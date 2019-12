Este Diario abre un espacio para el debate de ideas entre los candidatos al Congreso por las elecciones del próximo 26 de enero. Renzo Ibáñez (Apra) y Luis Vidal (Vamos Perú) participaron en este intercambio de posturas.

1. ¿Está a favor o en contra de reinstaurar la reelección parlamentaria?

Este es un país que ha pervivido a lo largo de sus 200 años con muy pocos partidos políticos. No ha tenido una clase política consistente y los pocos partidos que han sobrevivido han sido el Apra, el PPC, Acción Popular, pero siempre con la intención de construir una clase política que permita precisamente dirigir los destinos del país. Lamentablemente, en este momento no tenemos esa clase política y una parte del electorado ha impulsado que se elimine la reelección parlamentaria. Creemos que debería darse la posibilidad de que, por lo menos en el próximo Parlamento, se instaure la bicameralidad y luego los parlamentarios puedan acceder al Senado.

Renzo Ibáñez - Bachiller en Ciencias Políticas / 36 años - Número 6 del Partido Aprista

Yo estoy en contra de la reelección porque considero que la democracia es alternancia en el poder. Creo que ya de alguna manera la historia nos ha podido demostrar que aquellos políticos que se enquistan en el poder, de manera indefinida, al final terminan con visos de corrupción. Creo que en el Perú muchos políticos han visto el Congreso o algunos cargos públicos como una forma de vida, como una forma de ganarse la vida, y creo que esto debe cambiar. Definitivamente, la no reelección otorga una oportunidad para que haya una alternancia en el poder y que se pueda realizar democracia limpia, sin corrupción. No creo que deba mantenerse y sí estoy en contra de esto.

Luis Vidal - Especialista en gestión pública / 38 años - Número 10 de Vamos Perú

2. ¿Está a favor o en contra de la figura del matrimonio igualitario?

Estoy a favor del amor sin cortapisas, en la libertad de la gente siempre y cuando sea libre, espontáneo, responsable y que sobre todo no le haga daño a los demás. En ese sentido, por ejemplo, la bancada aprista fue una de las impulsoras de la unión civil en el anterior quinquenio parlamentario, en el que acogimos como parte de la bancada al señor Carlos Bruce. Entonces, somos un partido que habla del pan [en referencia a una frase aprista], de la libertad, la igualdad y, por supuesto, estamos de acuerdo, en principio, en impulsar el tema de la unión civil.

Renzo Ibáñez - Partido Aprista

Estoy en contra del matrimonio de dos personas del mismo sexo. Considero que el matrimonio ya no es solo un derecho, sino que es una institución jurídica, reglamentada en la Constitución y en el Código Civil y, sobre esto, vulnerar este derecho sería contraproducente en la sociedad peruana. Sin embargo, considero que la unión civil sería una alternativa para crear una nueva institución jurídica en la cual dos personas de un mismo sexo puedan hacer valer sus derechos, sobre todo en temas de herencia y convivencia.

Luis Vidal - Vamos Perú

3. ¿Qué se debe impulsar desde el Congreso para una reforma laboral?

Primero recalcar la responsabilidad que tiene el señor Vizcarra y todo su Gabinete. La señora ministra de Economía, que me gusta que sea mujer y que sea joven y la felicito por eso; pero dijo que los peruanos no éramos iguales, a pesar de decir algo que los apristas decimos desde los años 30. [Y] dijo que [su] antecesor, el señor Oliva, había firmado en presupuesto nacional 2 mil millones [de soles] en consultorías, y si solamente el 10% de esos 2 mil mlls. hubieran ido a fiscalización, es decir, a Sunafil, seguramente no hubiésemos tenido que lamentar las dos muertes en McDonald’s. Entonces, el 10% de esos 2 mil mlls. que gasta en sus amigos este gobierno debería ir a mejorar la fiscalización.

Renzo Ibáñez - Partido Aprista

Este Congreso va a tener poco más de un año de período legislativo. Lo cierto es que yo creo que se podría comenzar a formalizar la construcción de un código único laboral. No puede ser que, en una misma empresa, en una misma institución, haya personas que estén bajo regímenes laborales diferentes. Muchas veces contratados con sueldos que se pagan a la mano, con recibos por honorarios, otros en planilla. Entonces, existe una desigualdad absoluta en el tema de derechos laborales y eso solo pasa en cuatro países de Latinoamérica, y lamentablemente uno de esos países es el Perú. No es posible que no contemos [con] una reforma de la Ley General del Trabajo y un código único laboral.

Luis Vidal - Vamos Perú