Virgilio Acuña retornará al Parlamento, después de cuatro años, pero esta vez como aliado de Antauro Humala, sentenciado a 19 años de prisión por el ‘andahuaylazo’. El virtual congresista de Unión por el Perú (UPP) adelantó que plantearán en el nuevo Legislativo la libertad del militar en retiro.

— Unión por el Perú tendría 17 representantes en el nuevo Parlamento. ¿Cuáles serán las prioridades de su bancada?

La prioridad [de nuestra bancada] será la lucha contra la corrupción, y esto pasa por establecer la pena de muerte para los presidentes de la República que incurran en actos de corrupción, para los violadores de menores y para los feminicidas. Para aplicar una norma de este tipo tenemos que modificar la Constitución. El procedimiento sería, primero, volver a la Constitución de 1979 porque la actual, que hizo Alberto Fujimori, fue en una dictadura. Y esta nueva Constitución debe establecer la pena de muerte.

— Su propuesta conlleva a que el Perú tengan que retirarse del Pacto de San José…

Ya, pero qué tiene que hacer el pacto de San José en la lucha contra la corrupción, a nosotros no nos interesa los tratados internacionales, nos interesa cuidar nuestros intereses [como país]. Nuestra Constitución está por encima de un acuerdo internacional, hay países que no han firmado [el Pacto de San José], el interés pasa por luchar contra esta plaga, que lleva 50 años, que nos han robado. Ningún tratado internacional debe estar primero ni por encima de los intereses de nuestra población, el 80% pide sanciones drásticas para los corruptos.

— ¿Una de las prioridades de la bancada de UPP será la excarcelación de Antauro Humala? ¿A través de qué mecanismos?

Bueno, esa es una prioridad que no la tenemos de ahora, sino desde hace años. Y cada voto [obtenido el domingo] es un voto de esperanza para Antauro Humala, en el sentido, de verlo libre. Antauro ha pedido su libertad condicional desde setiembre del año pasado, hasta ahora no tenemos una respuesta. Y no es que hayamos llegado al Congreso para pedir la libertad [de Antauro], hemos llegado para cambiar el destino del país.

— ¿Entonces, no van a utilizar el poder político que les ha dado las urnas para promover algún tipo de amnistía a favor de Humala Tasso?

Bueno dado el caso nosotros por supuesto que tenemos que utilizar nuestro poder político, porque estamos hablando de política, y siendo Antauro el preso político más antiguo del país, siendo el único preso político que se ha levantado contra la corrupción, por supuesto que tenemos que también plantear la liberación de Antauro. Él tiene el derecho de estar libre, porque ha sido el único patriota que se levantó en contra la corrupción de [Alejandro] Toledo en su momento.

— Antauro Humala fue condenado por la Corte Suprema a 19 años de prisión por homicidio simple de cuatro policías, secuestro agravado, arrebato de armas y rebelión en agravio del Estado. Además, cuando se produjo el ‘andahuaylazo’ las acusaciones de corrupción contra Toledo aún no se conocían.

La historia le ha dado la razón a Antauro Humala, en el 2005 hizo su protesta porque él tenía conocimiento de la corrupción de Toledo. Después de 15 años el expresidente está preso y Pedro Pablo Kuczynski, quien fue su primer ministro, con arresto domiciliario, esto por lo que le robaron al país. Cuando Antauro Humala se levanta en Andahuaylas, Toledo estaba negociado por la Interoceánica. Por más que la Corte Suprema haya establecido, en su resolución, otros conceptos, la realidad es que Antauro está preso por protestar contra la corrupción de Toledo y de Kuczynski. La condición de Antauro es la de un preso político y nuestra obligación como políticos es pedir su libertad. Ahora tenemos tres caminos: la libertad condicional; la libertad por redención, es decir reducir su pena por los días trabajados y estudiados; y la otra es el planteamiento político que haremos dentro del Congreso para que salga libre y pueda postular en el 2021.

— Usted indicó que los resultados de estas elecciones son el inicio para una candidatura a la Presidencia de Humala Tasso. ¿Pero puede postular en el 2021?

