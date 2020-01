La campaña electoral al Parlamento- a la que le resta un día- estuvo marcada no solamente por la gran cantidad de candidatos excluidos, sino también por alianzas cuestionadas, renuncias y frases para el olvido. También por el retorno de un expresidente, que meses antes había anunciado su retiro de la política.

1. Verónika Mendoza y una alianza cuestionada

Tres semanas después de la disolución del Parlamento, Nuevo Perú, el movimiento de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, anunció su decisión de ir a las elecciones parlamentarias en alianza con Juntos por el Perú, del ex primer ministro Yehude Simon, y con Perú Libre, del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

Esta medida trajo como consecuencia las renuncias de los exparlamentarios Richard Arce, Indira Huilca y Marisa Glave al movimiento de izquierda.

También un sector de los integrantes del colectivo LGTBI, que respaldaba a Nuevo Perú, dio un paso al costado.

“La dirigencia ha decidido ir en alianza con uno de los partidos más conservadores que tenemos, que es Perú Libre, que desprecia nuestras vidas y una de las herramientas que puede ayudarnos a vivir con dignidad que es el enfoque de género”, afirmó Verónica Ferrari, integrante de este grupo.

Meses atrás, Mendoza y Cerrón participaron en reuniones con miras a lograr una alianza electoral de organizaciones de izquierda. (Foto: Lino Chipana/ El Comercio)

Mendoza, a través de un pronunciamiento, defendió la alianza con Cerrón y Simon. El primero condenado a cuatro años y ocho meses de prisión suspendida por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, mientras que el otro ha sido señalado de recibir presuntos sobornos de Odebrecht.

"Sé que en el Nuevo Perú y en fuerzas aliadas hay quienes tienen una visión política diferente. Sé que hay quienes tienen la preocupación legítima por los riesgos y costos que implica este paso. Valoro mucho sus opiniones y las respeto. Les reitero también mi absoluto compromiso con los sueños que compartimos. No cederemos ni un solo milímetro en la defensa de nuestros principios y los derechos", agregó la excandidata presidencial.

La alianza de Nuevo Perú con Cerrón no se concretó por un tema de plazos. El movimiento optó por utilizar la inscripción de Juntos por el Perú para participar en estas elecciones.

2. La renuncia de Susel Paredes a Somos Perú

A solo 11 días de haber anunciado su candidatura al Parlamento por Somos Perú, Susel Paredes renunció. La ex gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria afirmó, por medio de un tuit, que sus “convicciones éticas” le “impiden” continuar en la lista del partido fundado por Alberto Andrade, fallecido exalcalde de Lima

Paredes decidió dar un paso al costado horas después de que el programa “Panorama” emitiera un informe en el que informó que Dante Mendieta Flores, quien era el N°19 en la fórmula de Somos Perú en Lima, había sido denunciado por presuntamente tener nexos con la organización criminal dirigida por el abogado Rodolfo Orellana.

“Mis convicciones éticas me impiden continuar en la lista de Somos Perú. Me avocaré a mi trabajo en La Victoria por el Orden y la Seguridad”, escribió Paredes.

Una semana después- en el programa “Nada está dicho”, de RPP TV- Paredes contó que ella le solicitó a la dirigencia de Somos Perú, a través de Rennán Espinoza, retirar la candidatura de Manuel Masías. Esto debido a que el exalcalde de Miraflores, agregó, tuvo un discurso discriminatorio y homófobo.

“El partido decidió que Masías se quedaba, entonces dije ‘no tengo nada que hacer en la lista’”, acotó.

3. Un ‘Chino’ en campaña…y desde la Diroes

Una semana antes de Navidad, un audio, difundido en el noticiero “90 Segundos”, advirtió que el expresidente Alberto Fujimori- quien cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- tuvo reuniones en el penal de Barbadillo con candidatos de Fuerza Popular al Congreso, entre ellos con Crisóstomo Benique, quien tenía el N°4 de la lista naranja en Puno.

“No tenga duda en la posición, número cuatro. Yo lo voy a guiar, yo soy experto en estas cosas pues, yo le he echado ojo. Lo espero el jueves a la hora del almuerzo […] Ya usted va a ser congresista, olvídese”, le dice Fujimori a Benique en la grabación.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, negó que Fujimori dirija la campaña de su partido desde la cárcel, pero sí reconoció que él y otros dirigentes le han ido a solicitar sugerencias.

“Lo que te demuestra el audio que se ha escuchado es lo que hemos dicho y lo que hemos defendido, en el sentido, de que [este proceso] va en serio, que es la unidad del fujimorismo. La dirigencia de Fuerza Popular ha apostado por esa unidad. Y el expresidente Fujimori, que es el líder histórico, y nuestra lideresa [Keiko Fujimori] también lo han manifestado a través de unas cartas que han sido públicas. Entonces, lo que se demuestra es que los que antes se llamaban ‘albertistas’ y ‘keikistas’ ahora son uno solo, ‘fujimoristas’. Y yo como secretario general he solicitado sugerencias [para candidatos al Congreso] a dirigentes, militantes, bases, ex parlamentarios y con mayor razón he ido [al penal de Barbadillo] a pedirle sugerencias al líder histórico del fujimorismo”, dijo en una entrevista con El Comercio.

4. Bartra, las navajas y los tornillos

Durante los últimos días del año pasado, Rosa Bartra, candidata de Solidaridad Nacional al Parlamento, tuvo comentarios poco afortunados sobre el enfoque de género. La expresidenta de la Comisión de Constitución del Congreso afirmó que al gobierno solo se “preocupa por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse”.

