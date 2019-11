La candidata al Congreso de Fuerza Popular Flor Meza participó en uno de los paneles de la 57 edición de la CADE en Paracas. En diálogo con este Diario, Meza hizo una autocrítica del desempeño de la bancada naranja que formó parte del Congreso disuelto.

“No me cuesta y no me tiembla la voz para hacer el mea culpa y afirmar que sí se cometieron errores, el error fue básicamente caer en la confrontación sin sentido, en vez de pensar en el bien del país (...) no hablamos de obstruccionismo, hemos podido cometer excesos pero esto se cometió de todos lados”, comentó.

Respecto a cómo afronta una candidatura en un partido cuya lideresa es investigada por lavado de activos, Meza comentó que Keiko Fujimori tiene que afrontar su proceso en libertad hasta que se demuestre lo contrario en aras de la presunción de inocencia.

Consultada sobre la inmunidad parlamentaria dijo que a título personal está de acuerdo con la inmunidad parlamentaria, pero que esta solo se aplique para la función congresal y no cuando el parlamentario haya cometido un delito antes o durante su mandato, pues “ningún funcionario debe evadir a la justicia”.

Respecto a su postura sobre si se debe mejorar el procedimiento de elección de los miembros del TC, un tema que quedó pendiente y por el que el gobierno hizo cuestión de confianza, la candidata dijo que si este debate se da “tendremos que apoyar, la idea es la transparencia, es lo que buscamos ahora”.