El exdiputado Enrique Fernández Chacón, candidato de Frente Amplio al Congreso, confirmó que su partido le solicitó de manera formal al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro la exclusión de Mariano Rosario Zúñiga de su lista en la capital. Esto luego de que se conociera que fue detenido en la víspera en cumplimiento de una sentencia de cinco años de prisión efectiva por cohecho pasivo impropio.

“Sí, ya se han tomado las medidas correctivas ni bien se tuvo conocimiento”, manifestó, para luego indicar que Rosario Zúñiga les ocultó que afrontaba un proceso penal por presuntamente haber recibido un soborno de S/10.000 para agilizar, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los trámites para el inicio de obra de una carretera en el distrito de Chupuro, Huancayo.

“En la Ventanilla Única [del Jurado Nacional de Elecciones] no había nada, [no figuraba] ningún impedimento para que pudiera postular. Hicimos la investigación, a todos [los postulantes] porque a todos los pasamos por ahí. Bueno, se filtró, parece que información no era completa”, manifestó Fernández Chacón a El Comercio.

También realizó una autocrítica por la inclusión de Rosario Zúñiga, a quien refirió no conocer.

“Por supuesto [que se debe hacer una autocrítica], por qué cerrarnos en algo así […] Y no creo que esto [nos afecte], una golondrina no hace el verano. Lo que sí es que esto nos obliga a ser más cuidadosos”, expresó.

Este Diario intentó comunicarse con el presidente del JEE Lima Centro Luis Carrasco, a fin de conocer qué tipo de medidas adoptará su despacho sobre la situación del postulante de izquierda. Sin embargo, este no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Según el artículo 38.2 del reglamento de inscripción de listas de candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, el JEE puede disponer la exclusión de un candidato hasta un día antes de la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto una “condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad”.

Mariano Rosario Zúñiga, candidato del Frente Amplio al Parlamento, fue detenido en último martes. (Foto: Voto Informado)

La palabra de los expertos

Para José Tello, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, el JEE Lima Centro no puede excluir a Mariano Rosario Zúñiga de la contiende electoral, porque la sentencia contra no ha sido consentida ni ejecutoriada, como lo indica la norma.

“La persona en este caso en particular está detenida, pero si no ha ejercido su derecho a apelación por más que la prisión sea efectiva, el señor todavía no puede ser excluido del proceso, porque el jurado tiene el criterio de que la exclusión solo procede si ya se consintió o es firme [el fallo]”, explicó a El Comercio.

“¿Qué es consentir? Que no apele y acepte la sentencia condenatoria. ¿Y qué es quedar firme? Que, por ejemplo, él apele y lo rechacen, que vaya a casación y le den la contra, tiene que agotar todos los recursos. Luego de ello, la Corte Suprema reconoce el proceso como ejecutoriado”, agregó.

Recordó que en las elecciones municipales del 2018, a Daniel Urresti, quien fue candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, no se le excluyó, porque la condena por difamación que recibió solo fue en primera instancia.

Una opinión similar tuvo José Naupari Wong, abogado experto en derecho electoral, quien dijo que el término “ejecutoriada” es casi un sinónimo de “cosa juzgada”. “Un sentencia en primera instancia no es una causa ejecutoriada, porque todavía la puede impugnar. Y si llega a la segunda instancia y no le dan la razón, aún tiene la opción de la casación [en la Corte Suprema”, añadió.

El juez Jorge Chávez Tamariz no solo condenó a Rosario Zúñiga a cinco años de prisión efectiva por cohecho pasivo impropio, sino también dictó una inhabilitación en su contra por seis meses para ejercer cargos públicos.

Al respecto, Naupari Wong indicó que este punto puede ser interpretado de dos maneras: la primera es que el jurado entienda que la inhabilitación comprende el acto de postulación, mientras que la otra es que solamente se aplica si es que resulta elegido.

“Lo más probable es que el jurado interprete que la inhabilitación impide que él asuma [si resulta elegido parlamentario], pero no que postule”, acotó.