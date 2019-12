El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Luis Carrasco, enfatizó que la ley obliga a excluir a los candidatos para las elecciones congresales extraordinarias del 2020 que no hayan consignado toda la información de sus bienes, ingresos y procesos penales en sus hojas de vida.

“Si no he declarado mis bienes o fuentes de ingresos, da lugar a una exclusión. Si no he declarado un juicio de alimentos, da lugar a una exclusión. Quienes no declaran en su hoja de vida, objetivamente la Ley de Organizaciones Políticas señala que deben ser excluidos”, indicó en declaraciones a RPP.

Según informó Carrasco, 64 candidatos fueron excluidos del proceso electoral por el JEE Lima Centro hasta la fecha, y estimó que esta cifra podría superar a 100 candidatos que no declararon la información en sus hojas de vida de forma adecuada.

“Nosotros contrastamos con Registros Públicos. De pronto está en trámite alguna inscripción, pero definitivamente, objetivamente, nos basamos en Registros Públicos. Tenemos información pendiente en la que pedimos el detalle de cada candidato que todavía no brindan”, aseguró el titular del JEE Lima Centro.

Luis Carrasco recordó que toda decisión que tome su despacho es apelable, pero que lo que podría generar una decisión favorable en la segunda y última instancia (el tribunal del Jurado Nacional de Elecciones) es documentación que demuestre que se ha pedido cambiar información en Registros Públicos antes de presentarse como candidatos.

“En la apelación deberá evaluarse si, de pronto, existe una solicitud de registro presentada con anterioridad a la solicitud de inscripción de candidatos, que estaba haciendo su trámite de traslado de bienes, de traslado de propiedad. Si se dan esos casos, es posible que el candidato presente su justificación, pero objetivamente nosotros determinamos las exclusiones”, exclamó.