Rosa Bartra, quien presidió la Comisión de Constitución en el Congreso disuelto, dejó, en las últimas semanas, Fuerza Popular para pasar a ser una de las figuras de Solidaridad Nacional, que irá por primera vez a una elección nacional sin su líder Luis Castañeda Lossio. La integrante de la Comisión Permanente dijo que su salida del fujimorismo es un capítulo cerrado.

— Usted ha postulado en tres oportunidades al Parlamento, en todas con el fujimorismo. ¿Por qué nunca se afilió al partido?

En el 2006 postulé como parte de una invitación a la organización regional de la que era parte, [por] la alianza [de los partidos fujimoristas que] estuvo presidida por Martha Chávez. En el 2009 recién se funda Fuerza Popular y dos años después fui nuevamente invitada. En el 2016, cuando yo ya era parlamentaria, los padrones quedaron retenidos y el proceso de afiliación se paralizó, así que no se dio la oportunidad.

— ¿Las bases de Fuerza Popular rechazaron su postulación a la reelección, aduciendo que se tenía que apostar más por el diálogo y no por la confrontación?

No conozco esa afirmación, tampoco conozco si las bases de Fuerza Popular han participado en los procesos de designación de candidatos.

— ¿Cómo se dio su salida de Fuerza Popular? ¿Por qué usted no fue considerada para la lista al Congreso del fujimorismo?

Esa es una respuesta que no la tengo, porque no he participado. Yo soy una invitada, pertenezco a la bancada, pero no al partido. Esas decisiones se han tomado en el partido, quienes deberían responder por el mecanismo y las decisiones son ellos [los integrantes de la dirigencia], yo no las conozco.

— ¿Le pidieron aguantar el proyecto sobre adelanto de elecciones mientras Luis Galarreta negociaba con el primer ministro Salvador del Solar?

Nunca, de hecho el proyecto se debatió durante casi dos meses en el Congreso, también en los medios de comunicación, fue un proyecto ampliamente debatido, que tuvo un cronograma que señalaba como fecha de finalización el mes de setiembre. Formalmente nunca existió una solicitud para demorar, nunca ingresó a la comisión [de Constitución] una petición de esa naturaleza.

— ¿A nivel de su partido le solicitaron esperar un poco antes de someter a votación el proyecto? ¿No sabía que había conversaciones?

No conozco de estas conversaciones, desconozco si algún miembro de la comisión las impulsaba o las sostenía, yo no las conocí.

— Un sector de su bancada, de acuerdo con fuentes de El Comercio, la responsabilizó por la disolución del Parlamento. ¿Se siente responsable?

¿Qué puede hacer una mujer de mi estatura, de mi peso, frente a todo un poder o frente a todo el Congreso? Quienes sostienen que esto [la disolución] puede estar sobre los hombros de una sola persona desconocen los procedimientos del Parlamento, y también el poder que tiene quien ejerce la máxima magistratura en nuestro país. Es hasta irresponsable decir que hay una persona responsable, eso lo dijo el señor Martín Vizcarra en su momento. Y la verdad es que puede resultar absolutamente inconsistente e increíble responsabilizar a alguien que no tiene más que su voz y su voto, porque mi voto es uno solo. No hay un solo proyecto que se decida por el voto de un solo congresista. El Congreso fue disuelto porque el señor Vizcarra interpretó como “no” un voto que fue un “sí”.

— ¿Conversó con Keiko Fujimori sobre su salida de Fuerza Popular?

A ver, mi relación con la lideresa de Fuerza Popular es de mucho tiempo, es de amistad y va a seguir siendo así. Y sí, hemos hablado con respecto a aceptar la invitación del secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, para poder encabezar la lista y seguir exponiendo mis banderas.

— ¿Y Fujimori Higuchi no le pidió que se quedara en su agrupación?

No voy a comentar detalles de mis conversaciones, porque los ámbitos que son privados deben quedar así. Lo que le puedo decir es que mi relación [con el fujimorismo] es cordial, tengo gratitud por la oportunidad que me dieron para poder servir y trabajar.

— ¿Este alejamiento de Fuerza Popular es definitivo?

Creo que la consecuencia y la lealtad con tus principios es algo elemental en política, yo no creo en el oportunismo. Traicionaría a mi propia vocación si es que me aparto en este momento del ejercicio político en mi país. A mí no me han renovado la invitación en Fuerza Popular, es un capítulo que queda ahí.

— ¿Es un capítulo cerrado?

Es un capítulo que queda ahí. He aceptado la invitación [de Solidaridad Nacional] para terminar el mandato que el pueblo me dio, porque el pueblo me dio un mandato de cinco años y quiero cumplir con ese deber.

— ¿Si resulta elegida no va a renunciar a Solidaridad Nacional para retornar al fujimorismo?

Insisto en que soy consecuente, estoy en una casa ahora y esa casa me ofrece un espacio para trabajar y desde ahí voy a trabajar.

— ¿El aporte de US$3,6 millones de Credicorp a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 confirma que hubo pitufeo en el partido naranja?

