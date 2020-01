¿Qué proponen para el próximo período los partidos políticos que postulan al Congreso en temas de seguridad ciudadana? Nueve candidatos de las organizaciones que lideran las encuestas responden esta interrogante. Incluyen proyectos para darle respaldo legal a los policías, la regulación de la migración, ayuda de las Fuerzas Armadas en la seguridad y penalización de delitos menores.

Acción Popular

Juan Navarro. Candidato con el número 30 por Lima

1. Mejorar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

Esta ley establece la participación de diferentes estamentos desde el gobierno nacional, regional y local. Pero cuando aterrizamos al nivel local, que es el que está más ligado al ciudadano de a pie, nos damos cuenta que la ley no ha precisado quién toma el liderazgo, hay que precisarlo. Estamos haciendo responsable al alcalde de la aplicación de la política a nivel local, y tiene que dar respuesta a sus ciudadanos del avance. En caso no ocurra estos informes trimestrales, se puede establecer como motivo de vacancia. La comunidad tiene que tener un mecanismo de control.

2. Depuración de malos elementos

Establecer una ley que obligue a someter a depuración de malos elementos en el ámbito de la seguridad ciudadana y la justicia. Por ejemplo, la JNJ establece la evaluación de jueces y fiscales cada siete años para hacer una revisión sobre su comportamiento. Esto es un tiempo demasiado extenso. Lo que estamos proponiendo es una reducción del proceso de revisión de jueces y fiscales, principalmente, en el ámbito penal. De igual manera, una evaluación de los miembros de la policía que estén involucrados en un comportamiento inadecuado. Esto involucra la modificación de los procesos disciplinarios, porque ahora pueden demorar hasta un año.

3. Empoderar a la población

En las zonas periféricas de Lima hay poca presencia policial y no es continua. Tenemos que empoderar a la población civil en aquellos lugares donde se ha demostrado esta situación, a través del Mininter y del Ministerio Público. De tal manera que la población pueda tener las facultades de captura y detención de una persona en delitos menores y la atribución de poder formular denuncia a nombre de la comunidad. ¿Por qué? Porque hay una revictimización al llevar a la víctima a la comisaría a presentar una denuncia. Muchas veces la familia del delincuente somete a presión al agraviado para impedir que formule una denuncia. Esto va de la mano con una capacitación directa de la policía y del Ministerio Público, no promovemos un linchamiento.

Juan Navarro, candidato de Acción Popular. (Foto: Juan Navarro).

Fuerza Popular

Pedro Casanova. Candidato con el número 9 por Lima

1. Defiendete sin miedo.

Hoy vemos que la delincuencia ha desbordado a la policía. La gente que paga sus impuestos vive encerrada y los delincuentes viven libremente. Aquel delincuente que invade tu propiedad privada con la intención de robar o de hacer daño puede ser repelido por el ciudadano agredido. Mientras haya proporcionalidad, el ciudadano tiene que sentirse protegido [de usar un arma de fuego], debe tener legítima defensa. Esto responde a una visión integral que tenemos.

2. Empoderamiento de la policía.

Si una persona agrede a un policía, este se siente atado de manos porque no se puede defender adecuadamente. Si un policía interviene a un delincuente en flagrancia, de forma legítima, termina siendo procesado por el hecho de actuar en defensa de la ciudadanía. Esto es algo que venimos padeciendo hace mucho tiempo. La policía necesita ser empoderada, necesita protección legal con respecto al cumplimiento de obligaciones que la sociedad le ha asignado. Esto implica cambios en normas del procedimiento penal.

3. Apoyo de las Fuerzas Armadas.

Vemos escasez de policías para ejercer la protección. Esta es una carencia que debe atenderse. Las fuerzas militares deben custodiar la infraestructura marítima, estratégica del país, y la policía debe liberarse de este tipo de obligaciones y atender la seguridad ciudadana. Por eso proponemos que la custodia de la infraestructura sea encargada a las FF.AA.

Pedro Casanova, candidato de Fuerza Popular. (Foto: Pedro Casanova).