“Cuando tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante. No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque de familia que permita el buen uso del tiempo libre”, señaló Bartra en Radio Capital.

La postulante- que pasó de Fuerza Popular a Solidaridad Nacional- insistió con su discurso en otras entrevistas.

Por ejemplo, en Radio Exitosa, dijo que a los escolares de 9, 10 y 11 años en el colegio “le ponen recursos audiovisuales en los cuales los estimulan a probar los 50 objetos sexuales”. “No voy a venir a inventar una historia, están los textos, le puedo decir incluso la página del texto que incluye el link y ahí están los objetos sexuales, algunos con navajas otros con tornillos”, agregó.

Esta afirmación de Bartra fue sometida a verificación por parte de El Comercio, que llegó a la conclusión de que era falsa.

(Foto: Leandro Britto)

5. Mario Bryce, un acto racista

El hecho más repudiable de la campaña electoral al Parlamento se dio en la sede central de este Diario, cuando el candidato Mario Bryce (Solidaridad Nacional) concluyó un debate con Julio Arbizu (Juntos por el Perú) regalándole dos jabones. Por este acto racista, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el comunicador por el presunto delito de discriminación.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 le ordenó a Bryce, a través de una resolución, ofrecerle disculpas a Arbizu en un “acto público”. Sin embargo, el partido solidario apeló esta medida.

La Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió una investigación preliminar contra el candidato Mario Bryce, de Solidaridad Nacional, por su actitud contra Julio Arbizú, de Juntos por el Perú, en un debate en El Comercio. (Foto: El Comercio/ Fernando Sangama)

6. Vizcarra, una infracción leve a la neutralidad

El presidente Martín Vizcarra- durante una visita que realizó a Lambayeque el pasado 21 de diciembre, instó a la población a revisar los antecedentes y la trayectoria de los candidatos a las elecciones al Congreso. También recomendó darle el voto a aquellos que propongan la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

“Nosotros como gobierno nos mantenemos al margen de este proceso electoral […] Escojan bien y voten por candidatos que […] trabajen para combatir la corrupción, para eliminar la inmunidad parlamentaria y las desigualdades. Si les aseguran eso, voten por ellos y vamos a trabajar de la mano con ese Congreso para hacer los cambios que ustedes están pidiendo”, manifestó.

(Foto: Presidencia de la República)

A inicios de enero, el JEE de Lima Centro 1 resolvió, a raíz de una denuncia que interpuso el postulante Diethell Columbus (Fuerza Popular), que no había mérito para aplicar una sanción al mandatario. Pero sí estableció que las declaraciones del exgobernador regional de Moquegua se traducen en una “afectación al principio de neutralidad” que no es de “intensidad gravísima”.

El ente electoral recomendó a Vizcarra, en su condición de presidente de la República, respetar el principio de neutralidad en este proceso electoral.

7. Al menos 402 excluidos del proceso

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha excluido de manera definitiva, al menos, a 402 candidatos al Congreso. Los postulantes apartados pertenecen a las 21 organizaciones políticas que participan en la justa electoral.

Perú Nación, liderado por Francisco Diez Canseco, es la agrupación política con el mayor número de candidatos excluidos. En total, 35 fueron apartados, en última instancia, por el JNE. Algunos postulaban por regiones como Lima, Arequipa, Puno, San Martín, Callao, Cajamarca, Cusco, Loreto y Huánuco.

Contigo es el segundo partido con más candidatos que quedaron fuera de los comicios: suma 31 excluidos en regiones como Huancavelica, Apurímac, Arequipa, Áncash, San Martín, Ucayali, Lima y Lambayeque. Además, dos de sus candidatos renunciaron (en Amazonas e Ica), con lo que sumó en total 33 postulantes.

Alianza para el Progreso (APP) es el grupo político con menos candidatos que quedaron fuera de carrera: perdió dos postulantes en Lima por exclusiones. Además, dos renunciaron: uno en Arequipa y otro en Tacna.

Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú al Parlamento, fue excluido por el JEE de Lima Centro 1. Pero luego fue repuesto en la carrera electoral por el JNE. (Foto: GEC)

8. La primera crisis del Partido Morado

La última etapa de la campaña para el Partido Morado ha estado marcada por la crisis: primero por la crisis generada una vez que se hizo pública una denuncia por violencia familia contra Daniel Mora, uno de sus fundadores, por parte de su esposa y luego por un video, en el que se observa a su líder Julio Guzmán abandonar un edificio en Miraflores. El excandidato presidencial no retornó al lugar pese a que se producía un incendio en el departamento donde estuvo junto a una militante de su agrupación.

Mora renunció al Partido Morado, donde era el secretario de organización nacional, y también a su candidatura, aunque no oficializó su dimisión ante el JEE de Lima Centro 1, por lo que técnicamente continúa en carrera.

Y los candidatos morados han cerrado filas en respaldo a Guzmán, quien el último lunes ofreció explicaciones a los integrantes de su partido.

Zenaida Solís, secretaria nacional de Comunicaciones y también postulante al Parlamento, dijo a El Comercio que dentro del Comité Político, formado por ocho personas, hubo una que sugirió que el economista tome una licencia de la presidencia de la agrupación. Sin embargo, esta solicitud no trascendió.

El abogado Carlo Magno Salcedo, candidato del Partido Morado al Congreso, tuvo una explicación peculiar sobre la conducta de Guzmán: “Yo no lo veo huyendo, yo lo veo saliendo con prisa”.