Alberto Quintanilla, miembro del Congreso disuelto, presentará este lunes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus alegatos a la decisión de este organismo de excluir su candidatura al Congreso. Quintanilla pretende seguir en carrera electoral con el partido Juntos por el Perú.

Según el documento, solicita “se declare la nulidad total” de la Resolución N°0361-2019-JNE, que declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el personero legal ante la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno que dispuso la exclusión del candidato por omitir información sobre sus propiedades en su hoja de vida.

Alberto Quintanilla presentará alegados al JNE. (Documento)

Como fundamentos, Quintanilla se reafirma en que el sistema Declara, del JNE, presentó fallas al momento de registrar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, lo cual fue informado en mesa de partes del JEE de Puno.

“El portal Declara del JNE presentó fallas, no aceptando registrar dato alguno, ello en promedio de las 10:20 p.m., motivo por el cual al momento de presentar la solicitud de inscripción de lista de candidatos se dejó constancia verbal en mesa de partes sobre la falla del sistema Declara. Es más, Declara no nos permitió generar la solicitud de inscripción del candidato por la falla que esta presentaba estando dentro del plazo establecido por el JNE, prueba de ello es que nos vimos obligados a presentar nuestra solicitud de inscripción de candidatos a pulso (manuscrito)”, dijo.

Además, Quintanilla califica de “ilógico” que un integrante de su agrupación política haya anulado la información ingresada al sistema, tal como menciona la resolución del JNE.

"Sería completamente ilógico que luego que nosotros subiéramos la información, la anuláramos, cuando nuestro interés era precisamente inscribir la lista y a las 23 horas, era completamente absurdo, que nosotros borráramos lo ya ingresado", señala en el documento.

La resolución del JNE da cuenta que el “sistema Declara no se congestionó ni dejó de operar”. Indican que “se mantuvo operativo hasta finalizar el cierre de inscripción de listas de candidatos” el 18 de noviembre a las 11:59 p.m.

“Los registros de la base de datos de Declara muestran que entre las 20:46:59 y las 23:33:46 del día 18/11/2019, el usuario realizó múltiples operaciones sobre la hoja de vida del candidato en cuestión, llegando incluso en la última operación a eliminar la hoja de vida cuando esta ya alcanzaba el 100% de llenado”, detalla.

Alberto Quintanilla indica que -tal como lo dispuso el JEE de Puno- se completó la información contenida en la Declaración Jurada de Hoja de Vida en el sistema Declara "únicamente conforme a los datos que aparecen en la Declaración Jurada de Hoja de Vida presentado en físico por la organización política Juntos por el Perú con la solicitud de inscripción”.

"En dicha oportunidad se cumplió con hacer nuevamente la declaración de bienes, tal como señala la ley. Es decir, en ninguna oportunidad hubo la intención de dejar de cumplir con todos los requisitos que señala la ley", manifiesta.

Finalmente, afirma que “no hay ninguna razón” para que no se le permita participar del próximo proceso electoral, por hechos que -considera- “no son de su responsabilidad”.

“Una vez más pruebo que no se ha tenido la intención de no declarar los bienes, sino que esto se ha producido por un error de alguno de los operadores, motivo por el cual no se puede sancionar al candidato con el retiro de su postulación”, aseveró.