Los partidos que participan en las elecciones congresales de este domingo 26 culminarán mañana (jueves) la campaña electoral con pequeñas caravanas en lugar de los tradicionales mítines de cierre. Y a partir del viernes 24 quedarán impedidos de realizar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, según determina la Ley Orgánica de Elecciones.

El carácter extraordinario de estas elecciones congresales, en las que no se cuenta con la locomotora del candidato presidencial, fue uno de los factores que los impulsó a optar por visitar mercados y barrios en vez de congregarse en un solo lugar en el último día de la campaña, aseguraron.

Alianza para el Progreso (APP), por ejemplo, optará por “llevar las propuestas a la población hasta el último minuto con caravanas en cada una de las regiones”, dijo su secretario general, Luis Valdez. Consideró que es la mejor forma de acercar a los candidatos ante la ciudadanía “debido al poco tiempo de esta campaña, que no ha permitido que la población los conozca”.

En Lima, APP realizará al menos dos caravanas este jueves, una en Gamarra (La Victoria) y otra en el mercado Ciudad de Dios (San Juan de Miraflores).

Distinto fue el escenario en el 2016, cuando cerró su campaña al Congreso y al Parlamento Andino con un gran mitin en el distrito de San Martín de Porres, con orquestas de salsa y figuras de la televisión. Ello a pesar de que su líder, César Acuña, había sido excluido de las elecciones presidenciales por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En tanto, los candidatos del Partido Morado por Lima estarán en distintos puntos de la capital comunicando sus propuestas, “conversando con la gente y enseñando a votar”, informó el secretario general de esa agrupación, Rodolfo Pérez.

“Lo que la gente quiere ver es que estamos cerca de ellos, dialogando y representándolos. Eso queremos transmitir”, agregó.

El Partido Morado llega a este último día de campaña en medio de dos crisis internas protagonizadas por el aún candidato al Congreso Daniel Mora y el líder de la agrupación, Julio Guzmán, quien también fue excluido de las elecciones presidenciales del 2016, cuando postulaba con Todos por el Perú.

-Reuniones partidarias y encuentros con simpatizantes-

Acción Popular congregará a sus candidatos por Lima y Callao este jueves a partir de las 6.00 p.m. en el local partidario de Paseo Colón, detalló el secretario general de esa agrupación, Edmundo del Águila.

La ley electoral les permitirá mantenerse reunidos hasta antes de la medianoche, explicó el abogado José Tello Alfaro, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

Del Águila precisó que será “un gran encuentro” partidario en el que cada candidato tendría tiempo para dirigirse a sus colegas. “Vamos a estas elecciones con la fe intacta porque el símbolo de la lampa está en la historia política del país”, agregó.

En el 2016, el cierre de campaña incluyó un mitin encabezado por el entonces candidato presidencial Alfredo Barnechea, realizado en el Campo de Marte, en Jesús María, ante un número importante de militantes y simpatizantes.

El candidato de Fuerza Popular Diethell Columbus informó que su partido no realizará cierre de campaña, pero un grupo de postulantes se reunirá en San Juan de Lurigancho.

“Será un compartir, no con estrados ni orquestas. Los que hemos postulado no estamos invirtiendo mucho dinero y creemos que no es un buen mensaje el despilfarro. Sea cual sea el resultado (de las elecciones) quedaré satisfecho porque hemos podido posicionar el mensaje político del partido”, dijo.

En la última campaña presidencial y parlamentaria, Fuerza Popular celebró un gran mitin en la explanada del estadio Monumental (Ate), encabezado por su lideresa, Keiko Fujimori. El evento contó con la presentación de una conocida orquesta de cumbia.

Somos Perú informó que tampoco celebrará un mitin de cierre. “La política está echada a menos y no hay nada que celebrar”, dijo el jefe de campaña, Rennán Espinoza.

“La campaña tiene como eje escuchar a los vecinos y eso seguiremos haciendo hasta el último minuto”, agregó.