No he participado jamás entre quienes han manejado las finanzas de Fuerza Popular, hay una tesis fiscal que es la del lavado de activos y será el juez quien decida si es cierta o no. Sí creo que hay un abuso de la prisión preventiva en nuestro país, un abuso muy peligroso. Lo que sí puedo responder es que desde el Congreso trabajé para que esta situación cambie, suscribí el proyecto de reforma electoral junto a un grupo de trabajo desde el primer día que estuve en el Congreso. He trabajado para que esto se evite, todos debemos ser iguales ante la ley y el tratamiento de las finanzas debe ser transparente.

— ¿Qué Fuerza Popular haya recibido dinero de Credicorp y del dueño del Grupo Gloria condicionaba el accionar de la agrupación?

Te puedo responder con absoluta certeza de que mis votaciones y las votaciones en general de mis colegas no han estado condicionadas jamás, nuestros debates han sido arduos y han respondido a las convicciones que cada uno tiene.

— Rafael López Aliaga, secretario general de Solidaridad Nacional, afirmó que le pidieron ser “menos confrontacional”. ¿Usted cree que es necesario que baje los decibeles?

Creo que el poder, sobre todo cuando es absoluto y se comienza a tornar despótico, necesita control. No hay democracia sin Parlamento, el Parlamento es el corazón de la democracia, porque es la representación popular, la delegación del poder de parte del pueblo. Y cuando se debe levantar la voz para cuestionar actos de corrupción, para fiscalizar y ver que los recursos vayan hacia donde se necesita, hay que hacerlo y hacerlo con energía.

— Si López Aliaga le pidió bajar el tono es porque desde su mirada usted ha sido confrontacional…

Jamás interpreto a las personas, menos la mirada que ellos tengan. Sí creo que hubo una campaña propia de quienes se ven amenazados. Creo haber enfrentado a la corrupción más grande que ha existido en este país y lo he hecho con valentía.

— La Comisión Lava Jato, que usted dirigió, recomendó denunciar a Luis Castañeda Lossio por el presunto delito de negociación incompatible. ¿Por qué postula por el partido del exalcalde de Lima a quien, con su voto, usted le atribuye un hecho ilícito?

A ver, lo primero es que la Comisión Lava Jato recomendó al Ministerio Público que investigue, siempre voy a ser absolutamente imparcial y apegada a los hechos y firme con los eventos que merecen ser investigados. Yo espero que el Ministerio Público haga su trabajo, investigue y sancione. Yo he aceptado la invitación de López Aliaga y cuando la he aceptado ya el señor Luis Castañeda no se encontraba formando parte del partido.

— ¿Y si Castañeda Lossio no solicitaba licencia, igual aceptaba la invitación?

No se ha dado ese escenario y no me pongo en escenarios hipotéticos. Cuando llegué, él ya no estaba.

— Usted fue muy dura con PPK y con Susana Villarán, a quienes se les investiga por el Caso Odebrecht. ¿No es contradictorio que represente hoy a Solidaridad Nacional, a donde también habría ingresado dinero de la referida constructora brasileña y de OAS?

He cuestionado a todos y la investigación fue sobre actos de gobierno relacionados con la ejecución de proyectos. Todo funcionario que ha formado parte de la investigación y a quienes se les ha encontrado indicios de responsabilidad tienen recomendación de denuncia. He sido igual de severa con todos […]. Yo hago mi trabajo y respondo por mis acciones, las responsabilidades penales son individuales.

— ¿Intercedió para que Juan José Muñico Gonzales –conocido como Jota Maelo, del colectivo llamado “La resistencia”– ingrese a la lista de Solidaridad Nacional?

No, no he condicionado ingresos y tampoco salidas de absolutamente nadie [en Solidaridad Nacional], creo que cada candidato tiene los méritos para formar parte de la lista. Espero que el pueblo evalúe a cada candidato, sus propuestas, su trayectoria. Tenemos una lista consistente, que tiene principios homogéneos, que defiende banderas comunes. Espero que esta lista del sol venza a esta noche tormentosa que nos trae la brisa bolivariana.

— Muñico Gonzales se hizo conocido por insultar a periodistas. ¿Tiene el perfil para ser parte del nuevo Congreso? ¿Reúne los requisitos profesionales?

La representación nacional representa a todos los tienen categoría de ciudadanos. Imagínese usted lo que sería, como en la antigüedad, un Congreso solamente de notables, de personas que hayan tenido un escáner de integridad, que no qué exactamente representa, o solo con posgrado o con PhD. En el Congreso debemos estar representados todos los peruanos que tenemos vocación de servicio, queda en el elector la responsabilidad de votar cómo quiere ser representado.

— ¿Cree que está bien que Muñico Gonzales insulte y hostigue a periodistas?

