El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro ha publicado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las resoluciones de exclusión de los candidatos a las elecciones 2020 que no consignaron debidamente o falsearon información en sus hojas de vida respecto al número de inmuebles que tienen a su nombre, sus bienes muebles (por ejemplo, vehículos), asuntos contracturales e ingresos que perciben.

► Al menos 39 candidatos fueron excluidos por JEE de Lima Centro

Desde el 13 de diciembre, el JEE de Lima Centro ha declarado como excluidos, en primera instancia, a 60 postulantes al Congreso de diferentes organizaciones políticas. En algunos casos, el colegiado ha dispuesto apartar a cabezas de lista como Issac Humala, quien postula con el número 1 con Perú Libre; y Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica y quien también lidera la lista de Perú Patria Segura. Otros candidatos excluidos son Eugenio D’Medina, de Solidaridad Nacional; Carolina Lizárraga, del Partido Morado; y Julio Raurau Oblitas, de Vamos Perú.

Además, el JEE identificó el caso del candidato David Orestes Gonzales Machado, del partido Renacimiento Unido Nacional, que tuvo una sentencia condenatoria por el delito de terrorismo (Expediente N.° 415-93 de la Sala Penal Corporativa Nacional Casos Terrorismo Lima), y que pese a su estado de “rehabilitado”, está impedido de postular al Congreso de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Elecciones.

(Captura: JEE)

El JEE explicó que esta información no pudo ser advertida por el colegiado al momento de la admisión y publicación de la lista de candidatos de esta organización política, el pasado 3 de diciembre.

(Imagen: JEE)

Por otro lado, respecto a las sentencias, el organismo electoral detalla que independientemente de que el proceso judicial esté archivado, debe ser declarado debido a que la norma determina que las sentencias que declaran fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales, o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes, deben ser declaradas en la hoja de vida del candidato.

José Tello, experto en temas electorales, explicó que los candidatos excluidos -luego de haber pasado por el proceso de correr traslado de la exclusión al personero-, tiene tres días calendario para presentar una apelación al JNE. Para el miércoles 27 de diciembre, es decir 30 días antes de las elecciones 2020, las listas de candidatos al Congreso deben estar asentadas.

“Pero, eso no implica que no se haga una anotación marginal o se deje recurrir al Ministerio Público si hay un delito. Si hubiera omitido información o consignado información falsa, configura el delito de falsedad ideológica y puede ser acusado (el candidato). No impide que pueda seguir con la fiscalización”, dijo Tello a El Comercio.

“Hoy se están llevando a cabo procesos penales en curso justo contra candidatos que después del 7 de setiembre del 2018 ya no pudieron ser excluidos de la contienda electoral de municipios y regiones”, agregó.

El JEE de Lima Centro los ha excluido en primera instancia debido a que no han consignado información sobre vehículos o inmuebles a su nombre. Además, algunos habrían consignado información falsa respecto a sus propiedades.

Los candidatos que tienen la mayor cantidad de omisiones son Zoreida Alvarado Mallqui, de Contigo; y Piero Morosini Wong, de Democracia Directa: la primera omitió declarar 11 inmuebles y, el segundo, 18. También, según el JEE seis candidatos no declararon sentencias en su contra.