Partido Morado

Gino Costa. Candidato con el número 7 por Lima

1. Comisión especial de seguridad ciudadana.

Sesionará de manera permanente para evaluar las políticas contra la delincuencia. Además, se regulará el patrullaje integrado entre los serenazgos y la PNP (PL 1870/2017-CR).

2. Crímen organizado.

Se creará el sistema fiscal especializado de lucha contra la corrupción y lavado de activos (PL 3165/2018-PE) y se acabará con la protección de jueces y fiscales sospechosos de vínculos con organizaciones criminales (PL 2644/2017-CR). Se otorgará a la UIF acceso directo al secreto bancario y tributario y se regulará las plataformas tecnológicas que realizan actividades financieras (PL 4424/2018-PE).

3. Cárceles productivas.

Se establecerán incentivos para las empresas que producen en los penales o contratan internos.

​Gino Costa, candidato del Partido Morado. (GEC)

Alianza para el Progreso

Renato Vilca. Candidato con el número 24 por Lima

1. Regulación a la migración y al comportamiento de extranjeros en el territorio nacional.

Se debe pedir antecedentes penales, judiciales y policiales del lugar de procedencia a todos los extranjeros. Esto aplica para las personas que ingresan, como para las personas que ya están acá. Además, planteamos modificar dos artículos del Código Penal: el de las faltas al orden público y en delitos como falsificación de documentos con fines migratorios para extranjeros. No nos conviene tener a estas personas en la cárcel, porque no son crímenes violentos. Entonces, expulsión inmediato, en aplicación de la flagrancia. En 72 horas afuera y prohibición de reingreso. No tocamos los crímenes violentos porque no podemos expulsar a un asesino, un violador porque la pena tiene dos finalidades: recluir al delincuente y la segunda, y más importante, es ejemplificar. También he presentado una solicitud para que las FF.AA. resguarden los más de 1.500 km. de la frontera con el Ecuador porque me llegó información de que habían 25 bandas que hacían ingresar a extranjeros por puntos no controlados de la frontera. La policía no se da abasto.

2. Pena efectiva para delitos menores.

Los cogoteros, raqueteros, los que se resisten a la autoridad, entre otros, tienen que ir de manera efectiva a la cárcel. Hemos perdido el principio de autoridad. Las víctimas ya no denuncian porque al día siguiente los delincuentes salen y los amenazan, y el policía no detiene porque sienten que es un mero trámite. Algunos me dicen las cárceles están hacinadas pero que tengamos una limitación carcelaria no quiere decir que no tengamos que tomar acciones.

3. Empoderar a la policía.

Se debe prohibir la detención preliminar de policías que hacen uso de su arma de fuego en servicio. A la policía la tenemos atada de manos. Cuando haga uso de su arma va a tener que ser investigado, para ver si es lo hizo en cumplimiento de sus funciones o no, pero en libertad. Nunca se puede presumir la culpabilidad. Tenemos que empoderar a la policía.

Renato Vilca, candidato de Alianza para el Progreso. (Foto: Renato Vilca).

Somos Perú

Alexandra Ames. Candidata con el número 8 por Lima

1. Comisión de seguridad.

Los candidatos están haciendo propuestas sobre seguridad ciudadana pero hasta ahora nadie ha hablado de la necesidad de contar con una comisión específica de este tema dentro del Congreso. Hoy, el orden interno está asimilado en la Comisión Defensa Nacional. Necesitamos con urgencia que los congresistas dentro de esta comisión nos concentremos en fiscalizar al Mininter para asegurar que nuestros policías están siendo correctamente formados y que tengan todos los recursos financieros, tecnológicos y humanos para afrontar la inseguridad ciudadana con eficacia.

2. Penalizar mejor los hurtos menores

Hoy en día no se pena a quienes delinquen en hurtos menores. El Código Penal debe ser modificado para que se pueda castigar a quienes, en flagrancia, cometen este tipo de delitos que afectan a diario al ciudadano de a pie. Para no sobrepoblar las cárceles resulta necesario impartir y regular el trabajo comunitario. Si le robas a un peruano, debes aportar en la mejora de la comunidad con limpieza de calles, trabajo de segregación de basura, mantenimiento y refacción de instituciones educativas.