He visto a lo largo de estos tres años a personas que impunemente han cuestionado, han insultado y han caricaturizado de manera absolutamente agresiva, yo he sido víctima de mucho de eso. Creo que quienes valientemente se atreven a levantar la voz para protestar ejerciendo un derecho ciudadano, en tanto no cometan delitos, pueden hacerlo. Ese derecho debe ser respetado. ¿Acaso solamente ‘No a Keiko’ debe protestar, insultar, difamar y salir a la calle? ¿Desde cuándo levantar la voz y ejercer un derecho constitucional se volvió patrimonio de solo unos cuantos?

— ¿Es Solidaridad Nacional un partido conservador? ¿Son el Vox del Perú?

Tenemos principios que yo considero que deben ser difundidos como el derecho a la vida del concebido, la defensa de la familia, la defensa de la economía social de mercado, y creo que eso nos define y nos da identidad. Así es que es bueno para mí encontrarme en una lista en la cual hay principios que nos unen.

— ¿Define a la lista que encabeza al Parlamento como conservadora?

Si los principios que acabo de señalar definen eso, entonces podría decir que sí.

— ¿Su vínculo con Solidaridad Nacional es solo para esta elección o puede prolongarse?

Consolidando estos principios, la cercanía con el pueblo, creando condiciones en libertad y democracia para que haya seguridad, yo creo que sí puede haber una vocación de permanencia por mucho tiempo.

— ¿Esta elección es un ensayo para el 2021? ¿Aspira a ser candidata presidencial?

Espero que Solidaridad Nacional se convierta en una alternativa, voy a trabajar para que lo sea y tenga permanencia en el tiempo.

— ¿Ha tenido alguna reunión con Luis Castañeda Lossio?

No.

— ¿No ha tenido ningún acercamiento ni directo ni indirecto?

El señor Castañeda ha sido un alcalde que se ha preocupado mucho por los menos favorecidos, creo que [construir] escaleras, un muro de contención para las personas que están en lugares de difícil acceso, es preocuparse por el que menos tiene. Creo que los hospitales de la Solidaridad son un ejemplo de cómo [se] puede llevar la salud al menos favorecido. Y en su momento conversaré sobre eso y otras cosas [con él]. [Ahora] que el Ministerio Público haga su trabajo, separemos las cosas, que lo investiguen, que responda, es lo mínimo que nosotros podemos exigir. Quien tiene una investigación que responda.

— La bicameralidad fue rechazada en el referéndum del año pasado. ¿El nuevo Congreso debe retomar el debate para que se restauren las dos cámaras?

Se quedaron pendientes hasta 13 proyectos que pedían el retorno a la bicameralidad. Con respecto a la reforma política, hay un debate pendiente y yo espero que se dé, sin descuidar aquello que es importante. La reforma política es de urgente debate para que podamos tener un ejercicio político más sano, cercano y participativo.

— ¿El pilar de la reforma debe ser la bicameralidad? ¿Están dadas las condiciones para el regreso del senado?

No lo sé, porque habría que conocer cómo se va a componer el siguiente Congreso para saber si eso será posible. Desgraciadamente, con tan poco tiempo y en un escenario de tanto conflicto y tan escasa credibilidad, cuando hay un ciudadano enojado con los políticos, no sé si se darán esas condiciones.

— ¿Está a favor o en contra de cambiar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional?

Toda nuestra legislación, incluida la Constitución en algunos aspectos, merece ser mejorada.

— ¿La designación debe continuar siendo por invitación o se puede optar por el concurso?

Mire lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, la gran reforma que impulsó este gobierno, llevamos más de un año con un CNM, ahora la JNJ, paralizado. Pienso que las grandes reformas deben ser lo suficientemente debatidas, pensadas y consensuadas, no impuestas bajo amenazas de disolución, que es lo que hizo el señor Vizcarra.

— ¿La prohibición de la reelección parlamentaria se debe mantener? ¿Por qué?

Somos uno de los poquísimos países en el mundo que impide la reelección parlamentaria, creo que quien busca parlamentos con inexpertos, que los políticos no hagan carrera, que no se especialicen en determinada materia, lo que busca es que no haya control y eso es parte de las dictaduras, es parte de quien busca perpetuarse en el poder, es parte de quien no quiere control y eso debe ser evitado.

— ¿Cuáles serán los tres primeros proyectos de ley que presentará si llega a ser reelegida?

En esta legislación se debe proponer medidas urgentes para combatir el crimen. Por ejemplo, creo que debe verse la expulsión inmediata de los extranjeros que cometan delito de bagatela. [A los que] arrebaten celulares, a los que aterrorizan zonas menos favorecidas [con el resguardo policial], debe darse [la expulsión] en lugar de tomarnos tiempo, recursos y esfuerzos. También debemos desligar el delito principal de la tenencia ilegal de armas, a fin de que esto permita sentencias inmediatas. Y otras medidas económicas.

— Para concluir, ¿se sintió decepcionada de Fuerza Popular por no renovar su invitación? ¿Pidió una explicación, se la dieron?

No, y no la voy a pedir, considero que las invitaciones son libres, espontáneas y voluntarias. Para mí, ese es un tema cerrado.