Los resultados de ayer [domingo] demuestran que estamos en una revolución política en el Perú, hemos sacado 17 congresistas con un líder preso de 15 años. ¿Qué sería si esta campaña la hubiéramos hecho con nuestro líder libre? Y sobre si será candidato o no, ese es un tema que lo decidirá el Jurado Nacional de Elecciones, no lo deciden los periodistas o los medios de comunicación, esa decisión la tomará el jurado cuando se presente la inscripción de la plancha presidencial que será en enero del próximo año.

— ¿La alianza con UPP trasciende a este proceso electoral?

Nosotros tenemos un acuerdo no solo para este proceso, sino también para los de 2021 y 2022. Ojalá tengamos la misma alianza para el proceso de 2026. Con esta alianza con UPP nos ha ido muy bien, tener 17 congresistas con un líder que está preso es un resultado extraordinario.

— UPP tuvo una alianza con el Partido Nacionalista en el 2006, pero una vez en el Parlamento esta se rompió. ¿No puede pasar lo mismo ahora?

Hemos asumido una responsabilidad, somos personas que estamos comprometidos con la solución de los problemas, espero y tengo la seguridad de que nuestra bancada será firme y va a ser una bancada, con mayúsculas, radical. Y radical significa que queremos cambiar la situación del país de raíz, radical no significa que vamos a fusilar mañana, sino que tenemos el interés de cambiar la situación en diferentes sectores: justicia, educación, transportes y economía.

— Verónika Mendoza, lideresa del movimiento Nuevo Perú, ha exhortado a los partidos de izquierda, que han obtenido representación en el nuevo Congreso, a trabajar juntos. ¿UPP se ubica dentro de este espectro político?

No he escuchado la palabra de la señora Mendoza, pero reitero que nosotros tenemos una propuesta para combatir esta plaga [de corrupción] que tiene nuestro país. Nosotros llamamos a las fuerzas políticas progresistas que se sumen a nuestra propuesta y que nos acompañen a dar este gran cambio que el país necesita, estamos en una situación donde todas las instituciones han fracasado.

— ¿UPP buscará tender puentes con Juntos por el Perú y Frente Amplio para modificar el capítulo económico de la Constitución?

No solo con Juntos por el Perú y el Frente Amplio, nosotros llamaremos a todas las organizaciones políticas que puedan coincidir con nuestras propuestas, que abracen nuestra propuesta de pena de muerte para los presidentes corruptos, para los violadores y los feminicidas. Que los partidos y políticos que estén de acuerdo con esta propuesta vengan con nosotros.

— ¿Cuál es la posición de UPP sobre el actual modelo económico?

Planteamos el cambio de Constitución para poner el mercado al servicio del Estado y la ciudadanía y no como está ahora en la Carta Magna, que pone al Estado y la ciudadanía al servicio del mercado.

— Una las propuestas de UPP es la pena de muerte para los sentenciados por corrupción. Sin embargo, uno de sus posibles congresistas, el excontralor Edgar Alarcón es investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por un desbalance patrimonial de S/3 millones. ¿No contradice su discurso haber llevado a esta persona al Parlamento?

La evaluación [de la candidatura de Alarcón] la hizo la organización política, nosotros no tenemos ninguna resolución que esté sentenciado por corrupto.

— Alarcón no tiene una sentencia, pero sí afronta una investigación preparatoria…

Sí pues, hay millones de peruanos que tienen procesos, investigaciones, pero en este caso no hay ninguna sentencia que lo declare corrupto, como tienen otros expresidentes y exministros.

— Los expresidentes y exministros, implicados en el Caso Lava Jato, no tienen sentencia, son investigados al igual que el excontralor.

Hay miles de investigados, a mí me gustaría que señale a los miles de investigados que hay en diferentes organizaciones políticas. Nosotros hemos llevado al señor Alarcón porque no tiene ninguna sentencia por corrupto.

— Si más adelante la justicia requiere a Alarcón, ¿UPP lo protegerá?

Esperemos que [ese escenario] llegue más adelante.

— ¿Están a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria?

Unión por el Perú está a favor de eliminar la inmunidad, pero más que la inmunidad [el problema] es la impunidad, porque tenemos a ciertos funcionarios que han sido irresponsables y no son castigados ni sancionados. Acaso usted no ve paseando al señor Ollanta Humala, al señor Luis Castañeda Lossio, eso se llama impunidad. Y en paralelo a este tema de la inmunidad, se debe trabajar la no prescripción. Hay funcionarios que se hacen los muertitos hasta que el delito prescribe.