3. Penalizar el sicariato para menores de edad

El crimen organizado sabe perfectamente que puede contar con menores de edad para hacer trabajos de sicariato. Se debe modificar el Código Procesal Penal y ser más drásticos. El incremento del sicariato en jóvenes tiene una correlación con la deserción escolar, como podemos ver en el Callao. Con el debido derecho a la resocialización y acceso a capacitación técnica productiva, los jóvenes que incurren en estos delitos deben ser penados con cárcel pero promoviendo su adecuada inserción en el mercado laboral.

Alexandra Ames, candidata de Somos Perú. (Foto: Alexandra Ames).

Frente Amplio

David Roca. Candidato con el número 9 por Lima

1. Profesionalizar la administración policial.

Hay un manejo deficiente de la administración policial. Es un problema serio que requiere algún tipo de intervención que permita que se formalice mucho más ese tipo de nombramientos, que haya una carrera al interior, que se profesionalice más. De esa manera se impide que haya nombramientos o contrataciones improvisadas que hacen tanto daño a la policía. La policía tiene un presupuesto alto, que no es suficiente, pero con lo que se tiene podría hacerse más si hay mejor manejo. Tendría que implementarse un modelo del tipo Servir, pero mejor, para que haya mayor profesionalización.

2. Mayor presupuesto para mayor capacidad operativa.

Hay que asegurar un presupuesto mayor para que haya mayor capacidad operativa de la institución. Los policías salen con menos de un año de formación. La policía es una institución en la que hay peruanos como cualquiera. Si viene un chico que ha crecido con una serie de sentidos comunes de pensar que con la viveza vas a conseguir más cosas, le das un palo, una pistola y le dices que puede decidir sobre la vida de los demás, lo que vas a tener es ese tipo de policía del que todo el mundo desconfía. Debe haber un mayor tiempo de preparación en la policía y debe tener un énfasis muy grande en educación en valores, tanto en términos prácticos como teóricos. Esto tiene que venir acompañado de una mejora en la remuneración policial.

3. Fiscalizar

Hay que agudizar la labor de inteligencia, hay que saber darle uso a la tecnología, y trabajo dentro de la población. Se tiene que liberar a la policía de las instituciones privadas, nunca más alquilar la policía a mineras porque eso la aleja, afecta su dignidad y la deslegitima de la población. El Congreso puede fiscalizar, demandar, ayudar en el tema presupuestario y hacer recomendaciones del caso.

David Roca, candidato del Frente Amplio. (Foto: David Roca).

Vamos Perú

Doyle Acosta. Candidato con el número 3 por Lima

1. Regular la migración.

El primer proyecto apunta a verificar el comportamiento de los extranjeros en el país. Cuando un peruano viaja al extranjero tiene que cumplir las normas del país al que va, en cambio en el Perú no tenemos el tema claro. Si reportamos que un extranjero que está en el país tiene un acto reñido con la ley, lo primero que se debe hacer es expulsarlo. Si no lo hacemos, comienzan los problemas. ¿Para qué vamos a tener una carga? La carga de tenerlos en la cárcel nos reporta gastos. Si cometen delitos, como robos agravados, deben ser expulsados de inmediato. Cuando hablamos de un tema menor, se aplica el segundo punto.

2. Penar la reincidencia.

Las personas que cometen delitos menores, son detenidos y de ahí salen. La policía tiene desidia de ver cogoteos, hurtos. Nosotros tenemos que reforzar la sanción, con penas efectivas y así evitar la reincidencia, a través de una reforma judicial. Es importante que el sistema policial y el del Ministerio Público estén encadenados para tener información en tiempo real. Si veo que hoy cae una persona cogotea, y a los siete días vuelve a cometer lo mismo, esa reincidencia debe ser la justificación para hacer la pena efectiva. Tenemos que ser drásticos.

