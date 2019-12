Lucía Alvites (Juntos por el Perú) y Flor Meza (Fuerza Popular) , jóvenes candidatas por Lima en las elecciones congresales complementarias del próximo 26 de enero, debatieron este jueves en la sede de El Comercio. Ellas presentaron sus puntos de vista sobre reforma política, economía y derechos sociales. Uno de los momentos más candentes del encuentro fue cuando se le preguntó a la primera si el régimen chavista de Venezuela era una dictadura y a cuando a la segunda se le consultó lo mismo sobre el gobierno de Alberto Fujimori .

Ninguna de las dos aspirantes a congresista dio una respuesta directa y, más bien, trataron de eludir la pregunta y achacar a la contrincante ser una defensora de un gobierno dictatorial.

“Hay errores que se han cometido en algun momento, no solo en el gobierno de Fujimori sino en casi todos los gobiernos. Todo se mejora, no podemos cerrarnos en decir si es dictadura o no. Hay que mirar hacia el futuro y cambiar esa imagen, no nos pueden seguir atacando en base al pasado”, manifestó Meza, quien postula con el número 19.

Instada por la moderadora del debate a precisar si fue una dictadura o no, la representante de Fuerza Popular,añadió lo siguiente: “Fue una medida necesaria en su momento para lograr la estabilidad, no es el término dictadura, fue una medida que se tomó en una situación critica”.

A su turno, Lucía Alvites, ante la pregunta de si consideraba al actual régimen venezolano una dictadura o una democracia, respondió así: “Yo hago política en el Perú, no en Venezuela, siempre que no tienen argumentos sacan el tema del chavismo (...). Creo que hay una crisis democrática en Venezuela, pero también en Chile, lo que está pasando en Venezuela no lo deseo para mi país”.

Cuando la moderadora hizo notar que ninguna de las dos polemistas respondió la pregunta directa de si es una dictadura o no, la representante de Juntos por el Perú acotó: “No voy a entrar en esa lógica de si es blanco o negro (...). Lo que no puede pasar es que ahora hagamos el mismo show que se hacia en el Congreso, no vamos a entrar en ese show”.

–Reelección congresal e inmunidad parlamentaria–

En otro momento, las candidatas expusieron sus puntos de vista sobre la reelección congresal y la inmunidad parlamentaria. Alvites, que postula con el número 14, indicó estar en contra de la reelección parlamentaria. “Para que la gente vuelva a confiar en el Congreso necesitamos eliminar los privilegios dentro de esa institución, eliminar la inmunidad parlamentaria, no podemos volver a tener esos mecanismos que han permitido que congresistas lo hayan usado como un lugar para evadir a la justicia”, refirió.

En tanto que Meza expresó que sería impopular si dijera que está a favor de la reelección de los parlamentarios. “La población ya decidió en el referéndum que no quiere que los congresistas se reelijan. No está en mi agenda priorizar la reelección, pero creo que los congresistas tienen el derecho de reelegirse así como la población tiene el derecho de volver a elegir al congresistas con el que se sintió representado e hizo bien su trabajo, pero hay que respetar lo que la población dijo”, recalcó.

En cuanto a la inmunidad parlamentaria, Meza dijo no estar a favor de su eliminación sino de su modificación. Precisó que debe ser salvaguardada para proteger a los congresistas cuando, en su rol fiscalizador, choquen con ciertos intereses. “Pero no debe servir para proteger al congresista que no quiere responder a la justicia en el caso de delitos comunes. Lamentablemente hubo el caso de Edwin Donayre que no se debe volver a repetir”, declaró.

En cambio, la representante de Juntos por el Perú manifestó estar a favor de eliminar esa prerrogativa parlamentaria. “Tal como está hoy debe ser eliminada porque se ha desvirtuada y desnaturalizado. La inmunidad se creó para proteger la tarea de fiscalización, pero se usó para proteger a quienes querían escapar de la justicia”, mencionó.

– Enfoque de género y matrimonio igualitario–

La candidata de Fuerza Popular dijo estar a favor del enfoque de género si es que está referida a la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. “Las mujeres tenemos los mismo derechos que los hombres y lo hemos venido demostrando en Fuerza Popular. Hemos tenido a la primera presidenta del Congreso: Martha Chávez, y casi el 50% de nuestra lista está conformado por mujeres, a diferencia del 30% de mujeres que tiene la lista de Juntos por el Perú. En lo que no estoy de acuerdo es que se sexualice la educación de nuestros hijos. Soy madre de un niño de 3 años y me siento vulnerada por no haber sido consultada si se modifica un texto o si veo imágenes impropias en el texto induciendo a tener actividades sexuales de manera tan prematura”, indicó.

Lucía Alvites subrayó su posición a favor de la implementación del enfoque de genero. “Nos están matando, la vida de las mujeres no vale nada en el país , y eso sucede porque hay una mentalidad machista y violenta que nos ha venido agrediendo permanente y sistemáticamente. El enfoque de género es una herramienta, una política pública que sirve para ir transformando esa mentalidad”, expresó.

Respecto al matrimonio igualitario, la candidata fujimorista indicó su desacuerdo, pero sí se mostró a favor de consensuar la unión civil. “No se puede restringir si es hombre o mujer, lo importante es darle la igualdad. Hay una propuesta de unión solidaria que planteó Martha Chávez, creo que ahí se puede consensuar”, refirió.

La postulante izquierdista sí expresó su respaldo al matrimonio igualitario. “Si todos tenemos los mismos derechos por qué impedir a las personas a ejercer sus derechos por su orientación sexual. Todos tenemos derecho a llevar nuestro amor como querramos y eso no significa solo una unión que tenga que ver con lo patrimonial”, expresó en el debate.

Los debates electorales continuarán este viernes en El Comercio con la presentación de los candidatos Renzo Ibáñez, del Partido Aprista y Luis Vidal, de Vamos Perú.