron ningún informe, y no presentar información no es delito, presentar información inexacta tampoco era delito. Recién está siendo delito a partir de agosto del 2019, es delito de financiamiento ilegal, el financiamiento que supera las dos UIT y no identificar [al aportante], pero en el 2011 no era delito y usted sabe que no hay retroactividad negativa en materia penal.