3. Comisión especial.

Nos debemos reunir con el Ministerio del Interior, el Ejecutivo, los gobiernos locales, el Ministerio Público en sesiones continuas para ver temas importantes de seguridad, como fortalecer la inteligencia. Tenemos que ayudar a tener una policía nacional acorde. De nada nos sirve una policía atenta, con elementos, pero un Ministerio Público blandengue, que no meta el hombro, que no sude la camiseta. Debemos hacer un trabajo en conjunto.

Doyle Acosta, candidato de Vamos Perú. (Foto: Andina).

Partido Popular Cristiano

Javier Altamirano. Candidato con el número 3 por Lima

1. Apoyo de las FF.AA. a la seguridad.

En ayuda de la policía, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se encargarían del cuidado de activos (fronteras, penales, aeropuertos, etc). Así, la policía estaría, como corresponde, en las calles combatiendo la delincuencia. La meta es poder sacar a la policía porque hay una deficiencia real. Esto se realizaría a través de un proyecto de ley que lo autorice.

2. Respaldo al policía y militar.

Tenemos un proyecto que respalda al policía y militar en su deber. Vemos que pese a todas las dificultades que tienen, si un policía se enfrenta a un delincuente, afronta una prisión preventiva, tiene que pagarse el abogado, y termina preso con su honra manchada. También es el caso de los militares. Si queremos que la policía se enfrente al delincuente sin temor, tiene que tener una tranquilidad jurídica.

3. Servicio militar más atractivo.

Vamos a presentar un proyecto para que darle muchos beneficios a los jóvenes que quieran participar en el servicio militar. Y evaluar si debe ser obligatorio, yo creo que debe serlo, y que sea no acuertelado para los jóvenes que estudian. Creemos que el servicio militar es una gran forma, viendo ejemplos de Noruega, Suiza, Finlandia, Corea del Sur, Israel, para generar oportunidades para nuestros jóvenes. Necesitamos un servicio militar que esté potenciado, que tenga opciones de becas. Tiene que ser obligatorio para trabajar en serenazgo, ingresar a la policía, para ser funcionario del Inpe.

Javier Altamirano, candidato del Partido Popular Cristiano. (GEC)

Partido Aprista

Renzo Ramos. Candidato con el número 22 por Lima

1. Integración de la seguridad ciudadana.

Ante el fracaso del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene una concepción burocrática y que no supo enfrentar el crimen, es necesario replantear la respuesta a la inseguridad ciudadana. Planteamos una Ley Integral de Seguridad Ciudadana, que articule las competencias y los recursos del gobierno central, los gobiernos locales, la policía nacional, el serenazgo municipal, la seguridad privada y las organizaciones ciudadanas. Cada uno tiene personal, recursos tecnológicos y experiencia, los cuales deben integrarse para una acción más eficiente. Esta ley permitirá que la planificación de la seguridad, la asignación de los recursos y los planes de seguridad de las diversas instituciones –hoy desarticuladas– se integren.

2. Reingeniería de la institución policial.

Revisión y modificación de los procesos de selección, formación, actualización y evaluación de los policías. Esta propuesta tiene como finalidad adecuar la institución policial al nuevo escenario de la inseguridad ciudadana, buscando eficiencia y eficacia. Transformará a la policía en una institución ágil, moderna y claramente orientada al combate de las nuevas amenazas de la criminalidad, asegurando su eficiencia y respeto a la ley. En el Congreso la presente propuesta se desarrollará en la Comisión de Defensa, con el Ministerio del Interior y con la Alta Dirección de la PNP, para formular las modificaciones necesarias a la actual Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, quedando el Mininter y policía como responsables de realizar las modificaciones orgánicas y normativas.

3. Impulsar la aprobación de los proyectos de ley pendientes de aprobación en materia de seguridad ciudadana.

Hay siete proyectos de ley presentados por la Célula Parlamentaria Aprista, entre los que destacamos los siguientes: a) Protección policial, para facultar al Policía a usar su arma reglamentaria en defensa de la ciudadanía, sin responsabilidad penal; b) Serenazgo municipal, para normar actividades de estas entidades municipales de seguridad ciudadana; c) Ciberseguridad, para evitar y combatir la ciber-delincuencia.