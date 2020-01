Un día después de renunciar a su candidatura al Parlamento y a su militancia al Partido Morado para evitar que su permanencia perjudique a la agrupación, el exministro de Defensa Daniel Mora tildó de “desleal” al economista Julio Guzmán, su otrora socio político. Esto a raíz de las críticas que recibió de dirigentes y postulantes de dicha agrupación, luego de que se conociera que su esposa lo denunció por violencia familiar en marzo del 2019.

Mora señaló que, antes de presentar su carta de renuncia, llamó a Guzmán, líder del PM, para brindarle detalles de su “drama familiar”. “Le cuento todo, le dije que estaba dispuesto a renunciar por dignidad […] Entonces, lo que me sorprende es que hagan todo un show donde se presenta como si me fuesen a expulsar del partido, porque soy un mal ejemplo. Realmente me resulta ridículo, [un acto] totalmente desleal de Julio Guzmán y de toda su corte”, manifestó en entrevista con RPP TV.

Mora cuestionó que el secretario general del PM, Rodolfo Pérez, haya dado a entender que él engañó a la agrupación. “Si Julio Guzmán es desleal con sus dirigentes, cómo lo será con sus militantes. Qué le hubiera costado solamente presentar mi carta de renuncia, que ya yo la había enviado a los medios”, expresó. Luego rechazó que la dirigencia del Partido Morado le haya pedido su dimisión.

También consideró que la organización y algunos candidatos han “aprovechado” su situación “para proyectarse políticamente”.

Mora, exsecretario de organización del Partido Morado, evitó responder sobre si jurará como congresista si resulta elegido. “Veremos qué acciones tomaremos en el momento que ocurra esto”, señaló.

El excandidato morado también minimizó la denuncia por violencia familiar que su esposa Lilia Jaureguy le interpuso. Señaló que el informe del médico legista “en ningún momento habla de patadas, de rotura de nariz”. “Mi mujer tiene la piel muy débil cuando uno la agarra, debilidad capilar”, subrayó.

No obstante, el informe del médico legista, al que tuvo acceso El Comercio, señala que Jaureguy registró una “herida contusa de 1 centímetro en la región lateral izquierda del dorso nasal”, así como una “equimosis violáceo-negruzca (hematoma) de 2,7 centímetros de diámetro en la región externa de la rodilla izquierda”.

—Piden a JNE su retiro—

El líder del Partido Morado anunció que su agrupación solicitó ayer de manera formal al Jurado Nacional de Elecciones el retiro de la postulación de Mora a las elecciones del 2020.

“Conocido el caso de Daniel Mora, inmediatamente exigimos su renuncia a su candidatura. Hoy hemos solicitado formalmente su retiro ante el JNE. Nuestro compromiso contra la violencia hacia la mujer requiere de la toma firme de decisiones”, tuiteó Guzmán más de un día después de que se hiciera pública esta denuncia.

Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral, indicó a este Diario que la carta presentada por el Partido Morado “es inviable legalmente, porque los plazos para las renuncias venció [el 27 de diciembre]”.

“Además, la renuncia debería haber sido presentada por el propio candidato ante la mesa de partes del Jurado Electoral Especial, para que este legalice su firma. No se renuncia por redes sociales”, añadió.

Para la politóloga de la PUCP María Alejandra Campos, los reflejos políticos de Guzmán en el manejo de la crisis por la denuncia al exministro de Defensa “han sido pésimos”. “Permitió que otros miembros de su partido den la cara por él y no hizo una condena enérgica del accionar de Daniel Mora. Alimenta la idea de que es un político tibio que no se juega por ninguna postura”, remarcó.

El analista político Juan Paredes Castro consideró que la situación de Mora “ha sido una bomba [que ha detonado] en su núcleo”, en referencia al Partido Morado.

“Mora no es un militante cualquiera, es un dirigente importante del partido y, además, gran predicador del comportamiento político correcto en los últimos tiempos. Mora ha descalificado a muchos y su partido también; ahora ellos pasan a ser los descalificados”, acotó.

Una posición diferente tuvo el analista político Luis Benavente. Señaló que el Partido Morado ha tenido “una reacción bastante rápida” para desmarcarse de Mora. “En la medida en que dejen claro [este punto] y le den fuerza comunicativa, no tendría por qué afectarle”, concluyó.