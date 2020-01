Los partidos políticos que no alcancen la valla (5% de los votos válidos a nivel nacional o seis representantes en el nuevo Congreso) en las elecciones extraordinarias al Parlamento del próximo 26 de enero no perderán su inscripción como organización. Así lo determinó el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por medio de un comunicado, el JNE precisó que esta medida fue adoptada “debido a que se trata de un proceso extraordinario y no de una elección general como establece esta norma (artículo 13, inciso a), de la Ley de Organizaciones Políticas).

“En consecuencia, no se cancelará la inscripción de las agrupaciones políticas al cumplirse un año de concluido el proceso si no hubiesen alcanzado al menos seis representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral o al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional, o, en su caso, por no participar en dos elecciones generales sucesivas”, subrayó el ente.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, no obstante, consideró que la valla de representación (artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones) para la distribución de escaños del nuevo Legislativo sí aplicará.

Es decir, solo formarán bancada aquellas agrupaciones que alcancen al menos siete representantes en más de una circunscripción electoral o el 5% de los votos válidos en todo el país.