— Es posible que cuatro condenados por el ‘andahuaylazo’ ingresen al Parlamento por UPP. ¿Cuál es su posición sobre ello?

Saludo la decisión de los pueblos de Junín, Tacna, Ayacucho y Huancavelica, que han confiado en estos dirigentes políticos, que entregaron 10 años de su vida en la cárcel en defensa de la dignidad de los peruanos.

— Estas personas tienen antecedentes penales. ¿Reúnen las condiciones para ser parlamentarios?

Esa pregunta se la puede hacer al Jurado Nacionales de Elecciones, ellos han cumplido con los requisitos [para postular] y más allá de esa mirada mal intencionada, hay que agradecer a las regiones que los han elegidos. En vez de mirarlos como sancionados por el ‘andahuaylazo’, hay que mirarlos como compatriotas que en su momento lucharon contra la corrupción de Toledo.

— APP, el partido de su hermano César Acuña, tendrá 18 votos. ¿Puede existir un acercamiento?

Nosotros estamos abiertos a que cualquier organización política que tenga el interés de revalorizar nuestra identidad y compartir nuestras decisiones políticas, por supuesto que es bienvenido.

— ¿Usted ha visitado a Antauro Humala tras los resultados electorales? ¿Cuáles han sido los comentarios que él le dio?

Estuve ayer con él durante tres horas, hemos conversados sobre muchos proyectos, pero fue antes de las 4 de la tarde, antes tuve que salir del penal de Ancón II. Hoy [lunes] hemos hablado dos veces por teléfono, y él me ha expresado su satisfacción por la gran revolución política que ha empezado en el Perú.

— ¿Cuál será la posición de UPP frente al gobierno de Martín Vizcarra? ¿Serán de oposición o buscarán el diálogo?

Primero vamos, por lo menos es una propuesta mía, revisar la Ley de Presupuesto, esa ley la han aprobado por un decreto de urgencia y tiene que pasar por el Parlamento, porque el dinero de todos los peruanos debe distribuirse equitativamente y no en función a lo que un presidente quiere. Y luego veremos cómo es el desarrollo de la actividad del presidente [Vizcarra], porque si sigue de ineficiente, tendremos que revisar su actitud. Hasta ahora el Ejecutivo no está resolviendo los grandes problemas del país, sino miremos, por qué cada año mueren más de 2.000 personas por falta de seguridad en las calles.

Acuña dijo que fue respaldado por los “gamers”. Propondrá declarar como industria a los videojuegos . (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)

— Usted es cercano a los “gamers” de Dota 2. ¿Ellos han sido parte de su estrategia electoral?

El tema de los videojuegos es una actividad que yo lo comparto y convivo con los jóvenes desde hace tres o cuatro años. El bienestar de los países no se va a desarrollar en función a sus recursos naturales, sino del talento y creativas y en los videojuegos existe mucho de eso. En 27 países del mundo los videojuegos han sido declarados una industria y yo quisiera que el Perú sea el primer país en Latinoamérica que declara a los videojuegos como industria. Hay que señalar que en los videojuegos no solo interviene la persona que juega, sino también diseñadores, ingenieros, psicólogos. Invoco a las universidades en el Perú a que desarrollen carreras que tienen que ver con la industria de los videojuegos, que compiten con la música y cine.

— ¿Los chicos del Dota 2 han sido parte de su campaña? ¿Lo han ayudado con alguna estrategia en redes sociales?

Primero que cuando hablo de industria de los videojuegos no solo hablo del Dota 2, sino de StarCraft, de los LOL [League of Legends], hablo de 100 juegos, así como hay variedad de música, hay variedad de videojuegos. Mi agradecimiento a todos los chicos que me han acompañado en la campaña.

— ¿Y cómo conoce a estos jóvenes? ¿Hubo un acercamiento genuino o ha sido parte de una estrategia de campaña?

Yo comparto con los jóvenes este deporte, porque es un deporte, desde hace tres o cuatro años. También he acompañado a Infamous Gaming a un torno global en China hace tres años, estuve tres semanas con ellos, el Perú representó a América Latina y yo siendo amante de los deportes electrónicos los acompañé y desde ahí todos los años los acompañó a diferentes eventos.