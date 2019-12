Rennán Espinoza, candidato de Somos Perú al Parlamento, afirmó que el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) debe cambiar. Incluso, planteó que esta prerrogativa salga del Congreso, a fin de evitar que los políticos tengan cuotas de poder en el colegiado.

— En diciembre del año pasado, la mayoría rechazó el retorno a la bicameralidad. ¿El nuevo Parlamento debe abordar el regreso del senado?

Este nuevo Parlamento no tiene por qué abordar el tema de la bicameralidad, no es una prioridad de la población, no hay tiempo para esta discusión. [Si bien] en lo profundo la bicameralidad puede resultar siendo un espacio positivo, una segunda instancia de reflexión, en mi opinión no tenemos tiempo para abordar este tema, hay otros mucho más urgentes como la seguridad ciudadana, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, temas que resultan ineludibles para este nuevo Congreso.

— ¿Está a favor o en contra de cambiar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional?

Sí, definitivamente hay que cambiar, hay que tener una política nacional respecto a la elección de quienes pueden ejercer un cargo en el Tribunal Constitucional, en la Junta Nacional de Justicia, en general, todos los cargos importantes, como en la Defensoría del Pueblo o el Banco Central de Reserva (BCR). En las últimas décadas, la forma de elegir [a estas autoridades] ha sido mucho más [orientado] a las posiciones políticas representadas en el Congreso y no buscando a personas que puedan, de acuerdo a su experiencia, dar resultados en beneficio de la sociedad […] El mecanismo que ha propuesto el Ejecutivo resulta interesante, necesitamos mirar si esto es lo mejor o buscar [otro] mecanismo [que nos permita] tener magistrados probos.

— Actualmente se eligen a los integrantes del TC por invitación. ¿A qué tipo de sistema se debe ir?

Bueno, al sistema que nos garantice una elección de gente proba, profesional, de personas que puedan dar garantías de imparcialidad y sobre todo de justicia. El mecanismo tendría que ser por un concurso, tenemos que tener un tribunal de alto nivel que pueda evaluar a las personas [para el TC].

— ¿La elección del TC, entonces, debe ser fuera del Congreso?

Es preferible, porque el Congreso es un ente político. Entonces, los políticos siempre van a inclinarse por una posición política y lo que necesitamos los políticos es entregar las mejores herramientas para que los ciudadanos confíen en la justicia y no que los políticos tengan su cuota de poder en un tribunal tan importante como el constitucional.

— ¿La no reelección parlamentaria se debe mantener?

Ah, sin duda alguna, esa ya es una decisión que hubo a partir del referéndum el año anterior y tenemos que respetar la voluntad popular, eso es lo más adecuado.

